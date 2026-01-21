КредитаНет

«КредитаНет» занимает лидирующие позиции в нашем рейтинге лучших компаний по банкротству в Омске благодаря многолетней работе на качество. Это фирма с историей, которую можно прочитать в делах. На сайте есть отдельный раздел с реальными судебными документами по каждой завершенной процедуре. А также видеоотзывы. Специалисты не пишут банальные слова о большом опыте, а показывают его через успешные истории клиентов.

За годы работы юристы успешно завершили свыше 4 000 дел, списали 1,5 млрд долговых обязательств. При этом они помогают сохранить жилье, даже если оно в ипотеке.

Какие особенности у этой компании по банкротству?

обширная сеть офисов по всей России — более 100;

300+ юристов с опытом — в банкротстве с 2015 года;

онлайн-банкротство — с минимальным участием клиента;

защита от коллекторов — бесплатный сервис «Антиколлектор»;

работа по фиксированной цене — от 69 000 руб.;

возможность рассрочки — от 3 860 руб. в мес.

Доступность цены подтверждают и авторитетные источники, например, «Комсомольская правда». Юристы «КредитаНет» выступают как эксперты по банкротству в ведущих российских СМИ.

«КредитаНет» — лидирует в топах по банкротству физлиц на федеральных площадках

Компания готова вам помочь в списании всех видов кредитов, займов, долгов за ЖКХ, налогов и других задолженностей. Юристы гарантируют комплексную поддержку на каждом этапе и работают под ключ. Специалисты компании взаимодействуют с кредиторами, коллекторами и приставами за вас.

Они помогают клиентам с задолженностью от 300 тыс. руб. Рекордный долг, который удалось списать, составил 136 млн руб.

Рекордный списанный долг

Если суд откажет в списании долга, фирма вернет деньги за услуги по условиям договора. Это важная гарантия безопасности для клиентов.

Вы найдете сотни позитивных отзывов и благодарностей на различных площадках: «Яндекс Карты», 2GIS, ZOON, «Отзовик».

Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.