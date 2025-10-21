Как законно списать долги по кредитам в Санкт-Петербурге в 2025 году

Что такое списание долгов по кредитам и кому оно подходит

Списание долгов по закону в Санкт-Петербурге возможно только в процессе банкротства физического лица. Это легальный способ освободиться от кредитов, микрозаймов и штрафов, если ситуация действительно вышла из-под контроля.

Кто может списать долги? Любой гражданин России, но только один раз в пять лет. Одно из главных условий банкротства физических лиц — наличие признаков неплатежеспособности. Это значит, что человек объективно не может обслуживать свои кредиты, например, из-за значительного снижения дохода. Или если его заработка хватает лишь на выплаты одному кредитору.

На возможность подать заявление в суд влияет и сумма долга. Если она превышает 300 000 рублей — это право должника, а если больше 500 000 рублей — обязанность. При долгах свыше этой суммы и просрочке более трех месяцев в суд могут обратиться и кредиторы. Кроме того, если не подать заявление при задолженности от 500 000 рублей, можно получить административный штраф до 3 000 рублей.

Процедура банкротства подходит безработным, ИП, пенсионерам, матерям-одиночкам и всем тем, кто оказался в долговом тупике. Главное — обратиться за помощью к специалистам, чтобы сохранить нервы, деньги, время и имущество.

