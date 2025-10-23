В 2025 году действуют обновленные правила: теперь законное списание долгов в Екатеринбурге возможно даже с сохранением ипотечной квартиры. Разберем, как законно освободиться от долгов и сохранить имущество.
Как работает списание долгов по кредитам и кому подходит
Каждый, кто хоть раз сталкивался с просрочками по кредитам, знает, как тяжело жить под давлением банков и коллекторов. Звонки, письма, проценты растут — кажется, выхода нет. Но он есть: списание долгов по закону помогает освободиться от кредитов и начать жизнь заново. Это не «хитрая схема», а официальная процедура, которая защищает права должников.
При долгах свыше 300 000 рублей гражданин имеет право обратиться в суд самостоятельно. А если долг превысил 500 000 рублей, он обязан это сделать. Если просрочка длится больше трех месяцев, заявление о банкротстве могут подать и кредиторы. В этом случае процедура пойдет по их правилам — у вас не будет возможности защитить свои интересы и сохранить имущество. Лучше не ждать, пока кредиторы опередят вас: подайте заявление самостоятельно и возьмите ситуацию под свой контроль.
Кто может списать кредиты в Екатеринбурге? Процедура подойдет всем, кто действительно не справляется с финансовой нагрузкой:
людям, потерявшим работу или источник дохода;
пенсионерам, у которых все деньги уходят на кредиты;
индивидуальным предпринимателям, чья деятельность не приносит прибыль;
тем, у кого доход стал меньше ежемесячных платежей;
гражданам, которым нечем платить из-за болезни или других объективных причин.
После завершения процедуры суд списывает долги, и кредиторы теряют возможность требовать оплату. При этом важно, чтобы были соблюдены ключевые условия банкротства: имущество должника вкупе стоит меньше, чем сумма долгов, а ежемесячного дохода не хватает на выплаты по кредитам. Если признаки неплатежеспособности подтверждаются, суд принимает решение в пользу списания долгов.
Закон о банкротстве физических лиц в 2025 году: что изменилось
Процедуру регулирует закон № 127‑ФЗ о банкротстве физических лиц. Он описывает, как гражданин может официально признать себя неплатежеспособным и законно освободиться от долгов. В частности, в статье 213.4 ФЗ-127 говорится о порядке подачи заявления в суд и необходимых документах.
С 2015 года закон регулярно обновлялся: в него вносили поправки, уточняли процедуры и требования. Важные изменения в законе, о которых стоит знать в 2025 году, смотрите в таблице.
Изменение
Что изменилось
Примечание
Отмена госпошлины
С 9 сентября 2024 года физлица при самостоятельной подаче заявления о банкротстве больше не платят 300 рублей
Кредиторы обязаны оплатить госпошлину при подаче в суд на должника: компания — 100 000 рублей, физлицо — 10 000 рублей
Срок реструктуризации
Увеличен с трех до пяти лет
Это дает больше времени для восстановления финансового баланса
Сохранение ипотечного жилья
Поправки, внесенные законом № 298-ФЗ, позволяют в некоторых случаях оставить единственную ипотечную квартиру при банкротстве
Возможны два варианта: погашение остатка кредита третьим лицом или заключение локального мирового соглашения с банком
Чуть подробнее про два варианта сохранения ипотеки:
если платить по ипотеке осталось немного, третье лицо (родственник, друг) может погасить остаток;
если платить еще долго, можно заключить отдельное мировое соглашение с банком и погашать ипотеку постепенно, при этом остальные долги спишут.
Процедура банкротства в 2025 году стала доступнее, гуманнее и действительно помогает людям начать финансовую жизнь заново.
Какие долги можно списать при банкротстве, а какие нет
«Задача юристов при банкротстве — не просто оформить документы, а реально помочь человеку избавиться от долгов. Мы анализируем, какие обязательства подлежат списанию, какие придется платить, и создаем стратегию, чтобы сохранить максимум имущества»
Ниже таблица, в которой показано, какие долги можно списать в процедуре банкротства, а за какие придется платить после.
Долги, которые спишут
Долги, не подлежащие списанию
Кредиты в банках и МФО, овердрафты, рассрочки, долги в ломбардах
Алименты
Займы по распискам и договорам поручительства
Долги по возмещению морального вреда и ущерба жизни и здоровью
Налоговые долги (в т. ч. ИП)
Обязательства по субсидиарной ответственности руководителей/учредителей
Задолженность по коммунальным платежам
Долги, возникшие после начала банкротства (текущие платежи)
Штрафы ГИБДД
Иные обязательства, напрямую связанные с личностью должника
Чтобы точно понять, от каких долгов получится освободиться в вашем случае, обязательно обратитесь к юристу. Он оценит документы, перспективы дела и вероятность списания каждой задолженности.
Как списать долги через МФЦ
С 2020 года существует упрощенная процедура банкротства. Можно попробовать подать заявление через МФЦ. Но не факт, что его примут, так как списать долги без суда и бесплатно могут только люди, которые соответствуют строгим критериям.
Условия внесудебного банкротства:
сумма задолженности находится в пределах от 25 тысяч рублей до 1 млн рублей;
исполнительные производства (ИП) закрыты (хотя бы одно — по п. 4 ч. 1 ст. 46 закона № 229-ФЗ);
нет доходов и имущества, за счет которых можно погасить долг.
Если хотя бы одно производство по вашим долгам все еще открыто, МФЦ не примет заявление — это главный минус процедуры.
Также заявления в МФЦ могут подать лица, у которых ИП длятся более семи лет, а также пенсионеры и родители-одиночки, при условии, что взыскание длится больше года.
Как происходит списание долгов через МФЦ:
Составьте список задолженностей. Это важный шаг. Если вы забудете указать какой-то долг, его не спишут — аннулируют только те обязательства, которые перечислены в заявлении.
Подготовьте документы. Понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН, заявление и список кредиторов. Пенсионерам или получателям пособий также нужна справка из СФР.
Подайте заявление в МФЦ. Сотрудник примет документы и выдаст расписку. После этого процедура проходит без вашего участия.
Ожидайте проверки документов. Сотрудники центра направят запросы в ФССП и другие органы, чтобы убедиться, что вы подходите под условия внесудебного банкротства.
Дождитесь публикации сведений. Если все соответствует требованиям, ваши данные публикуют в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, чтобы уведомить кредиторов.
Проследите за завершением процедуры. Если за полгода у вас не появятся доходы или имущество, а кредиторы не подадут возражений, долги официально спишут.
Внесудебное банкротство — это отнюдь не легкий путь. Важно тщательно подготовиться: проверить, закрыты ли исполнительные производства, правильно составить список кредиторов и не скрывать имущество. Только тогда МФЦ примет заявление, и долги действительно спишут.
Как списать кредиты через суд
Условия банкротства через МФЦ очень жесткие: сумма долга не больше 1 млн рублей, закрытые исполнительные производства и отсутствие дохода или имущества. Поэтому большинству должников подходит банкротство через суд. Это самый надежный способ законно списать кредиты, налоги, микрозаймы и другие долги.
Стоит заручиться поддержкой юриста: пройти процедуру самостоятельно непросто, а профессионал поможет избежать ошибок и защитить ваши интересы.
Как проходит судебное банкротство:
Подача заявления. Вы и ваш юрист готовите пакет документов: паспорт, справки о доходах, список кредиторов и имущества. После этого заявление нужно направить в арбитражный суд по месту регистрации.
Рассмотрение заявления. Суд проверяет документы, оценивает ваше финансовое положение и устанавливает, есть ли признаки неплатежеспособности. Если все соответствует закону, дело принимают к производству и назначают финансового управляющего.
Определение процедуры. На первом заседании суд решает, по какому пути будет идти банкротство. Если у вас стабильный доход, вам могут назначить реструктуризацию долгов. Тогда суд утвердит новый график платежей сроком до пяти лет. Долги не списывают, но дают возможность выплатить их на более щадящих условиях. Этот вариант подходит, если вы хотите сохранить свои активы.
Реализация имущества. Это основная процедура для тех, кто не может платить. Финансовый управляющий формирует конкурсную массу из имущества и доходов, организует торги и направляет вырученные средства кредиторам. При этом сохраняется единственное жилье, личные вещи и имущество, защищенное ст. 446 ГПК.
Списание долгов. После завершения всех этапов финансовый управляющий подает итоговый отчет в суд. Если нарушений не выявлено, судья выносит решение об освобождении вас от долгов. С этого момента все указанные в деле обязательства считаются погашенными.
Стоимость процедуры: вознаграждение финансовому управляющему — 25 000 рублей, публикации в СМИ и почтовые расходы — около 20 000 рублей. Итого — примерно 45 000 рублей. Это обязательные платежи при банкротстве.
Также стоит учитывать оплату услуг юристов. Без профессиональной поддержки не обойтись: процедура сложная, а ошибки в документах могут затянуть процесс или привести к отказу в списании долгов. Средняя стоимость сопровождения на рынке — от 100 000 рублей до 200 000 рублей. В компании «КредитаНет» цена на банкротство одна из самых лояльных — 79 000 рублей при единовременной оплате со скидкой 50%. Также действует рассрочка от 3 860 рублей в месяц.
Сколько длится процедура банкротства
Срок списания долгов зависит от способа банкротства: через МФЦ или через суд.
Внесудебная процедура занимает ровно 6 месяцев. Если за это время у должника не появятся доходы и кредиторы не подадут возражения, долги спишут. Но важно соблюсти все условия: отсутствие доходов, имущества и открытых исполнительных производств.
Банкротство через арбитражный суд проходит чуть дольше: нужно собрать документы, провести заседания и завершить реализацию имущества. Обычно судебная процедура занимает от 6 до 10 месяцев. Без юристов процесс легко затянется на год и больше.
В компании «КредитаНет» мы помогали клиентам пройти все этапы списания долгов всего за 4–6 месяцев благодаря многолетнему опыту, грамотной подготовке и выверенной стратегии.
Что будет с имуществом при банкротстве
Когда вы проходите процедуру списания долгов, важно понимать, что забирают при банкротстве, а что защищено законом. Имущество делится на два типа: подлежащее реализации и защищенное.
Что подлежит реализации:
автомобили;
недвижимость, которая не является единственным жильем;
ценные вещи и оборудование, оформленные на должника;
деньги на счетах сверх прожиточного минимума.
Что защищено:
личные вещи и предметы быта;
единственное жилье, не обремененное ипотекой;
имущество супругов, полученное до брака или по дарению/наследству;
имущество, закрепленное брачным договором.
Совместное имущество супругов при списании долгов делится по закону: все, что нажито в браке, считается общим и может войти в конкурсную массу, если нет брачного договора. При этом личное имущество супруга банкрота остается защищенным.
Совет: чтобы сохранить максимум своих активов и обеспечить защиту имущества супругов, лучше заранее проконсультироваться с юристом. Он поможет правильно оформить документы и минимизировать риски потери ценной собственности во время банкротства.
Последствия банкротства: мифы и реальность
Сразу очертим круг последствий для всех, кто проходит процедуру банкротства. Полный перечень указан в ст. 213.30 закона № 127-ФЗ. На первый взгляд ограничения кажутся страшными, но на практике реальные последствия затрагивают лишь небольшое число людей и явно меньше того, что вы получаете, списав все долги.
Реальные последствия списания долгов:
5 лет — вы обязаны предупреждать кредиторов о банкротстве при оформлении нового кредита или займа;
5 лет — нельзя повторно начинать процедуру признания несостоятельности;
5 лет — нельзя вновь зарегистрироваться как ИП (если вы проходили процедуру в качестве предпринимателя);
3 года — нельзя управлять органами юрлиц и иным образом влиять на их решения;
5 лет — запрещено занимать должности в управлении страховыми организациями, инвестиционными фондами, НПФ, ПИФ и МФО;
10 лет — нельзя занимать управленческие должности в кредитно-финансовых учреждениях.
Да, есть ограничения, но они не касаются работы по найму и повседневной жизни. Основное — долговая нагрузка снимается полностью. Это шанс восстановить финансовую свободу и планировать будущее без кредитного давления.
Мифы и правду о последствиях процедуры списания долгов разобрали в таблице.
Миф
Что реально
Не возьмут на работу
Можно трудиться в любой сфере, кроме ограничений по руководящим должностям
Забирают все имущество
Личное имущество и единственное жилье защищены законом
Во время процедуры будет не на что жить
Финансовый управляющий выделяет должнику и его иждивенцам средства на жизнь в размере прожиточного минимума. Через суд можно получить доплаты сверх, например, на лечение или аренду
Не дадут кредиты
На время банкротства действуют ограничения на кредиты, но после можно восстановить кредитную историю и вновь успешно кредитоваться
После завершения банкротства важно:
оплачивать текущие обязательства вовремя;
оформлять небольшие кредиты или кредитные карты с минимальной суммой;
постепенно увеличивать кредитный лимит, показывая банкам свою платежеспособность.
Совет: грамотное планирование банкротства и консультация юриста помогут минимизировать последствия и быстрее восстановить финансовую репутацию.
Банкротство — процедура серьезная. От правильной стратегии и от того, как вы будете вести себя до и во время процедуры, зависит, спишут ли вам долги. Бесплатная консультация юриста — это возможность понять, подходит ли вам банкротство, какие документы понадобятся и как избежать отказа.
Подведем итоги
Банкротство — это не приговор, а законный шанс начать заново. Когда кредиты и долги стали неподъемными, эта процедура помогает поставить точку в финансовых проблемах. После завершения процесса все обязательства списывают, коллекторы прекращают звонить, а жизнь, наконец, возвращается в привычное русло.
Важно понимать, что банкротство — сложный юридический процесс. Ошибки в документах или пропущенные сроки могут привести к отказу в списании долгов. Поэтому лучше доверить все профессионалам: юристы рассчитают стоимость процедуры и сопроводят до результата.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое банкротство простыми словами?
Банкротство — это законный способ списать долги, если вы больше не можете платить по кредитам и займам. Суд или МФЦ официально признает, что у вас нет средств для погашения задолженности, и после завершения процедуры долги аннулируют.
Сколько стоит банкротство?
Цена зависит от того, как вы проходите банкротство. Если через МФЦ — все бесплатно. Если через суд, то нужно оплатить около 45 000 рублей. Это обязательные расходы.
Чтобы сэкономить время и нервы, подключите юристов — они подготовят документы, все рассчитают и проведут процедуру под ключ. На рынке их услуги стоят от 100 до 200 000 рублей. В «КредитаНет» цена заметно ниже — 79 000 рублей со скидкой, причем можно оформить беспроцентную рассрочку.
Какие документы нужны для банкротства?
Понадобится порядка 30 документов: паспорт, ИНН, СНИЛС, справки о доходах, сведения о долгах и кредиторах, выписки из банков, документы на имущество и т. д. Юрист поможет собрать все за 1–2 недели — самостоятельно на это уходит до 2–3 месяцев.
Можно ли подать заявление онлайн?
Да. Заявление в суд можно подать через сервис «Мой Арбитр». Наши юристы оформят заявление, подадут документы и будут отслеживать процесс дистанционно.
Что будет с имуществом?
Единственное жилье, личные вещи и предметы быта никто не заберет. Реализуют только имущество, которое не защищено законом. Например, вторую квартиру, автомобиль, дорогую технику и накопления на счетах сверх прожиточного минимума.
Сколько длится процедура списания долгов?
Внесудебное банкротство в МФЦ занимает ровно 6 месяцев. Судебное — от 6 до 10 месяцев, но при поддержке юристов весь процесс можно пройти за 4–6 месяцев.
Кто поможет пройти банкротство безопасно?
Юристы компании «КредитаНет». Мы сопровождаем процедуру от подачи заявления до полного списания долгов, защищаем имущество и помогаем избежать отказа суда. Оставьте заявку, и юрист бесплатно расскажет, подходит ли вам банкротство и сколько займет процедура именно в вашем случае.
