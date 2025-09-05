Мы составили независимый рейтинг петербургских фирм по банкротству, который основан на объективных данных, собранных из проверенных источников — «Банкротство Инфо», РБК, портала «Топ Банкротство» и других. Отбор шел по нескольким критериям, среди которых отзывы клиентов, опыт работы, прозрачность условий и доступность услуг.
Ориентироваться стоит не только на стоимость услуг, но и на опыт, репутацию и гарантии, которые предлагают юристы. В Санкт-Петербурге работает множество фирм, но мы отобрали лучшие компании по банкротству, которые давно на рынке и уже помогли сотням людей.
В итоговый список вошли следующие фирмы:
Единый центр защиты.
Юридическая группа «Делу время».
Росбанкрот.
iBankrot.
Юридическая компания «ТРИДА».
При составлении списка ТОП компаний по банкротству учитывались критерии:
Критерий
Описание
Отзывы клиентов
Реальные отзывы 2024–2025 годов на сайтах, «Яндекс Картах» и форумах. Учитывали, насколько клиенты довольны скоростью, прозрачностью и результатом
Репутация
Оценивали упоминания в СМИ и участие экспертов компаний в публикациях. Проверяли жалобы и судебные споры
Количество успешных дел
Смотрели, сколько процедур банкротства компания завершила успешно. Это показатель опыта и надежности
География и доступность
Оценивали открытые офисы в Санкт-Петербурге и возможность удаленного сопровождения по России
Все компании по банкротству физических лиц представлены с активной позицией на рынке, отзывами и полезными кейсами. Теперь разберем каждую подробнее.
КредитаНет
«КредитаНет» — лидер рынка услуг по банкротству физлиц. Компания занимает ТОП-позиции в рейтингах РБК и «Комсомольской правды». Ее сотрудники регулярно выступают в федеральных СМИ как эксперты по вопросам списания задолженностей. Помогает гражданам по всей России, в том числе удаленно.
Преимущества:
Стоимость юридических услуг фиксирована — от 69 000 рублей.
Рассрочка платежа — от 3 860 рублей в месяц.
Более 4 000 успешно завершенных дел.
В штате более 300 юристов.
Ежедневно проводится более 300 бесплатных консультаций.
Опыт работы — 9 лет.
Помощь оказана свыше 300 тысячам клиентам.
103 офиса по России.
Сумма списанных долгов превышает 1,5 млрд рублей.
«КредитаНет» не просто хвалят — люди делятся реальными историями о том, как компания помогла им выбраться из долговой ямы. Вот несколько свежих отзывов 2025 года, которые показывают, как работает фирма по банкротству.
В отзывах пользователи отмечают, что сотрудники всегда на связи, дают понятные пояснения и помогают пройти процедуру легко и без лишних сложностей.
Часто клиенты говорят, что юристы «КредитаНет» превратили страшное слово «банкротство» в понятный и комфортный процесс.
«КредитаНет» выбирают за надежность и результаты. Если долги давят, начните с консультации — она бесплатная, и на ней юристы все разъяснят.
Если вы готовы начать процесс списания долгов, пройдите короткий опрос. Это поможет юристу лучше понять вашу ситуацию и дать персонализированную консультацию бесплатно.
Ответьте всего на три вопроса, и специалист свяжется с вами для обсуждения дальнейших шагов:
Если вы оказались в ситуации, когда долги стали непосильным бременем, есть простой путь начать заново. Оставьте заявку на сайте «КредитаНет», и юрист подготовит для вас индивидуальный план действий.
БД Консалт
«БД Консалт» — федеральная компания по банкротству, работающая в этой сфере по всей России, включая Санкт-Петербург. На рынке уже 9 лет. За все время компания помогла избавиться от долгов более чем 2 400 клиентам, списав в сумме свыше 1,2 млрд рублей.
У компании более 100 филиалов по всей стране. Стоимость услуг фиксирована — 89 000 рублей при единовременной оплате либо рассрочка от 7 258 рублей в месяц.
Юристы компании берут на себя всю рутину: от сбора документов и общения с кредиторами до представления в суде. Услуги доступны как в офисе, так и удаленно — это удобно, если не хочется тратить деньги и время на поездки.
Клиенты компании часто отмечают, что фирма развеивает начальные страхи. Сотрудники объясняют шаги простым языком, помогают с бумагами и держат в курсе всех изменений по делу. Хвалят скорость — многие процедуры закрывают за 8–9 месяцев.
Поддержка на высоте. Юристы предоставляют моральную помощь, защищают от звонков коллекторов и минимизируют участие клиента.
В целом отклики о компании позитивные, с акцентом на профессионализм. Клиенты рекомендуют «БД Консалт» тем, кто в долгах по кредитам или займам.
Если ищете проверенный вариант, обратитесь в «БД Консалт» — специалисты компании обеспечат качество и результат без лишних нервов. Бесплатная консультация поможет разобраться в вашей ситуации.
Юрист БФЛ
Единственная частная практика в рейтинге фирм по банкротству. Ее основатель — Иван Болдырев, выпускник Финансового университета при Правительстве. Иван работает с командой юристов, предлагает экспертное сопровождение клиентов, лично контролирует процессы.
«Юрист БФЛ» берет на себя весь процесс под ключ — консультирует, собирает документы, представляет интересы доверителя и доводит дело до финального списания долгов. Плюс помогает остановить звонки от коллекторов и приставов.
В Санкт-Петербурге у «Юрист БФЛ» есть представительство, но многие клиенты проходят банкротство онлайн. За пять лет работы Иван помог более 500 семьям решить проблемы с задолженностями, а общая сумма списанных обязательств составила свыше 250 миллионов рублей.
«Юрист БФЛ» придерживается принципов открытости и честного взаимодействия:
Все условия четко фиксируются в договоре — никаких скрытых платежей или сюрпризов по ходу дела.
Стоимость услуг фиксированная и остается без изменений после заключения договора.
Есть бесплатная онлайн-консультация перед началом — чтобы оценить реальные шансы.
Есть гарантии возврата денег, если суд откажет в признании банкротства.
Клиенты охотно делятся впечатлениями от работы с «Юрист БФЛ». Им нравятся оперативность подготовки к банкротству и минимальная вовлеченность самого должника в процедуру.
Если вам важно персональное внимание и глубокая вовлеченность специалиста, обратитесь в «Юрист БФЛ». Здесь вам обеспечат индивидуальный подход и полное сопровождение.
Гризли
«Гризли» — компания, занимающаяся банкротством с фиксированной стоимостью услуг. Специализируется на делах с большими долгами и сложными случаями. Юристы компании сопровождают на всех этапах — от проверки ситуации до полного списания долгов в суде. В Санкт-Петербурге услуги предоставляются в основном удаленно, но есть возможность очных встреч.
«Гризли» выделяется комплексным подходом. Один юрист ведет дело от начала до конца, без перевода клиента между специалистами. Это упрощает общение и снижает риск ошибок.
Компания «Гризли» занимает уверенные позиции на рынке Санкт-Петербурга за счет сочетания доступных условий оплаты и подробного сопровождения клиентов. Основная ценность для клиента — внимание к деталям, постоянная поддержка и честная подача информации без обещания «волшебных решений».
«Гризли» — хороший выбор для тех, кому нужен надежный юрист по банкротству. Обратитесь за консультацией — первая бесплатно. Специалисты оценят ситуацию по телефону или онлайн.
Банкрот Информ
«Банкрот Информ» — компания, которая делает акцент на информировании клиентов о процедуре банкротства. Предлагает не только услуги, но и обучающие материалы. Вся коммуникация с коллекторами, приставами и госорганами — на юристах компании.
Команда состоит из специалистов в области права и экономики с опытом более 6 лет, что обеспечивает глубокий анализ каждой ситуации. «Банкрот Информ» также предлагает бесплатные консультации, на которых помогает клиентам понять, подходит ли им банкротство.
Если вы хотите не просто списать долги, но и понять, как именно работает банкротство, записывайтесь на консультацию в «Банкрот Информ». Вам все подробно объяснят и предложат поддержку на всех этапах.
Единый центр защиты
«Единый центр защиты» — федеральная сеть юридических услуг, представленная более чем в 40 городах России, включая Санкт-Петербург. Сфера охватывает сопровождение процедур банкротства физических лиц, урегулирование споров с кредиторами, подготовку документов для суда и представительство в арбитражных процессах.
Компания активно использует дистанционные каналы взаимодействия. Консультации можно получить онлайн, документы передаются в электронном виде, что особенно удобно для клиентов из других регионов. При этом для жителей Санкт-Петербурга работают очные офисы, где можно встретиться с юристом лично и обсудить детали дела.
Юридическая группа Делу время
Юридическая группа «Делу время» работает в Петербурге и других регионах РФ. В договоре она гарантирует успешное списание долгов (в противном случае возвращают деньги). От клиента не требуется предоплаты — лишь средства на обязательные судебные и организационные расходы, а услуги оплачиваются только после подачи заявления в суд.
Весь процесс банкротства на сайте описан пошагово — от консультации и анализа документов до судебного рассмотрения, юридической защиты и официального списания долгов. Клиент освобожден от всех звонков, уведомлений и контактов с банками и коллекторами — компания берет это на себя.
Росбанкрот
Федеральная юридическая компания по банкротству физических лиц. Представлена в 17 регионах России, включая Санкт-Петербург. Фирма предлагает клиентам пройти банкротство онлайн из любого региона России, а для должников с просрочками есть горячая линия поддержки.
Компания позиционирует себя как организация по банкротству, сделавшая процедуру доступной и понятной. В своих материалах она подчеркивает два ключевых принципа работы: гарантия возврата денег в случае неудачи (прописана в договоре) и простота процесса для клиента. Взаимодействие ограничивается первоначальной консультацией, а все дальнейшие заботы компания берет на себя.
iBankrot
В своей рекламе компания делает акцент на конфиденциальности и гарантии результата. Аналогично другим компаниям, она обещает вернуть деньги за услуги, если клиента не признают банкротом. iBankrot предлагает клиентам возможность отслеживать ход дела через личный кабинет на сайте и общаться с персональным менеджером.
География присутствия iBankrot не так обширна, как у других фирм из рейтинга компаний по банкротству физических лиц. Офисы компании расположены всего в шести городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар и Казань. Однако клиентам из любых регионов России доступны онлайн-консультации и удаленная юридическая помощь.
Юридическая компания «ТРИДА»
«ТРИДА» специализируется на предоставлении юридической помощи в банкротстве физических лиц, а также в других отраслях права, таких как семейные споры, жилищные вопросы и трудовые конфликты. Компания заявляет о наличии более 15 лет практики в юридической сфере, что подтверждается опытом работы ее специалистов.
Компания активно консультирует клиентов удаленно, что удобно для жителей регионов. На сайте можно записаться на консультацию и почитать отзывы.
Советы по выбору компании для банкротства
Выбор лучшей фирмы по банкротству физических лиц в Санкт-Петербурге — это ключевой шаг к успешному списанию долгов. Ошибки на этом этапе могут дорого обойтись: лишние расходы, затянутый процесс, а иногда даже отказ суда. Чтобы минимизировать риски и выбрать действительно надежного партнера, стоит опираться на несколько критериев:
Репутация и подтвержденный опыт. Обращайте внимание на компании с доказанными результатами. Важно, сколько дел они успешно завершили, какую сумму долгов списали, сколько лет работают на рынке. Например, лидер нашего рейтинга юридических компаний по банкротству — «КредитаНет» — провела более 4 000 успешных дел, списала свыше 1,5 млрд рублей долгов и ведет активную работу по всей России, включая дистанционное сопровождение.
Прозрачность цен и условия оплаты. Важно, чтобы стоимость услуг была понятна заранее. Обратите внимание на наличие фиксированных тарифов и рассрочек.
Квалификация специалистов. Сотрудники должны быть настоящими экспертами в банкротстве физлиц и регулярно повышать квалификацию. Обратите внимание, участвуют ли специалисты компании в профильных конференциях, дают ли комментарии в СМИ.
Доступность. Если у компании есть офисы по всей стране и возможность дистанционного сопровождения, это большой плюс.
По сумме всех показателей «КредитаНет» уверенно лидирует по числу успешно завершенных дел, количеству списанных долгов и отзывам реальных клиентов. Это компания, которая сочетает экспертность, масштаб и прозрачность условий.
Если вы хотите уже сейчас получить помощь в списании долгов, не откладывайте решение. Запишитесь на бесплатную консультацию и получите персональный план действий. Специалисты помогут разобраться с документами, рассчитают оптимальный вариант банкротства и сопроводят процесс до полного списания долгов.
Банкротство физических лиц в Санкт-Петербурге
