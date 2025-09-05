Все компании по банкротству физических лиц представлены с активной позицией на рынке, отзывами и полезными кейсами. Теперь разберем каждую подробнее.

Оценивали открытые офисы в Санкт-Петербурге и возможность удаленного сопровождения по России

Смотрели, сколько процедур банкротства компания завершила успешно. Это показатель опыта и надежности

Оценивали упоминания в СМИ и участие экспертов компаний в публикациях. Проверяли жалобы и судебные споры

Реальные отзывы 2024–2025 годов на сайтах, «Яндекс Картах» и форумах. Учитывали, насколько клиенты довольны скоростью, прозрачностью и результатом

Ориентироваться стоит не только на стоимость услуг, но и на опыт, репутацию и гарантии, которые предлагают юристы. В Санкт-Петербурге работает множество фирм, но мы отобрали лучшие компании по банкротству, которые давно на рынке и уже помогли сотням людей.

Мы составили независимый рейтинг петербургских фирм по банкротству, который основан на объективных данных, собранных из проверенных источников — «Банкротство Инфо», РБК, портала «Топ Банкротство» и других. Отбор шел по нескольким критериям, среди которых отзывы клиентов, опыт работы, прозрачность условий и доступность услуг.

КредитаНет

«КредитаНет» — лидер рынка услуг по банкротству физлиц. Компания занимает ТОП-позиции в рейтингах РБК и «Комсомольской правды». Ее сотрудники регулярно выступают в федеральных СМИ как эксперты по вопросам списания задолженностей. Помогает гражданам по всей России, в том числе удаленно. «КредитаНет» оказывает услуги в рамках закона № 127-ФЗ Преимущества: Стоимость юридических услуг фиксирована — от 69 000 рублей.

Рассрочка платежа — от 3 860 рублей в месяц.

Более 4 000 успешно завершенных дел.

В штате более 300 юристов.

Ежедневно проводится более 300 бесплатных консультаций.

Опыт работы — 9 лет.

Помощь оказана свыше 300 тысячам клиентам.

103 офиса по России.

Сумма списанных долгов превышает 1,5 млрд рублей. «КредитаНет» не просто хвалят — люди делятся реальными историями о том, как компания помогла им выбраться из долговой ямы. Вот несколько свежих отзывов 2025 года, которые показывают, как работает фирма по банкротству. Клиенты из Санкт-Петербурга часто подчеркивают, что компания развеивает страхи перед процедурой В отзывах пользователи отмечают, что сотрудники всегда на связи, дают понятные пояснения и помогают пройти процедуру легко и без лишних сложностей. Компанию хвалят за поддержку и индивидуальный подход Часто клиенты говорят, что юристы «КредитаНет» превратили страшное слово «банкротство» в понятный и комфортный процесс. У клиентов «КредитаНет» долги списывают, а жизнь налаживается «КредитаНет» выбирают за надежность и результаты. Если долги давят, начните с консультации — она бесплатная, и на ней юристы все разъяснят. Если вы готовы начать процесс списания долгов, пройдите короткий опрос. Это поможет юристу лучше понять вашу ситуацию и дать персонализированную консультацию бесплатно. Ответьте всего на три вопроса, и специалист свяжется с вами для обсуждения дальнейших шагов: Если вы оказались в ситуации, когда долги стали непосильным бременем, есть простой путь начать заново. Оставьте заявку на сайте «КредитаНет», и юрист подготовит для вас индивидуальный план действий.

БД Консалт

«БД Консалт» — федеральная компания по банкротству, работающая в этой сфере по всей России, включая Санкт-Петербург. На рынке уже 9 лет. За все время компания помогла избавиться от долгов более чем 2 400 клиентам, списав в сумме свыше 1,2 млрд рублей. Компания БД Консалт предлагает прозрачные условия и защиту от рисков У компании более 100 филиалов по всей стране. Стоимость услуг фиксирована — 89 000 рублей при единовременной оплате либо рассрочка от 7 258 рублей в месяц. Юристы компании берут на себя всю рутину: от сбора документов и общения с кредиторами до представления в суде. Услуги доступны как в офисе, так и удаленно — это удобно, если не хочется тратить деньги и время на поездки. Пользователи отмечают полную поддержку от юристов Специалисты избавляют клиентов от долгов — как перед банками, так и по другим обязательствам Клиенты компании часто отмечают, что фирма развеивает начальные страхи. Сотрудники объясняют шаги простым языком, помогают с бумагами и держат в курсе всех изменений по делу. Хвалят скорость — многие процедуры закрывают за 8–9 месяцев. Поддержка на высоте. Юристы предоставляют моральную помощь, защищают от звонков коллекторов и минимизируют участие клиента. В целом отклики о компании позитивные, с акцентом на профессионализм. Клиенты рекомендуют «БД Консалт» тем, кто в долгах по кредитам или займам. Если ищете проверенный вариант, обратитесь в «БД Консалт» — специалисты компании обеспечат качество и результат без лишних нервов. Бесплатная консультация поможет разобраться в вашей ситуации.

Юрист БФЛ

Единственная частная практика в рейтинге фирм по банкротству. Ее основатель — Иван Болдырев, выпускник Финансового университета при Правительстве. Иван работает с командой юристов, предлагает экспертное сопровождение клиентов, лично контролирует процессы. «Юрист БФЛ» берет на себя весь процесс под ключ — консультирует, собирает документы, представляет интересы доверителя и доводит дело до финального списания долгов. Плюс помогает остановить звонки от коллекторов и приставов. Иван Болдырев вытащил из долговой ямы больше пятисот человек В Санкт-Петербурге у «Юрист БФЛ» есть представительство, но многие клиенты проходят банкротство онлайн. За пять лет работы Иван помог более 500 семьям решить проблемы с задолженностями, а общая сумма списанных обязательств составила свыше 250 миллионов рублей. «Юрист БФЛ» придерживается принципов открытости и честного взаимодействия: Все условия четко фиксируются в договоре — никаких скрытых платежей или сюрпризов по ходу дела.

Стоимость услуг фиксированная и остается без изменений после заключения договора.

Есть бесплатная онлайн-консультация перед началом — чтобы оценить реальные шансы.

Есть гарантии возврата денег, если суд откажет в признании банкротства. Клиенты охотно делятся впечатлениями от работы с «Юрист БФЛ». Им нравятся оперативность подготовки к банкротству и минимальная вовлеченность самого должника в процедуру. Клиенты подчеркивают скорость работы юриста — дела продвигаются без задержек Если вам важно персональное внимание и глубокая вовлеченность специалиста, обратитесь в «Юрист БФЛ». Здесь вам обеспечат индивидуальный подход и полное сопровождение.

Гризли

«Гризли» — компания, занимающаяся банкротством с фиксированной стоимостью услуг. Специализируется на делах с большими долгами и сложными случаями. Юристы компании сопровождают на всех этапах — от проверки ситуации до полного списания долгов в суде. В Санкт-Петербурге услуги предоставляются в основном удаленно, но есть возможность очных встреч. «Гризли» выделяется комплексным подходом. Один юрист ведет дело от начала до конца, без перевода клиента между специалистами. Это упрощает общение и снижает риск ошибок. На сайте компании представлены кейсы и пошаговое описание этапов банкротства Компания «Гризли» занимает уверенные позиции на рынке Санкт-Петербурга за счет сочетания доступных условий оплаты и подробного сопровождения клиентов. Основная ценность для клиента — внимание к деталям, постоянная поддержка и честная подача информации без обещания «волшебных решений». Фирму ценят за честность и всестороннюю поддержку клиентов «Гризли» — хороший выбор для тех, кому нужен надежный юрист по банкротству. Обратитесь за консультацией — первая бесплатно. Специалисты оценят ситуацию по телефону или онлайн.

Банкрот Информ

«Банкрот Информ» — компания, которая делает акцент на информировании клиентов о процедуре банкротства. Предлагает не только услуги, но и обучающие материалы. Вся коммуникация с коллекторами, приставами и госорганами — на юристах компании. Компания берет на себя все взаимодействие с кредиторами и коллекторами Команда состоит из специалистов в области права и экономики с опытом более 6 лет, что обеспечивает глубокий анализ каждой ситуации. «Банкрот Информ» также предлагает бесплатные консультации, на которых помогает клиентам понять, подходит ли им банкротство. Клиенты ценят компанию за простоту и вовлеченность юристов в процесс Если вы хотите не просто списать долги, но и понять, как именно работает банкротство, записывайтесь на консультацию в «Банкрот Информ». Вам все подробно объяснят и предложат поддержку на всех этапах.

Единый центр защиты

«Единый центр защиты» — федеральная сеть юридических услуг, представленная более чем в 40 городах России, включая Санкт-Петербург. Сфера охватывает сопровождение процедур банкротства физических лиц, урегулирование споров с кредиторами, подготовку документов для суда и представительство в арбитражных процессах. Юристы компании подготавливают документы, подают заявления в суд и сопровождают клиентов на всех этапах Компания активно использует дистанционные каналы взаимодействия. Консультации можно получить онлайн, документы передаются в электронном виде, что особенно удобно для клиентов из других регионов. При этом для жителей Санкт-Петербурга работают очные офисы, где можно встретиться с юристом лично и обсудить детали дела.

Юридическая группа Делу время

Юридическая группа «Делу время» работает в Петербурге и других регионах РФ. В договоре она гарантирует успешное списание долгов (в противном случае возвращают деньги). От клиента не требуется предоплаты — лишь средства на обязательные судебные и организационные расходы, а услуги оплачиваются только после подачи заявления в суд. Офисы компании расположены в нескольких городах России, включая Санкт-Петербург Весь процесс банкротства на сайте описан пошагово — от консультации и анализа документов до судебного рассмотрения, юридической защиты и официального списания долгов. Клиент освобожден от всех звонков, уведомлений и контактов с банками и коллекторами — компания берет это на себя.

Росбанкрот

Федеральная юридическая компания по банкротству физических лиц. Представлена в 17 регионах России, включая Санкт-Петербург. Фирма предлагает клиентам пройти банкротство онлайн из любого региона России, а для должников с просрочками есть горячая линия поддержки. Компания имеет широкую географию присутствия с офисами в 27 регионах России Компания позиционирует себя как организация по банкротству, сделавшая процедуру доступной и понятной. В своих материалах она подчеркивает два ключевых принципа работы: гарантия возврата денег в случае неудачи (прописана в договоре) и простота процесса для клиента. Взаимодействие ограничивается первоначальной консультацией, а все дальнейшие заботы компания берет на себя.

iBankrot

В своей рекламе компания делает акцент на конфиденциальности и гарантии результата. Аналогично другим компаниям, она обещает вернуть деньги за услуги, если клиента не признают банкротом. iBankrot предлагает клиентам возможность отслеживать ход дела через личный кабинет на сайте и общаться с персональным менеджером. Компания делает акцент на конфиденциальности и гарантии результата География присутствия iBankrot не так обширна, как у других фирм из рейтинга компаний по банкротству физических лиц. Офисы компании расположены всего в шести городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар и Казань. Однако клиентам из любых регионов России доступны онлайн-консультации и удаленная юридическая помощь.

Юридическая компания «ТРИДА»