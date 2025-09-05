ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
Топ–10 лучших юридических фирм по банкротству в Санкт-Петербурге: рейтинг 2025 года

Ищете надежную компанию для банкротства физлиц в Санкт-Петербурге? Рейтинг 2025 года поможет выбрать лучшую. ТОП-10 фирм. Узнайте, с чьей помощью списать долги быстро и с минимальными рисками.

Мы составили независимый рейтинг петербургских фирм по банкротству, который основан на объективных данных, собранных из проверенных источников — «Банкротство Инфо», РБК, портала «Топ Банкротство» и других. Отбор шел по нескольким критериям, среди которых отзывы клиентов, опыт работы, прозрачность условий и доступность услуг.

Ориентироваться стоит не только на стоимость услуг, но и на опыт, репутацию и гарантии, которые предлагают юристы. В Санкт-Петербурге работает множество фирм, но мы отобрали лучшие компании по банкротству, которые давно на рынке и уже помогли сотням людей.

В итоговый список вошли следующие фирмы:

При составлении списка ТОП компаний по банкротству учитывались критерии:

Критерий

Описание

Отзывы клиентов

Реальные отзывы 2024–2025 годов на сайтах, «Яндекс Картах» и форумах. Учитывали, насколько клиенты довольны скоростью, прозрачностью и результатом

Репутация

Оценивали упоминания в СМИ и участие экспертов компаний в публикациях. Проверяли жалобы и судебные споры

Количество успешных дел

Смотрели, сколько процедур банкротства компания завершила успешно. Это показатель опыта и надежности

География и доступность

Оценивали открытые офисы в Санкт-Петербурге и возможность удаленного сопровождения по России

Все компании по банкротству физических лиц представлены с активной позицией на рынке, отзывами и полезными кейсами. Теперь разберем каждую подробнее.

КредитаНет

«КредитаНет» — лидер рынка услуг по банкротству физлиц. Компания занимает ТОП-позиции в рейтингах РБК и «Комсомольской правды». Ее сотрудники регулярно выступают в федеральных СМИ как эксперты по вопросам списания задолженностей. Помогает гражданам по всей России, в том числе удаленно.

«КредитаНет» оказывает услуги в рамках закона № 127-ФЗ

Преимущества:

  • Стоимость юридических услуг фиксирована — от 69 000 рублей.

  • Рассрочка платежа — от 3 860 рублей в месяц.

  • Более 4 000 успешно завершенных дел.

  • В штате более 300 юристов.

  • Ежедневно проводится более 300 бесплатных консультаций.

  • Опыт работы — 9 лет.

  • Помощь оказана свыше 300 тысячам клиентам.

  • 103 офиса по России.

  • Сумма списанных долгов превышает 1,5 млрд рублей.

«КредитаНет» не просто хвалят — люди делятся реальными историями о том, как компания помогла им выбраться из долговой ямы. Вот несколько свежих отзывов 2025 года, которые показывают, как работает фирма по банкротству.

Клиенты из Санкт-Петербурга часто подчеркивают, что компания развеивает страхи перед процедурой

В отзывах пользователи отмечают, что сотрудники всегда на связи, дают понятные пояснения и помогают пройти процедуру легко и без лишних сложностей.

Компанию хвалят за поддержку и индивидуальный подход

Часто клиенты говорят, что юристы «КредитаНет» превратили страшное слово «банкротство» в понятный и комфортный процесс.

У клиентов «КредитаНет» долги списывают, а жизнь налаживается

«КредитаНет» выбирают за надежность и результаты. Если долги давят, начните с консультации — она бесплатная, и на ней юристы все разъяснят.

Если вы готовы начать процесс списания долгов, пройдите короткий опрос. Это поможет юристу лучше понять вашу ситуацию и дать персонализированную консультацию бесплатно. 

Ответьте всего на три вопроса, и специалист свяжется с вами для обсуждения дальнейших шагов:

Если вы оказались в ситуации, когда долги стали непосильным бременем, есть простой путь начать заново. Оставьте заявку на сайте «КредитаНет», и юрист подготовит для вас индивидуальный план действий.

БД Консалт

«БД Консалт» — федеральная компания по банкротству, работающая в этой сфере по всей России, включая Санкт-Петербург. На рынке уже 9 лет. За все время компания помогла избавиться от долгов более чем 2 400 клиентам, списав в сумме свыше 1,2 млрд рублей.

Компания БД Консалт предлагает прозрачные условия и защиту от рисков

У компании более 100 филиалов по всей стране. Стоимость услуг фиксирована — 89 000 рублей при единовременной оплате либо рассрочка от 7 258 рублей в месяц. 

Юристы компании берут на себя всю рутину: от сбора документов и общения с кредиторами до представления в суде. Услуги доступны как в офисе, так и удаленно — это удобно, если не хочется тратить деньги и время на поездки.

Пользователи отмечают полную поддержку от юристов
Специалисты избавляют клиентов от долгов — как перед банками, так и по другим обязательствам

Клиенты компании часто отмечают, что фирма развеивает начальные страхи. Сотрудники объясняют шаги простым языком, помогают с бумагами и держат в курсе всех изменений по делу. Хвалят скорость — многие процедуры закрывают за 8–9 месяцев. 

Поддержка на высоте. Юристы предоставляют моральную помощь, защищают от звонков коллекторов и минимизируют участие клиента.

В целом отклики о компании позитивные, с акцентом на профессионализм. Клиенты рекомендуют «БД Консалт» тем, кто в долгах по кредитам или займам.

Если ищете проверенный вариант, обратитесь в «БД Консалт» — специалисты компании обеспечат качество и результат без лишних нервов. Бесплатная консультация поможет разобраться в вашей ситуации.

Юрист БФЛ

Единственная частная практика в рейтинге фирм по банкротству. Ее основатель — Иван Болдырев, выпускник Финансового университета при Правительстве. Иван работает с командой юристов, предлагает экспертное сопровождение клиентов, лично контролирует процессы.

«Юрист БФЛ» берет на себя весь процесс под ключ — консультирует, собирает документы, представляет интересы доверителя и доводит дело до финального списания долгов. Плюс помогает остановить звонки от коллекторов и приставов.

Иван Болдырев вытащил из долговой ямы больше пятисот человек

В Санкт-Петербурге у «Юрист БФЛ» есть представительство, но многие клиенты проходят банкротство онлайн. За пять лет работы Иван помог более 500 семьям решить проблемы с задолженностями, а общая сумма списанных обязательств составила свыше 250 миллионов рублей. 

«Юрист БФЛ» придерживается принципов открытости и честного взаимодействия:

  • Все условия четко фиксируются в договоре — никаких скрытых платежей или сюрпризов по ходу дела. 

  • Стоимость услуг фиксированная и остается без изменений после заключения договора. 

  • Есть бесплатная онлайн-консультация перед началом — чтобы оценить реальные шансы. 

  • Есть гарантии возврата денег, если суд откажет в признании банкротства.

Клиенты охотно делятся впечатлениями от работы с «Юрист БФЛ». Им нравятся оперативность подготовки к банкротству и минимальная вовлеченность самого должника в процедуру.

Клиенты подчеркивают скорость работы юриста — дела продвигаются без задержек

Если вам важно персональное внимание и глубокая вовлеченность специалиста, обратитесь в «Юрист БФЛ». Здесь вам обеспечат индивидуальный подход и полное сопровождение.

Гризли

«Гризли» — компания, занимающаяся банкротством с фиксированной стоимостью услуг. Специализируется на делах с большими долгами и сложными случаями. Юристы компании сопровождают на всех этапах — от проверки ситуации до полного списания долгов в суде. В Санкт-Петербурге услуги предоставляются в основном удаленно, но есть возможность очных встреч.

«Гризли» выделяется комплексным подходом. Один юрист ведет дело от начала до конца, без перевода клиента между специалистами. Это упрощает общение и снижает риск ошибок.

На сайте компании представлены кейсы и пошаговое описание этапов банкротства

Компания «Гризли» занимает уверенные позиции на рынке Санкт-Петербурга за счет сочетания доступных условий оплаты и подробного сопровождения клиентов. Основная ценность для клиента — внимание к деталям, постоянная поддержка и честная подача информации без обещания «волшебных решений».

Фирму ценят за честность и всестороннюю поддержку клиентов

«Гризли» — хороший выбор для тех, кому нужен надежный юрист по банкротству. Обратитесь за консультацией — первая бесплатно. Специалисты оценят ситуацию по телефону или онлайн.

Банкрот Информ

«Банкрот Информ» — компания, которая делает акцент на информировании клиентов о процедуре банкротства. Предлагает не только услуги, но и обучающие материалы. Вся коммуникация с коллекторами, приставами и госорганами — на юристах компании.

Компания берет на себя все взаимодействие с кредиторами и коллекторами

Команда состоит из специалистов в области права и экономики с опытом более 6 лет, что обеспечивает глубокий анализ каждой ситуации. «Банкрот Информ» также предлагает бесплатные консультации, на которых помогает клиентам понять, подходит ли им банкротство.

Клиенты ценят компанию за простоту и вовлеченность юристов в процесс

Если вы хотите не просто списать долги, но и понять, как именно работает банкротство, записывайтесь на консультацию в «Банкрот Информ». Вам все подробно объяснят и предложат поддержку на всех этапах.

Единый центр защиты

«Единый центр защиты» — федеральная сеть юридических услуг, представленная более чем в 40 городах России, включая Санкт-Петербург. Сфера охватывает сопровождение процедур банкротства физических лиц, урегулирование споров с кредиторами, подготовку документов для суда и представительство в арбитражных процессах.

Юристы компании подготавливают документы, подают заявления в суд и сопровождают клиентов на всех этапах

Компания активно использует дистанционные каналы взаимодействия. Консультации можно получить онлайн, документы передаются в электронном виде, что особенно удобно для клиентов из других регионов. При этом для жителей Санкт-Петербурга работают очные офисы, где можно встретиться с юристом лично и обсудить детали дела.

Юридическая группа Делу время

Юридическая группа «Делу время» работает в Петербурге и других регионах РФ. В договоре она гарантирует успешное списание долгов (в противном случае возвращают деньги). От клиента не требуется предоплаты — лишь средства на обязательные судебные и организационные расходы, а услуги оплачиваются только после подачи заявления в суд.

Офисы компании расположены в нескольких городах России, включая Санкт-Петербург

Весь процесс банкротства на сайте описан пошагово — от консультации и анализа документов до судебного рассмотрения, юридической защиты и официального списания долгов. Клиент освобожден от всех звонков, уведомлений и контактов с банками и коллекторами — компания берет это на себя.

Росбанкрот

Федеральная юридическая компания по банкротству физических лиц. Представлена в 17 регионах России, включая Санкт-Петербург. Фирма предлагает клиентам пройти банкротство онлайн из любого региона России, а для должников с просрочками есть горячая линия поддержки.

Компания имеет широкую географию присутствия с офисами в 27 регионах России

Компания позиционирует себя как организация по банкротству, сделавшая процедуру доступной и понятной. В своих материалах она подчеркивает два ключевых принципа работы: гарантия возврата денег в случае неудачи (прописана в договоре) и простота процесса для клиента. Взаимодействие ограничивается первоначальной консультацией, а все дальнейшие заботы компания берет на себя.

iBankrot

В своей рекламе компания делает акцент на конфиденциальности и гарантии результата. Аналогично другим компаниям, она обещает вернуть деньги за услуги, если клиента не признают банкротом. iBankrot предлагает клиентам возможность отслеживать ход дела через личный кабинет на сайте и общаться с персональным менеджером.

Компания делает акцент на конфиденциальности и гарантии результата

География присутствия iBankrot не так обширна, как у других фирм из рейтинга компаний по банкротству физических лиц. Офисы компании расположены всего в шести городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар и Казань. Однако клиентам из любых регионов России доступны онлайн-консультации и удаленная юридическая помощь.

Юридическая компания «ТРИДА»

«ТРИДА» специализируется на предоставлении юридической помощи в банкротстве физических лиц, а также в других отраслях права, таких как семейные споры, жилищные вопросы и трудовые конфликты. Компания заявляет о наличии более 15 лет практики в юридической сфере, что подтверждается опытом работы ее специалистов.

Юридическая компания «ТРИДА» специализируется на правовой поддержке физических и юридических лиц

Компания активно консультирует клиентов удаленно, что удобно для жителей регионов. На сайте можно записаться на консультацию и почитать отзывы.

Советы по выбору компании для банкротства

Выбор лучшей фирмы по банкротству физических лиц в Санкт-Петербурге — это ключевой шаг к успешному списанию долгов. Ошибки на этом этапе могут дорого обойтись: лишние расходы, затянутый процесс, а иногда даже отказ суда. Чтобы минимизировать риски и выбрать действительно надежного партнера, стоит опираться на несколько критериев:

  • Репутация и подтвержденный опыт. Обращайте внимание на компании с доказанными результатами. Важно, сколько дел они успешно завершили, какую сумму долгов списали, сколько лет работают на рынке. Например, лидер нашего рейтинга юридических компаний по банкротству — «КредитаНет» — провела более 4 000 успешных дел, списала свыше 1,5 млрд рублей долгов и ведет активную работу по всей России, включая дистанционное сопровождение.

  • Прозрачность цен и условия оплаты. Важно, чтобы стоимость услуг была понятна заранее. Обратите внимание на наличие фиксированных тарифов и рассрочек.

  • Квалификация специалистов. Сотрудники должны быть настоящими экспертами в банкротстве физлиц и регулярно повышать квалификацию. Обратите внимание, участвуют ли специалисты компании в профильных конференциях, дают ли комментарии в СМИ.

  • Доступность. Если у компании есть офисы по всей стране и возможность дистанционного сопровождения, это большой плюс. 

По сумме всех показателей «КредитаНет» уверенно лидирует по числу успешно завершенных дел, количеству списанных долгов и отзывам реальных клиентов. Это компания, которая сочетает экспертность, масштаб и прозрачность условий.

Если вы хотите уже сейчас получить помощь в списании долгов, не откладывайте решение. Запишитесь на бесплатную консультацию и получите персональный план действий. Специалисты помогут разобраться с документами, рассчитают оптимальный вариант банкротства и сопроводят процесс до полного списания долгов.

Банкротство физических лиц в Санкт-Петербурге

Реклама: ООО «КРЕДИТАМНЕТ», ИНН 7726480007, erid: 2W5zFJBY3ag

