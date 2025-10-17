Количество банкротств физических лиц в России растет с каждым годом. По данным Федресурса, только за первое полугодие 2025 года процедуру прошли более четверти миллиона человек. В сфере банкротства работают сотни юридических компаний, но не все из них одинаково надежны. Выбор непрофессионалов может привести к потере денег и времени без решения проблемы с долгами.

Каждую компанию мы проверили по открытым источникам, изучили условия договоров и проанализировали отзывы клиентов на платформах «Яндекс Карты», «Отзовик», 2GIS и Zoon. Только после тщательной проверки фирмы попали в наш топ.

При отборе компаний мы учитывали несколько ключевых критериев:

Для составления объективного рейтинга мы изучили данные авторитетных источников: материалы РБК и обзоры «Комсомольской правды» , а также аналитику с порталов «Банкротство Инфо» и «Топ-банкротство» . Наши эксперты проанализировали сотни юридических компаний по всей стране.

Как мы составляли рейтинг лучших фирм по банкротству в России

ТОП–10 компаний по банкротству физических лиц

Расскажем о каждой компании подробно. Вы узнаете реальную стоимость услуг, условия рассрочки и особенности работы. Мы приведем отзывы клиентов, которые уже прошли процедуру банкротства при поддержке этих фирм. Эта информация поможет вам выбрать компанию, которая лучше всего подходит для вашей ситуации, имеет оптимальный баланс цены и качества услуг.

КредитаНет

Главная страница сайта «КредитаНет» «КредитаНет» занимает лидирующие позиции в большинстве независимых рейтингов банкротных компаний России. Более 100 офисов открыты в городах страны: от Калининграда до Владивостока. Если в вашем населенном пункте нет офиса, юристы проведут процедуру полностью онлайн — вам не придется никуда ехать. За 9 лет работы специалисты помогли более 310 000 человек. Команда состоит из 300 квалифицированных юристов, каждый из которых специализируется именно на банкротстве физических лиц. Специалисты регулярно выступают экспертами в федеральных СМИ — на Первом канале, в программах РБК и публикациях «Комсомольской правды». Это подтверждает их высокую квалификацию и признание в профессиональном сообществе. За годы работы юристы компании провели более 4 000 успешных процедур банкротства и списали клиентам долги на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей. Рекордное списание долга в компании «КредитаНет» — свыше 136 млн рублей В «КредитаНет» каждый клиент работает с персональным юристом от первой консультации до получения определения суда о списании долгов. Специалист собирает документы, готовит заявление, представляет интересы в суде и контролирует работу финансового управляющего. Компания берет на себя защиту от коллекторов с первого дня сотрудничества. Звонки и угрозы прекращаются сразу после подписания договора благодаря услуге «Антиколлектор». Преимущества компании: минимальный срок процедуры — от 4 месяцев;

фиксированная стоимость банкротства под ключ прописана в договоре — от 79 000 рублей;

беспроцентная рассрочка — от 3 860 рублей в месяц;

дистанционное банкротство без визитов в офис;

гарантия возврата денег при отказе суда в списании долгов;

бесплатные консультации. «КредитаНет» заняла позицию лидера в нашем рейтинге благодаря безупречной репутации и тысячам положительных отзывов на различных площадках. Портал «Топ-банкротство» поставил компанию на первое место среди 128 фирм России. На сайте «Банкротство Инфо» у компании высший рейтинг — 5 из 5 баллов на основе 77 проверенных отзывов. Бесплатная консультация Рейтинг на сайте «Топ-банкротство» Отзывы клиентов: Отзыв о работе компании на платформе «Яндекс Карты» Отзыв о работе компании на платформе 2GIS Отзыв о работе компании на платформе «Отзовик» Хотите узнать, подходит ли вам банкротство и какие долги можно списать? Запишитесь на бесплатную консультацию к юристам «КредитаНет» — эксперты проанализируют вашу ситуацию и подберут оптимальное решение.

БД Консалт

Главная страница сайта компании «БД Консалт» Юридическая фирма «БД Консалт» специализируется на банкротстве физических лиц с 2015 года. За 10 лет работы юристы провели 2 778 успешных процедур и помогли клиентам избавиться от долгов на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Компания предлагает услугу банкротства под ключ, клиенту не нужно лично присутствовать в суде. Команда «БД Консалт» состоит из 75 профессиональных юристов, которые работают только с банкротством физических лиц. Каждый клиент получает персонального специалиста, который ведет дело от первой консультации до получения судебного решения. Преимущества компании: ни одного проигранного дела;

стоимость под ключ от 89 000 рублей;

рассрочка от 7 258 рублей в месяц;

гарантия возврата денег при отказе суда;

банкротство без личного участия клиента. Мы включили «БД Консалт» в наш топ за стабильно высокие результаты и прозрачные условия работы. Компания занимает второе место в рейтинге портала «Топ-банкротство» и входит в тройку лучших по версии «Банкротство Инфо». Все условия сотрудничества четко прописаны в договоре, цена фиксированная и не меняется в процессе работы. Отзывы клиентов: Отзыв о работе компании на платформе «Отзовик» Отзыв пользователя Анастасия о работе «БД Консалт». Сервис «Яндекс Карты» Отзыв пользователя Дарима Б. о работе «БД Консалт». Сервис «Яндекс Карты» Получите бесплатную консультацию от юристов «БД Консалт» и узнайте точную стоимость банкротства в вашем случае!

Юрист БФЛ

Главная страница сайта компании «Юрист БФЛ» Компанию «Юрист БФЛ» возглавляет Иван Болдырев — юрист с пятилетним опытом в банкротстве физических лиц. За время работы он и его команда провели более 530 успешных дел и списали клиентам долги на сумму свыше 250 млн рублей. Иван Болдырев регулярно выступает экспертом по банкротству в федеральных СМИ, включая «Комсомольскую правду» и РБК. Компания работает по всей России в дистанционном формате. Юристы берут на себя весь процесс: от анализа ситуации до получения решения суда о списании долгов. Клиенту не нужно разбираться в законах и ходить по судам — всю работу выполняют специалисты. Средний срок процедуры составляет 6-8 месяцев. Преимущества компании: руководитель — признанный эксперт федеральных СМИ;

рассрочка от 4 500 рублей в месяц;

фиксированная цена в договоре;

бесплатные консультации на всех этапах. «Юрист БФЛ» попала в наш рейтинг благодаря персональному подходу к каждому клиенту и прозрачным условиям работы. Иван Болдырев лично контролирует все дела компании, что гарантирует высокое качество юридических услуг. В договоре четко прописаны все условия, включая фиксированную стоимость и гарантии для клиента. Отзывы клиентов: Отзыв о работе компании на платформе «Банкротство Инфо» Отзыв пользователя Alexandra Kireeva о работе «Юрист БФЛ». Сервис 2GIS Запишитесь на бесплатную консультацию к Ивану Болдыреву и узнайте, подходит ли банкротство для решения ваших долговых проблем!

Гризли

Главная страница сайта компании «Гризли» Компания «Гризли» работает в сфере банкротства физических лиц с 2015 года. За 10 лет юристы помогли тысячам россиян законно избавиться от долгов по кредитам и микрозаймам. Фирма предлагает полное юридическое сопровождение процедуры банкротства с возможностью дистанционного ведения дела. Особенность работы «Гризли» — каждый клиент работает с одним юристом на протяжении всей процедуры. Это обеспечивает глубокое понимание всех нюансов дела. Компания предлагает одни из самых доступных цен на рынке — рассрочка начинается от 4 500 рублей в месяц. Преимущества компании: стоимость под ключ от 99 000 рублей;

персональный юрист на всех этапах;

дистанционное ведение дел;

бесплатная первая консультация;

прозрачное ценообразование. Фирма вошла в рейтинг по нескольким причинам: доступные цены и индивидуальный подход к клиентам. Здесь нет скрытых платежей, все условия прописываются в договоре. Юристы регулярно информируют клиентов о ходе дела и достигнутых результатах. Отзывы клиентов: Отзыв о работе компании на платформе «Отзовик Онлайн» Отзыв клиента компании «Гризли» на сайте «Отзовик Онлайн» Воспользуйтесь бесплатной консультацией юристов «Гризли» и получите подробный план решения долговых проблем!

Банкрот Информ

Главная страница сайта компании «Банкрот Информ» Компания «Банкрот Информ» начала работу в 2015 году, когда в России появилась возможность банкротства физических лиц. Фирма специализируется на работе с долгами свыше 400 000 рублей и предлагает индивидуальные стратегии для каждого клиента. За годы работы компания заслужила отличную репутацию и уверенно вошла в топ лучших по версии портала «Банкротство Инфо». Юристы «Банкрот Информ» берут на себя все переговоры с кредиторами и судебными приставами. Клиенту не нужно общаться с коллекторами — все звонки переадресуются на юриста компании. В договоре предусмотрена гарантия возврата денег, если суд откажет в списании долгов. Преимущества компании: стоимость под ключ — 99 000 рублей;

рассрочка — 4 860 рублей на 12 месяцев;

индивидуальные стратегии для сложных дел. Мы включили «Банкрот Информ» в рейтинг за прозрачные условия и доступные цены. Компания специализируется только на банкротстве физических лиц, что обеспечивает высокое качество услуг. Беспроцентная рассрочка делает помощь юристов доступной для людей в сложной финансовой ситуации. Отзывы клиентов: Отзыв клиента компании «Банкрот Информ» на сайте «Отзовик Онлайн» Отзыв о работе компании на платформе «Отзовик Онлайн» Получите бесплатную консультацию в «Банкрот Информ» и узнайте, можно ли списать ваши долги!

Должников Нет

Главная страница сайта «Должников Нет» Юридическая фирма «Должников Нет» работает по всей России и специализируется исключительно на банкротстве физических лиц. Компания завершила более 350 дел и ежемесячно проводит около 3 000 консультаций. Фирма предлагает услугу «Банкротство под ключ», клиент минимально участвует в процессе. Особенности компании: работает в 75 городах России;

ежемесячно списывает более 200 млн долгов;

индивидуальный расчет стоимости для каждого дела. Компания попала в рейтинг благодаря персональному подходу и вниманию к каждому случаю. Юристы помогают законно сохранить имущество в процедуре банкротства и минимизируют участие клиента в судебных заседаниях. Стоимость рассчитывается индивидуально после анализа документов.

Современная защита

Главная страница сайта «Современная защита» «Современная защита» помогает гражданам с финансовыми трудностями с 2015 года. Компания открыла 31 офис в разных городах России и помогла более 20 000 человек. Фирма работает с долгами свыше 300 000 рублей и распространяет бесплатную книгу «Исповедь банкрота» для информирования граждан. Особенности компании: бесплатные информационные материалы для должников;

в штате более 300 специалистов;

средний срок банкротства — от 9 до 12 месяцев. «Современная защита» вошла в рейтинг за масштаб деятельности и просветительскую работу. Финансовые управляющие, работающие с компанией, входят в десятку лучших по версии «Коммерсантъ». Фирма регулярно проводит бесплатные вебинары по финансовой грамотности.

Росбанкрот

Главная страница сайта «Росбанкрот» Юридическая фирма «Росбанкрот» работает в 17 регионах страны и специализируется на банкротстве физических лиц. Она предлагает экспресс-консультации перед заключением договора. Компания на рынке более 8 лет. Стоимость услуг начинается от 80 000 рублей. Особенности компании: рассрочка от 8 000 рублей в месяц.

помогли 35 000 клиентов;

предлагает защиту от коллекторов. Компания «Росбанкрот» включена в рейтинг за многолетний опыт и широкую географию присутствия. Она регулярно проводит акции для определенных категорий граждан. Юристы берут на себя переговоры с приставами и защищают от коллекторов.

Чао Долг

Главная страница сайта «Чао Долг» Фирма «Чао Долг» предоставляет юридические услуги по банкротству с 2015 года. За это время специалисты списали более 2 млн рублей задолженностей и помогли свыше 18 000 клиентов. Компания работает по всей стране и предлагает удаленный формат списания долгов. Особенности компании: гарантирует возврат средств;

предлагает полное юридическое сопровождение на всех этапах процедуры;

предоставляет защиту от коллекторов. «Чао Долг» попала в рейтинг за свои показатели и опыт работы. Команда состоит из юристов и адвокатов с десятилетним стажем в банкротстве. Каждое дело ведется на договорной основе с четкими гарантиями.

