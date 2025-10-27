Сколько стоит услуга банкротства физического лица в 2025 г. — считаем расходы

Скорее всего, вы неоднократно видели в рекламе формулировку «услуги по банкротству физического лица», после которой указывалась определенная цена. Что в нее входит, почему слишком низкая цена должна насторожить и на что она влияет — рассмотрим ниже.
Ответьте на 5 вопросов и получите бесплатную консультацию юриста с рекомендацией по списанию долгов.
Можно ли оформить банкротство бесплатно
Да, стать банкротом бесплатно можно — но только при прохождении процедуры в МФЦ. За 6 месяцев без участия юристов и без судебных заседаний можно стать банкротом. Все настолько хорошо звучит, что где-то должен быть подвох.
Он есть: дело в том, что требования к должнику при банкротстве по суду и через МФЦ принципиально отличаются. Для судебного процесса — это долг от 500 000 рублей и наличие просрочки в 3 месяца и более.
А вот для того, чтобы пройти процедуру бесплатного банкротства через МФЦ, необходимо:
иметь задолженность не менее 25 тыс. руб. и не более 1 млн руб.;
не иметь официальных доходов (социальные выплаты и пенсии не в счет). Если в течение всей процедуры (6 месяцев) вы устроитесь на работу или как-то иначе улучшите свое финансовое состояние, процесс банкротства останавливается и вам откажут в списании долгов;
иметь как минимум одно исполнительное производство, которое судебные приставы закрыли из-за отсутствия имущества (за исключением единственного жилья);
в течение 5 лет до обращения в МФЦ не проходить процедуру внесудебного банкротства;
включить в перечень всех кредиторов; если вы кого-то не указали, этот долг не будет списан — его придется уплачивать в полном объеме.
Именно из-за предельно жестких требований внесудебная процедура через МФЦ используется гораздо реже: в третьем квартале 2024 г. почти 90% всех банкротств физических лиц проходило через суд.
Рассчитайте стоимость банкротства с помощью нашего калькулятора: заполните форму и получите бесплатную консультацию юриста уже сейчас. Возможно, вы подходите под критерии, которые позволят вам пройти бесплатную процедуру через МФЦ.
Наш юрист с 10-летним опытом готов бесплатно оценить вашу ситуацию — подключить его к вашему расчету?
Сколько стоит стать банкротом через суд
Общая стоимость юридических услуг по проведению процедуры банкротства физического лица будет состоять из двух частей — работы юристов и обязательных платежей, предусмотренных законом. К ним относятся:
Вознаграждение финансовому управляющему. Согласно п. 3 ст. 20.6 закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», стоимость его услуг является фиксированной и обойдется в 25 000 рублей единовременно.
Стоимость размещения информации в открытых источниках. Согласно распоряжению Правительства от 21.07.2008 г. за № 1049-р, газета «КоммерсантЪ» является официальным изданием, которое публикует соответствующую информацию. Кроме того, необходимо размещение информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ, «Федресурс»). Общая стоимость публикаций вместе с иными расходами на процедуру составляет примерно 20 000 рублей.
«В 2024 г. в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения: с 9 сентября 2024 г. не действует норма о необходимости уплаты должником госпошлины. Согласно пп. 8 п. 1 ст. 333.21 НК РФ, государственная пошлина не взимается с должника, который обратился с заявлением о признании его банкротом» — отмечает Дарья Княжева, исполнительный директор компании «КредитаНет».
Реклама с предложением списать долги по цене 10, 20 и даже 40 тысяч злоупотребляет доверием — стоимость обязательных, предусмотренных законом платежей, составляет около 45 000 рублей. В такой рекламе указывается только стоимость самих услуг юриста — и не учитывается гонорар финансовому управляющему и стоимость публикаций в «Федресурсе» и «Коммерсанте».
Здесь есть серьезный риск: если в договоре не указана фиксированная стоимость услуг банкротства, вы рискуете получать от юриста все новые и новые счета на оплату. Скорее всего с вас будут брать дополнительные платежи за каждое новое действие.
Заполните небольшую форму и получите расчет стоимости наших услуг и бесплатную консультацию юриста:
Сколько стоят услуги юриста при процедуре банкротства физического лица и что они включают
Итак, с обязательными платежами разобрались. Но есть ли смысл платить юристам, когда финансовое положение оставляет желать лучшего? Может быть, пройти всю процедуру самому?
Закон не запрещает человеку самостоятельно представлять свои интересы в суде, поэтому теоретически вы можете сами пройти через процедуру банкротства. Но практически это следует делать в одном единственном случае — при наличии у вас юридического образования и опыта ведения подобных дел. Процедура банкротства — это долгий и сложный процесс, где юрист выполняет массу задач.
Стоимость услуги юриста при банкротстве физического лица: что в нее входит
Этап
Что делает юрист
Первая консультация
Сбор пакета документов
Подготовка заявления
Готовит заявление о признании должника банкротом.
Направление пакета документов и заявления в суд
Направляет заявление и пакет документов в суд, контролирует принятие судом заявления.
Представление интересов в суде
Взаимодействие с финансовым управляющим
Взаимодействие с кредиторами и коллекторами
Признание должника банкротом
Формирование реестра требований кредиторов
«На каждом этапе ошибочное толкование норм права, несоблюдение установленной процедуры или ненадлежащее исполнение требований закона чревато негативными последствиями. Обращение к грамотному юристу позволит свести такие риски к минимуму» — отмечает Иван Болдырев, ведущий юрист «КредитаНет».
В среднем по рынку стоимость услуг юриста колеблется от 70 000 до 170 000 рублей.
Как выбрать юридическую компанию для списания долгов и сэкономить на этом
Для тех, кто попал в трудную финансовую ситуацию, зачастую самым важным или даже единственным критерием выбора является цена. Это понятно и объяснимо — но для выбора подходящего специалиста зачастую важнее учесть не только, сколько стоит услуга юриста при банкротстве, но другие критерии:
Опыт и репутация. Обращайте внимание, сколько у компании успешных дел, какой рейтинг она имеет, какие отзывы (особенно видеоотзывы о банкротстве) ей дают люди.
Доведение до списания долга. Важно помнить, что признание банкротом — не финальная стадия процесса. Необходимо, чтобы итогом работы в договоре было прописано списание долгов. В нашей практике неоднократно были случаи, когда признанный банкротом клиент приходил из другой компании с несписанными долгами. Наши юристы доводили процедуру до конца, т. е. списания всех долгов.
Прозрачное ценообразование. В договоре должна фиксироваться окончательная цена услуги банкротства, не допускающая дополнительных платежей.
Возможность рассрочки. Ответственная компания понимает, что людям, которые попали в тяжелые финансовые условия, нелегко найти сразу всю сумму. Для них необходимость потратить даже сравнительно небольшие деньги могут быть большой проблемой. Наличие рассрочки позволяет начать процесс банкротства сразу же.
Ответственность и гарантии. Необходимо помнить, что признание должника банкротом и решение о списании долгов выносится судом. Надежная и ответственная компания не может давать 100% гарантии, что вас признают банкротом. Однако она может и должна:
Заранее предупредить вас, если в процессе изучения дела становится ясно, что списать долги не получится.
Выполнить все необходимые работы, чтобы с вас списали долги.
Предусмотреть в договоре возврат стоимости услуги банкротства должнику, если процедура не увенчалась успехом. 100 % дел, которые вели юристы компании «КредитаНет», заканчивались успешно — списанием всех долгов. Тщательный анализ полной информации на первом этапе и опыт наших юристов позволяют нам предоставить вам гарантию безопасности, если долги не будут списаны: возврат всей стоимости услуги.
Мы предлагаем юридическое сопровождение банкротства по выгодной цене: 69 000 рублей при единовременной оплате или 3860 рублей в месяц при рассрочке на 24 месяца.
В «КредитаНет» цена банкротства физического лица не зависит ни от продолжительности процесса в суде, ни от размера ваших долгов — стоимость услуг наших юристов является фиксированной, закрепляется договором и не увеличивается в ходе работы.
Сомневаетесь, поможет ли банкротство списать неподъемную задолженность? Посмотрите реальные отзывы людей, которые списали кредиты и начали новую жизнь без долгов.
Заполните короткую форму обратной связи, чтобы получить бесплатную консультацию нашего юриста и скидку на банкротство 80 000 руб.
Специальные условия только сегодня! Успейте воспользоваться скидкой: 79 000 руб.
Часто задаваемые вопросы о стоимости списания долгов по кредитам
Что такое банкротство и как оно помогает избавиться от долгов?
При процедуре банкротства у вас списываются долги, которые вы не в состоянии погасить. Это полностью легальная процедура, регулируемая законом № 127-ФЗ. Мы поможем вам безболезненно пройти эту процедуру и освободиться от непомерных долгов.
Какие долги можно списать?
Банкротство позволяет списать бóльшую часть задолженностей: кредиты и микрозаймы, налоги, штрафы, пени, долги по ЖКХ, долговые расписки и ряд других задолженностей, кроме текущих платежей. Мы разберемся в вашей ситуации и точно скажем, какие долги получится списать.
Что будет с моим имуществом?
Ваше единственное жилье неприкосновенно, его никто не отберет. Для погашения долгов будет использоваться только избыточное имущество: вторая квартира, машина, дача… Наши юристы сделают все возможное, чтобы законно сохранить вам максимум имущества.
Какова стоимость процедуры банкротства?
За работу финансового управляющего и публикацию уведомлений в прессе потребуется заплатить около 45 тыс. рублей. Стоимость юридических услуг при банкротстве может варьироваться. «КредитаНет» предлагает одни из лучших условий на рынке — фиксированная цена 69 000 руб. при единоразовом платеже.
Возможна ли рассрочка?
Мы понимаем, что разовый платеж для человека может быть затруднителен, поэтому предлагаем рассрочку — стоимость банкротства составит от 3860 руб. в месяц.
Кто будет вести мое дело?
В процессе участвуют наш юрист, который будет помогать вам на всех этапах, и финансовый управляющий, назначенный судом.
Какие долги не получится списать?
Некоторые категории долгов не подлежат списанию — алименты, текущие платежи, штрафы за экономические преступления, долги перед работниками, возмещение физического или морального вреда, требования по субсидиарной ответственности. Это положение регулируется § 1.1 Статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Мы проведем аудит ваших задолженностей и точно скажем, что не получится списать.
Какова минимальная сумма задолженности для подачи на банкротство?
При судебном банкротстве нет минимальной суммы задолженностей, при которой можно подавать на списание долгов. Целесообразно это делать, если сумма задолженностей превысила 300 000 рублей, а если задолженность стала больше 500 000 руб., подавать на банкротство обязательно в силу требований закона.
Сколько времени занимает процесс?
Законодательно установленного срока нет: в зависимости от ряда индивидуальных обстоятельств процесс банкротства через суд занимает от 6 до 12 месяцев.
Почему выбирают «Кредита Нет»?
Мы более 9 лет работаем в сфере банкротства физических лиц и списали нашим клиентам долгов более чем на 1,5 млрд. рублей. Сегодня «КредитаНет» — это более 100 офисов по всей России, прозрачная ценовая политика без скрытых и дополнительных платежей, практический опыт наших юристов и гарантия безопасности для клиентов.
Реклама: ООО «КРЕДИТАМНЕТ», ИНН 7726480007, erid: 2W5zFK4cwoN
Начать дискуссию