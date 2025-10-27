Сколько стоит услуга банкротства физического лица в 2025 г. — считаем расходы

Можно ли оформить банкротство бесплатно

Да, стать банкротом бесплатно можно — но только при прохождении процедуры в МФЦ. За 6 месяцев без участия юристов и без судебных заседаний можно стать банкротом. Все настолько хорошо звучит, что где-то должен быть подвох.

Он есть: дело в том, что требования к должнику при банкротстве по суду и через МФЦ принципиально отличаются. Для судебного процесса — это долг от 500 000 рублей и наличие просрочки в 3 месяца и более.

А вот для того, чтобы пройти процедуру бесплатного банкротства через МФЦ, необходимо:

иметь задолженность не менее 25 тыс. руб. и не более 1 млн руб.;

не иметь официальных доходов (социальные выплаты и пенсии не в счет). Если в течение всей процедуры (6 месяцев) вы устроитесь на работу или как-то иначе улучшите свое финансовое состояние, процесс банкротства останавливается и вам откажут в списании долгов;

иметь как минимум одно исполнительное производство, которое судебные приставы закрыли из-за отсутствия имущества (за исключением единственного жилья);

в течение 5 лет до обращения в МФЦ не проходить процедуру внесудебного банкротства;

включить в перечень всех кредиторов; если вы кого-то не указали, этот долг не будет списан — его придется уплачивать в полном объеме.

Именно из-за предельно жестких требований внесудебная процедура через МФЦ используется гораздо реже: в третьем квартале 2024 г. почти 90% всех банкротств физических лиц проходило через суд.

Рассчитайте стоимость банкротства с помощью нашего калькулятора: заполните форму и получите бесплатную консультацию юриста уже сейчас. Возможно, вы подходите под критерии, которые позволят вам пройти бесплатную процедуру через МФЦ.