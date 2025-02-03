Рейтинг арбитражных управляющих России — топ–5 для физических лиц

Топ-5 лучших арбитражных управляющих: выбор клиентов и экспертов
Рейтинг составлен на основе отзывов клиентов и независимой оценки экспертов.
Кима Чахоян.
Антон Демидов.
Юлия Сергеева.
Владимир Панфилов.
Михаил Громов.
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Кто такой арбитражный управляющий
Арбитражный управляющий — незаменимый эксперт при банкротстве. Именно он помогает судье разрешить спор между кредиторами и должником.
Во время процедуры арбитражный управляющий берет под контроль счета должника, проводит полный финансовый анализ, проверяет сделки с имуществом и готовит отчеты для кредиторов и суда.
Если коротко: следит за тем, чтобы процедура банкротства проходила честно по отношению к должнику и кредиторам.
Кима Чахоян
Кима Чахоян по праву занимает ведущее место в рейтинге арбитражных управляющих. С 2019 года она состоит в ассоциации юристов России. Кима закончила российскую академию государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). За плечами Чахоян более 10 лет работы в юриспруденции.
Кима начинала на позиции юриста по финансовому анализу. В этой роли у нее более 1000 консультаций. В качестве финансового управляющего у Кимы более 300 завершенных дел. Максимальная сумма долга, с которой Кима работала в качестве финансового управляющего, составляет 8 миллионов рублей.
Как мы уже упомянули, основной критерий при выборе арбитражника это срок исполнения процедуры. Несмотря на то, что сроки устанавливает суд, некоторые финансовые управляющие затягивают процедуру: злонамеренно или по ошибке.
В этом плане Кима отличается высоким профессионализмом. Под ее руководством банкротство редко затягивается дольше, чем на 5–6 месяцев, а рекордный срок составляет всего 4 месяца.
Выбирая Киму Чахоян, вы получаете надежного и непредвзятого специалиста, который учтет все детали и поможет быстро завершить процедуру.
Сайт Кимы: https://bankrotimprosto.ru
Антон Демидов
Антон Демидов закончил московский юридический университет имени О.Е Кутафина. В качестве арбитражного управляющего работает с 2021 года. За это время он успешно завершил 1375 дел по банкротству физических лиц.
Антон представляет саморегулируемую организацию «Гильдия арбитражных управляющих», которая была основана в 2002 году. Это один из лидеров в российском рейтинге СРО. В этой гильдии состоит 433 арбитражных управляющих, которые работают в 78 регионах. Только за 2023 год организация взялась за 36643 процедуры.
В активе Антона есть сложные дела, в том числе с крупными долгами. Рекордная сумма задолженности, с которой работал Демидов, составляет 65 миллионов рублей.
Помимо этого, Антон участвовал в процедурах с обременениями. Например, за свою карьеру он 12 раз спас должникам жилье по военным ипотекам.
За те несколько раз, что КредитаНет сотрудничал с Антоном Демидовым, он показал себя как опытный арбитражный управляющий. Выбирая его, вы выбираете честного и внимательного профессионала, который не упустит ни одной детали и завершит процедуру в короткие сроки.
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Юлия Сергеева
Юлия Сергеева является членом Союза арбитражных управляющих. Саморегулируемая организация «Северная Столица». Она с успехом сопроводила более двухсот дел о банкротстве физических и юридических лиц.
Кроме того, Юлия сдала теоретический экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих и имеет опыт руководителя. Каждый год она повышает квалификацию, проходя обучение и стажировки. В 2016 году она получила удостоверение о повышении квалификации в институте профессионального роста в городе Пенза.
Юлия имеет договор страхования гражданской ответственности арбитражного управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве.
Юлия Сергеева по праву занимает место в рейтинге лучших финансовых управляющих. Доверяясь ей, вы получите непредвзятого специалиста с безупречной репутацией.
Владимир Панфилов
Закончил МосУ МВД России. Владимир уже давно в реестре арбитражных управляющих по банкротству физических лиц. Он занимается юридической практикой с 2009 года.
Владимир состоит в СРО «Солидарность», также является основателем компании «Арбитражный управляющий Панфилов В. А.». Он провел уже 237 дела о банкротстве и сохранил имущества должников на сумму в более чем 150 миллионов рублей.
В 2019 году прошел переподготовку в российском экономическом университете имени Г.В. Павлова по программе подготовки арбитражных управляющих. В 2022 году принимал участие в антикризисном форуме профессионалов банкротства и прошел повышение квалификации.
С Владимиром процедура банкротства пройдет комфортно и без задержек.
Михаил Громов
Руководитель юридической фирмы «Громов и партнеры». Михаил закончил российский государственный университет правосудия, где получил степени бакалавра и магистра в области юриспруденции.
Громов занимается юридической деятельностью уже 10 лет. Большую часть этого времени работал в качестве арбитражного управляющего, помогая клиентам добиться справедливости в суде.
В 2016 году принял участие в юридическом форуме «реформа гражданского законодательства». Также Михаил имеет сертификат участника европейской программы для юристов по обучению правам человека.
Он успешно прошел курс «семейное право и права человека» в 2019 году. Помимо этого, Михаил Громов неоднократно выступал экспертом на федеральных каналах, таких как НТВ, Первый канал и Россия 24.
Михаил Громов — тот, на кого вы можете положиться во время процедуры банкротства. Он проведет процесс непредвзято и восстановит справедливость.
Как выбрать лучшего арбитражного управляющего
Выбор финансового управляющего — дело ответственное. Некоторые специалисты намеренно затягивают сроки под разными предлогами, потому что за каждое судебное заседание управляющий получает гонорар. И недобросовестные арбитражники этим пользуются. Чаще всего так бывает, когда должники работают с СРО напрямую без участия юридических фирм.
Чтобы вы не ошиблись с выбором, мы подготовили для вас удобный чек-лист из восьми пунктов. Используйте его, чтобы оценить уровень и профессионализм финансового управляющего, прежде чем заключить с ним договор. Итак, на что обращаем внимание.
1. Опыт и репутация
Управляющий с большим опытом работы в банкротстве физических лиц лучше знает нюансы процедуры. И кроме этого дорожит своей репутацией.
Что проверить:
Сколько лет управляющий работает в этой сфере.
Отзывы клиентов и рейтинги в профессиональных сообществах.
Участие в громких или сложных делах.
2. Членство в СРО
Финансовый управляющий должен быть членом саморегулируемой организации (СРО), которая контролирует его деятельность. Проверку можно запустить бесплатно на сайте ФНС.
Что проверить:
Наличие действующего членства в СРО.
Отсутствие дисциплинарных взысканий или жалоб.
3. Прозрачность работы
Управляющий должен просто и понятно объяснять каждое свое действие. А еще держать вас в курсе всех этапов процедуры. Если это не так, бегите прочь сразу.
Что спросить:
Как часто вы будете получать отчеты о ходе процедуры?
Какие документы и информацию вам нужно будет предоставить?
Какие сроки предусмотрены для каждого этапа?
4. Отсутствие конфликта интересов
Управляющий должен действовать в ваших интересах. Нечистый на руку арбитражник может брать деньги с вас, и угождать при этом кредиторам или третьим лицам.
Чего нельзя допускать:
Наличие связей управляющего с вашими кредиторами.
Участие в делах, связанных с вашими контрагентами.
5. Честность в оценке имущества
Недобросовестный управляющий легко занизит стоимость вашего имущества. Или вообще продаст его заинтересованным лицам по привлекательной цене.
Что нужно выяснить:
Какова процедура оценки имущества по шагам?
Кто участвует в торгах?
Как финансовый управляющий обеспечит прозрачность сделки?
6. Соблюдение сроков
Как мы уже писали выше, недобросовестный управляющий может затягивать процедуру банкротства. А это увеличит ваши расходы и усложнит процесс. Поэтому заранее обговорите, какие сроки предусмотрены для каждого этапа. И тщательно контролируйте процесс.
7. Отзывы и рекомендации
Читайте отзывы! Это занимает время, но реальные отзывы клиентов помогают отсеять недобросовестных и непрофессиональных управляющих.
Где найти:
Специализированные сайты и форумы.
Юридические компании, которые специализируются на банкротстве.
8. Готовность быть на связи
Управляющий должен быть доступен для консультаций и оперативно реагировать на ваши запросы. Если специалист долго не отвечает, игнорирует ваши запросы или, как еще говорят, «морозится» — задумайтесь. Процедура банкротства занимает немало времени. Готовы ли вы жертвовать своими нервами в и без того напряженной ситуации?
Что делать, если управляющий допускает ошибки
Заметили нарушения в работе управляющего? Действуйте сразу, не мешкайте!
Подайте жалобу в СРО, членом которой он является.
Обратитесь за консультацией к независимому юристу.
В случае серьезных нарушений или конфликта интересов — обращайтесь в суд.
И самое главное! Не стесняйтесь и не забывайте задавать вопросы и требовать разъяснений. Это ваше право. Если управляющий отвечает уклончиво, напускает туман и сыплет юридическими терминами, задумайтесь. На кону ваше будущее.
Итоги
Все специалисты из рейтинга арбитражных управляющих зарекомендовали себя как надежные спутники при банкротстве. Если вы проходите процедуру самостоятельно, важно подойти к выбору АУ ответственно.
Это человек, которому вы доверите не только счета, но и в целом судьбу всего предприятия. Безответственный или предвзятый управляющий может существенно затянуть сроки процедуры, вымогать деньги за бесконечные заседания и лишить важного имущества.
Чтобы этого не произошло, доверьте наблюдение за финансовым управляющим юристам из КредитаНет. Мы проследим за тем, чтобы арбитражный управляющий относился к делу ответственно. В противном случае мы защитим ваши интересы и потребуем заменить управляющего на компетентного.
Записывайтесь на бесплатную консультацию, и мы расскажем вам обо всех подводных камнях банкротства и работе арбитражного управляющего.
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