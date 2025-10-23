Как работает списание долгов по кредитам и кому подходит

Каждый, кто хоть раз сталкивался с просрочками по кредитам, знает, как тяжело жить под давлением банков и коллекторов. Звонки, письма, проценты растут — кажется, выхода нет. Но он есть: списание долгов по закону помогает освободиться от кредитов и начать жизнь заново. Это не «хитрая схема», а официальная процедура, которая защищает права должников.

При долгах свыше 300 000 рублей гражданин имеет право обратиться в суд самостоятельно. А если долг превысил 500 000 рублей, он обязан это сделать. Если просрочка длится больше трех месяцев, заявление о банкротстве могут подать и кредиторы. В этом случае процедура пойдет по их правилам — у вас не будет возможности защитить свои интересы и сохранить имущество. Лучше не ждать, пока кредиторы опередят вас: подайте заявление самостоятельно и возьмите ситуацию под свой контроль.

Кто может списать кредиты в Екатеринбурге? Процедура подойдет всем, кто действительно не справляется с финансовой нагрузкой:

людям, потерявшим работу или источник дохода;

пенсионерам, у которых все деньги уходят на кредиты;

индивидуальным предпринимателям, чья деятельность не приносит прибыль;

тем, у кого доход стал меньше ежемесячных платежей;

гражданам, которым нечем платить из-за болезни или других объективных причин.

После завершения процедуры суд списывает долги, и кредиторы теряют возможность требовать оплату. При этом важно, чтобы были соблюдены ключевые условия банкротства: имущество должника вкупе стоит меньше, чем сумма долгов, а ежемесячного дохода не хватает на выплаты по кредитам. Если признаки неплатежеспособности подтверждаются, суд принимает решение в пользу списания долгов.