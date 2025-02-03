Кима Чахоян по праву занимает ведущее место в рейтинге арбитражных управляющих. С 2019 года она состоит в ассоциации юристов России. Кима закончила российскую академию государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). За плечами Чахоян более 10 лет работы в юриспруденции.

Кима начинала на позиции юриста по финансовому анализу. В этой роли у нее более 1000 консультаций. В качестве финансового управляющего у Кимы более 300 завершенных дел. Максимальная сумма долга, с которой Кима работала в качестве финансового управляющего, составляет 8 миллионов рублей.

Как мы уже упомянули, основной критерий при выборе арбитражника это срок исполнения процедуры. Несмотря на то, что сроки устанавливает суд, некоторые финансовые управляющие затягивают процедуру: злонамеренно или по ошибке.

В этом плане Кима отличается высоким профессионализмом. Под ее руководством банкротство редко затягивается дольше, чем на 5–6 месяцев, а рекордный срок составляет всего 4 месяца.

Выбирая Киму Чахоян, вы получаете надежного и непредвзятого специалиста, который учтет все детали и поможет быстро завершить процедуру.



Сайт Кимы: https://bankrotimprosto.ru