Как законно списать долги по кредитам в Санкт-Петербурге в 2025 году

Что такое списание долгов по кредитам и кому оно подходит
Списание долгов по закону в Санкт-Петербурге возможно только в процессе банкротства физического лица. Это легальный способ освободиться от кредитов, микрозаймов и штрафов, если ситуация действительно вышла из-под контроля.
Кто может списать долги? Любой гражданин России, но только один раз в пять лет. Одно из главных условий банкротства физических лиц — наличие признаков неплатежеспособности. Это значит, что человек объективно не может обслуживать свои кредиты, например, из-за значительного снижения дохода. Или если его заработка хватает лишь на выплаты одному кредитору.
На возможность подать заявление в суд влияет и сумма долга. Если она превышает 300 000 рублей — это право должника, а если больше 500 000 рублей — обязанность. При долгах свыше этой суммы и просрочке более трех месяцев в суд могут обратиться и кредиторы. Кроме того, если не подать заявление при задолженности от 500 000 рублей, можно получить административный штраф до 3 000 рублей.
Процедура банкротства подходит безработным, ИП, пенсионерам, матерям-одиночкам и всем тем, кто оказался в долговом тупике. Главное — обратиться за помощью к специалистам, чтобы сохранить нервы, деньги, время и имущество.
Закон о списании долгов физических лиц в 2025 году
Главный документ, который регулирует процедуру, — закон о банкротстве физических лиц № 127-ФЗ. Все правила для граждан прописаны в главе X. Например, статья 213.4 ФЗ-127 определяет, когда человек может обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом.
С 2015 года закон регулярно обновляли. Главные изменения, действительные на 2025 год, представлены в таблице.
Изменение
Что это значит для должников
Упрощенное банкротство через МФЦ
Это внесудебная процедура, которую ввели в 2020 году. Ее можно пройти бесплатно за 6 месяцев. Процедура подходит не всем. Если есть доход и имущество, нет просуженных долгов и закрытых производств, долги свыше 1 млн руб., пройти банкротство можно только через суд.
В 2023 году процедура стала доступнее для пенсионеров, родителей-одиночек, должников с незавершенным производством свыше 7 лет. Вдвое снизился минимальный лимит задолженности: с 50 000 до 25 000 руб., а верхний увеличили с 500 000 до 1 млн руб.
Онлайн-подача заявления через «Мой Арбитр»
Заявление о признании банкротом можно подать дистанционно через систему «Мой Арбитр», используя вход через Госуслуги. Это экономит время и делает процесс доступным для жителей любых регионов страны
Защита единственного жилья в ипотеке
Раньше при банкротстве ипотечную квартиру почти всегда продавали на торгах, даже если это было единственное жилье. Теперь закон № 298 от 08.08.2024 разрешает сохранить такую недвижимость.
Есть два варианта:
Первый вариант подходит, если долг небольшой. Второй — если платить ипотеку нужно еще много лет
Отмена госпошлины
При самостоятельной подаче должником заявления в суд госпошлина не взимается по закону № 259-ФЗ от 08.08.2024
Эти поправки сделали закон о банкротстве физических лиц более гибким и человечным. Теперь пройти процедуру стало гораздо проще: не нужно платить госпошлину, многие документы можно получить онлайн, подать заявление не выходя из дома. Нововведения также открыли дорогу к банкротству тем, кто раньше не рассматривал этот вариант из-за ипотеки.
Какие долги можно списать, а какие не получится
После признания гражданина банкротом суд освобождает его от большинства обязательств, которые возникли до подачи заявления. Но не от всех. Ниже приведем таблицу с задолженностями, которые списываются и не списываются по закону.
Какие долги можно списать
Долги, не подлежащие списанию
Банковские кредиты и займы в МФО, включая пени и штрафы
Алименты и задолженности по ним
Кредитные карты, рассрочки, овердрафты
Возмещение вреда жизни и здоровью
Долги по налогам и страховым взносам (возникшие до подачи заявления)
Возмещение ущерба имуществу и морального вреда
Коммунальные услуги, мобильная связь, интернет
Обязательства, возникшие после подачи заявления (текущие платежи)
Долги перед физ. лицами по распискам
Субсидиарная ответственность руководителей и ИП
Штрафы, которые не связаны с причинением вреда жизни и здоровью, например, ГИБДД
Зарплаты, отпускные и больничные работников ИП
Перед тем как подавать заявление, стоит проконсультироваться со специалистом.
«Когда человек оказывается в долгах, ему прежде всего нужна ясность. Наша задача — не просто подать заявление, а сразу честно объяснить, какие долги уйдут навсегда, а какие останутся», — говорит юрист «КредитаНет» Иван Болдырев.
Банкротство — это не наказание, а инструмент для тех, кто хочет восстановить финансовую стабильность и двигаться дальше без долгового груза. Главное — пройти процедуру грамотно и с профессиональной поддержкой.
Как списать долги без суда через МФЦ
Списать долги без суда в Санкт-Петербурге — реально. Для этого существует упрощенная процедура банкротства. Процедура бесплатная, длится шесть месяцев и не требует обращения в суд.
Звучит просто, но есть ограничения, из-за которых оформить списание долгов через МФЦ могут далеко не все. Условия достаточно жесткие — закон защищает механизм от злоупотреблений.
Условия внесудебного банкротства:
сумма долга — от 25 000 до 1 000 000 рублей;
у должника нет официального дохода (допустимы только пенсия или пособия);
приставы закрыли хотя бы одно исполнительное производство (ИП) по п. 4 ч. 1 ст. 46 закона № 229-ФЗ в связи с отсутствием имущества и средств для взыскания.
Если производство у приставов еще не закрыто, оформить банкротство в МФЦ не получится. Также МФЦ откажет, если ИП закрыли по другой причине — например, из-за того, что сотрудники ФССП не смогли найти самого должника (п. 3), или по заявлению взыскателя.
Исключение: пенсионеры и родители-одиночки могут не дожидаться закрытия ИП, главное, чтобы оно было открыто хотя бы за год до подачи заявления. Также банкротство через МФЦ доступно тем, чье производство длится уже более семи лет.
Как проходит процедура шаг за шагом:
Подготовка документов. Соберите паспорт, СНИЛС, справки о долгах, справки от приставов о закрытии ИП.
Подача заявления в МФЦ. Заполняете заявление, прикладываете документы и подписываете согласие на публикацию сведений в ЕФРСБ.
Проверка долгов. МФЦ проверяет сведения, уведомляет кредиторов и публикует информацию о начале процедуры.
Ожидание 6 месяцев. В это время кредиторы не могут требовать деньги, а банки — начислять штрафы и проценты.
Списание долгов. Если за полгода кредиторы не докажут, что должник скрывает доходы и имущество, долги спишут официально.
Однако у способа есть ограничения. Если у гражданина во время процедуры появятся доходы, наследство или дорогое имущество, он обязан сообщить об этом в МФЦ в течение пяти рабочих дней. В таком случае процедуру завершат до списания долгов.
Также важно указать в заявлении всех кредиторов сразу — если пропустить хоть один долг, его придется выплачивать после завершения процедуры. Повторно пройти внесудебное банкротство можно только через пять лет.
Как списать долги по кредитам через суд
По данным Федресурса, в 2024 году банкротство через суд помогло списать долги более 430 000 человек, тогда как через МФЦ смогли пройти процедуру лишь чуть больше 55 000 граждан. То есть судебных банкротств оказалось почти в 8 раз больше — это показывает, что суд остается более надежным способом освободиться от долгов.
Судебное банкротство — это сложный юридический процесс, который требует внимательности, опыта и знаний. Лучше проходить его с юридической поддержкой. Самостоятельно пройти все шаги непросто.
Как проходит процедура:
Подача заявления — должник или его представитель готовит пакет документов и направляет их в арбитражный суд.
Рассмотрение заявления судом — суд оценивает признаки неплатежеспособности и принимает решение: дать делу ход или нет.
Назначение финансового управляющего — он контролирует процесс, взаимодействует с кредиторами и анализирует имущество должника.
Реструктуризация долгов или реализация имущества — суд утверждает план погашения долгов сроком до пяти лет (если есть стабильный доход) или финуправляющий продает часть активов должника для расчета с кредиторами.
Списание долгов — после завершения реализации имущества суд выносит решение об освобождении гражданина от обязательств.
Отметим, что списание задолженностей происходит только после реализации имущества. Если суд назначит реструктуризацию, вам придется выплатить все долги, но на более щадящих условиях.
В среднем банкротство через суд занимает от 6 до 12 месяцев, но срок может меняться в зависимости от количества кредиторов и сложности дела.
В отличие от упрощенной процедуры, судебное банкротство платное. Расходы включают:
вознаграждение финансовому управляющему — 25 000 рублей за одну процедуру;
публикации в СМИ — около 16 000 рублей;
почтовые расходы — около 4 000 рублей.
Итого примерно 45 000 рублей уйдет только на обязательные платежи, без учета услуг юристов.
Формально каждый может подать заявление сам, но практика показывает: без профессиональной помощи судебное банкротство редко проходит гладко. Даже одна ошибка в документах может привести к отказу суда в списании долгов или затягиванию процесса на долгие месяцы.
Опытный специалист знает, как подать на банкротство в Санкт-Петербурге правильно, как защитить имущество и добиться полного списания долгов.
Сроки и этапы процедуры списания долгов
Когда человек сталкивается с непосильными долгами, важно понимать, сколько длится процедура банкротства и какие шаги предстоит пройти. Сроки зависят от выбранного пути: внесудебного или судебного.
Внесудебная процедура (через МФЦ):
Длительность: ровно 6 месяцев.
Этапы списания долгов: подготовка документов → подача заявления в МФЦ → проверка долгов и уведомление кредиторов → ожидание → аннулирование долгов.
Важно сразу оформить все правильно. Ошибка — и заявление возвращают, а процесс откладывается на неопределенный срок. В МФЦ пройти процедуру можно и без юриста, но с поддержкой специалистов шансы на успех значительно выше.
Судебная процедура:
Длительность: в среднем 5–8 месяцев.
Этапы списания долгов: подача заявления в суд → проверка обоснованности → назначение финансового управляющего → реализация имущества → списание долгов.
Попытки пройти процесс самостоятельно часто затягиваются на год и больше. С юристом можно уложиться быстрее. В «КредитаНет» помогают клиентам закрыть долги через суд всего за 4–6 месяцев.
Что будет с имуществом при банкротстве
Когда человек подает на банкротство, первый вопрос, который возникает, — что забирают при банкротстве и можно ли сохранить хотя бы часть нажитого. Закон в этом плане вполне справедлив: при списании долгов забирают не все имущество.
Для погашения долгов реализуют только избыточное имущество — то, без чего можно прожить. Например, вторую квартиру, дачу, автомобиль, мотоцикл или долю в бизнесе. А вот единственное жилье, бытовые вещи, техника первой необходимости и вещи личного пользования остаются у владельца (ст. 446 ГПК). Исключение — ипотека: если долг по ней не погашен, жилье могут продать на торгах. Но по новому закону № 298-ФЗ есть шанс сохранить ипотечную квартиру.
Отдельная тема — защита имущества супругов. Все, что нажито в браке, признается совместной собственностью, даже если оформлено на одного из партнеров. В такой ситуации часть имущества может пойти на погашение долгов. Поможет избежать этого имеющийся брачный договор (важно не заключать его прямо перед процессом) или соглашение о разделе собственности.
Чтобы процедура прошла без неприятных сюрпризов, важно грамотно подготовиться к ней и оценить риски заранее.
Последствия списания долгов: мифы и реальность
О банкротстве до сих пор ходит множество слухов. Кто-то считает, что после процедуры человеку «закроют дорогу в жизнь» — работать нельзя, кредиты не дадут, все имущество заберут. Разберемся, какие последствия банкротства реальные, а какие — просто мифы.
После завершения процедуры у гражданина действительно остаются временные ограничения. Но на фоне того, что долги будут списаны, они выглядят вполне разумно:
5 лет нужно сообщать кредиторам о том, что вы проходили процедуру банкротства, если решите оформить новый заем;
5 лет нельзя повторно подавать заявление о признании себя банкротом;
3 года нельзя занимать руководящие должности в коммерческих организациях;
5 лет нельзя управлять страховыми компаниями, инвестиционными и микрофинансовыми организациями, НПФ и ПИФ;
10 лет запрещено занимать руководящие посты в банках и кредитных учреждениях.
Работать, открывать ИП, путешествовать и распоряжаться деньгами после завершения процедуры можно свободно. А теперь расскажем о том, чего бояться точно не стоит.
Основные мифы о списании долгов
Правда
Миф № 1: заберут все имущество
Закон защищает единственное жилье, предметы быта, мебель и технику.
Миф № 2: после банкротства нельзя работать
Банкрот может спокойно трудиться, строить карьеру и открывать свое дело
Миф № 3: во время банкротства будет не на что жить
Закон оставляет прожиточный минимум для оплаты еды, жилья и других базовых расходов
Миф № 4: дети будут выплачивать долги родителей
Долги физлица никогда не переходят на детей или внуков после процедуры
Миф № 5: никогда больше не выпустят за границу
Ограничение возможно только при действующих исполнительных производствах. Во время банкротства такие запреты встречаются крайне редко: кредиторы должны доказать, что должник планирует прятать активы за рубежом. Даже если ограничение введут, его снимут после списания долгов
Еще один распространенный миф: банки больше никогда не дадут кредит. Это тоже неправда. Кредитная история после банкротства не ухудшается, а обнуляется. И портит ее не процедура, а предшествующие ей просрочки. Однако уже через пару лет реально восстановить свою репутацию и повысить кредитный рейтинг. Для этого можно взять небольшой кредит, рассрочку или кредитную карту, вовремя платить и постепенно вернуть доверие банков.
Краткий итог
Банкротство — это шанс начать с чистого листа и освободиться от непосильных долгов. Процедура позволяет рассчитаться с кредитами, займами и штрафами, сохранив при этом главное — базовое имущество, средства на жизнь и жилье. С поддержкой специалистов весь процесс проходит проще и быстрее, без лишнего стресса.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое банкротство простыми словами?
Банкротство — это законный способ избавиться от непосильных долгов. Через суд или МФЦ можно списать кредиты, микрозаймы, налоги, штрафы ГИБДД и коммунальные платежи, если платить уже нечем. Государство признает, что человек не в состоянии рассчитаться с кредиторами, и освобождает его от обязательств — официально и навсегда.
Сколько стоит процедура банкротства в Санкт-Петербурге?
Стоимость зависит от формы процедуры:
через МФЦ — бесплатно, но подходит не всем;
через суд — от 45 000 рублей, в эту сумму входят услуги финансового управляющего и публикации в СМИ.
Отдельно оплачиваются услуги юристов. На рынке они стоят от 80 000 до 200 000 рублей, но в «КредитаНет» банкротство можно пройти от 79 000 рублей со скидкой. Наш юрист рассчитает стоимость индивидуально и подберет оптимальный вариант. Также действует беспроцентная рассрочка — от 3 860 рублей в месяц.
Какие документы нужны для банкротства?
Основной пакет документов включает:
паспорт и СНИЛС;
ИНН и справку о доходах;
сведения о долгах, кредитных договорах, МФО, ЖКХ, налогах;
выписку из банка о счетах;
документы на имущество (если есть).
Юрист поможет собрать и проверить все, чтобы суд не вернул заявление из-за ошибок.
Можно ли подать заявление онлайн?
Да, многие этапы — например, сбор документов и подачу заявления в суд — можно сделать дистанционно. Заявление можно подать через систему «Мой арбитр», для этого нужен вход через Госуслуги. Мы помогаем клиентам пройти процедуру полностью онлайн, без визитов в суд.
Что будет с имуществом?
Закон защищает базовый минимум. У человека останется единственное жилье, личные вещи, бытовая техника, мебель и инструменты для работы до 10 000 рублей. А вот дачу, вторую квартиру или автомобиль могут продать для расчета с кредиторами.
Сколько длится процедура?
Внесудебное банкротство через МФЦ — 6 месяцев. Судебное банкротство занимает от 8 до 12 месяцев, но с поддержкой юриста процесс может пройти быстрее — за 4–6 месяцев.
Кто поможет пройти банкротство безопасно?
Теоретически можно оформить все самостоятельно, но любая ошибка в документах может привести к отказу в списании долгов или затянуть процесс.
