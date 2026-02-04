КредитаНет

Компания «КредитаНет» предлагает эффективные решения для людей, столкнувшихся с долгами. Она специализируется на помощи в списании долгов по кредитам, займам, коммунальным платежам, налогам и штрафам, помогая физлицам и ИП с задолженностью от 300 тыс. руб.

«КредитаНет» имеет более 90 офисов по всей России. У фирмы есть услуга «Банкротство онлайн», что избавляет клиентов от необходимости посещать суды и минимизирует участие в процедуре.

Компания имеет хорошую репутацию, о чем свидетельствуют регулярные публикации в ведущих СМИ страны. Юристы часто выступают в крупных федеральных медиа в роли экспертов.

Например, «КредитаНет» занимает верхние строчки рейтингов на порталах «Банкротство Инфо» и «Топ Банкротство», а также в издании «Комсомольская правда». РБК среди основных преимуществ отмечает доступные цены услуг.

Лидеры рейтингов по стране

Юристы успешно завершили более 4 000 дел, оказав помощь в списании свыше 1,5 млрд руб. долгов.

Работа с «КредитаНет» приносит ощутимые преимущества: клиенты получают профессиональную поддержку на каждом этапе. Компания обеспечивает защиту от коллекторов и взаимодействует с государственными органами.

Специалисты берут всю работу на себя, что делает процесс банкротства более простым и доступным для клиентов.