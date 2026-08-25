Закон о банкротстве физических лиц № 127-ФЗ: как списываются долги

Когда заемщики не в силах выполнять свои обязательства, возникает не только стресс, но и риск порчи кредитной истории, сложных переговоров с кредиторами, а иногда и судебных разбирательств.
В 2025 году ФССП зафиксировала, что объем долгов, переданных на взыскание, превысил 1,3 трлн руб. Один из вариантов выхода можно найти в законной процедуре банкротства. Ее контролирует закон о банкротстве физических лиц № 127-ФЗ, который позволяет списать непосильные долги и вернуться к финансовой независимости.
Как работает закон о несостоятельности (банкротстве)
Списание долгов — это законная процедура, механизм, созданный государством для помощи гражданам в трудной финансовой ситуации. Этот процесс регулируется законом о несостоятельности (банкротстве) физических лиц.
Закон о банкротстве № 127-ФЗ от 26.10.2002 — это основной нормативный документ, который регулирует списание долгов для организаций, предпринимателей и граждан. Он существует уже более 20 лет. За эти годы в него внесли множество изменений — сейчас их насчитывается несколько сотен.
По своей структуре этот закон похож на кодекс, так как включает правила как материального, так и процессуального характера. Дела о банкротстве стали отдельной категорией в арбитражной практике.
Банкротство граждан регулируется X главой закона № 127-ФЗ. Большая часть норм этой главы касается именно судебного банкротства физлиц, которое стало возможным в 2015 году. Специальные правила для внесудебной процедуры были добавлены в 2020 году. Эти изменения сделали процедуру более доступной, но требования к ней по-прежнему остаются строгими.
Разобравшись с этими нормами, любой гражданин сможет лучше сориентироваться в вопросах банкротства и принять правильное решение в трудной финансовой ситуации.
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Списание долгов по закону: как работает процедура банкротства сегодня
Если вы думаете о банкротстве как о способе избавиться от долгов, первым делом вам стоит ознакомиться с законом о несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ.
Вот на какие вопросы вы найдете в нем ответы:
Что нужно для банкротства и когда можно подать заявление?
Чтобы начать процесс, гражданин должен быть неспособным платить по долгам в срок. Закон предоставляет возможность подать заявление о банкротстве как самим гражданам, так и их кредиторам.
При этом нужно учитывать минимальный размер долгов. Начинать судебную процедуру рационально при долгах от 300 тыс. руб. Это становится обязанностью, если задолженность достигла полумиллиона рублей, а просрочки превысили 90 дней.
Как составить и подать заявление?
Заявление должно содержать все необходимые документы, подтверждающие финансовое положение должника, включая сведения о доходах, кредитах и имуществе.
Неправильно составленное заявление может быть основанием для отказа в его принятии, поэтому важно хорошо подготовиться. Или обратиться к юристам.
Какие права и обязанности есть у должника?
Должник имеет право на защиту своих интересов, а также на достаточное время для подготовки к процедуре. В то же время он обязан предоставлять правдивую информацию о своем финансовом состоянии и активно сотрудничать с арбитражным управляющим и судом.
Какими будут результаты и последствия банкротства?
Самым важным итогом является освобождение от долгов, которое наступает по окончании процедуры. Однако в ходе банкротства брать кредиты и займы будет запрещено, а в течение пяти лет после процедуры придется предупреждать банк о своем статусе. Также нельзя будет возглавлять компании в течение 3–10 лет.
Чтобы не тратить время на исследование законов, можете обратиться к опытному профессионалу со специализацией на банкротстве. Юристы «КредитаНет» каждый день проводят более 300 консультаций. Многие люди приходят впервые, чтобы узнать шансы на банкротство, составить план действий и выбрать, какой формат процедуры им подходит.
Внесудебное банкротство: как пройти процедуру бесплатно и без суда
Внесудебное банкротство — это упрощенный и более быстрый способ обнулить долги. Он возможен в случаях, когда общая сумма задолженностей не превышает миллиона рублей, у должника нет имущества и средств, на которые можно взыскать. Также необходимо закрытое по этим основаниям исполнительное производство.
В остальных случаях, особенно если долг больше указанной суммы или имеются споры с кредиторами, применяется судебное банкротство.
Судебное банкротство: как списываются долги через суд
Процедура банкротства проходит через несколько этапов — от подачи заявления до завершения судопроизводства. Средние сроки могут варьироваться. Обычно весь процесс занимает от нескольких месяцев до года, в зависимости от сложности дела и количества кредиторов.
Банкротство для граждан — это не только способ избавиться от долгов, но и определенная законная процедура. Есть два типа судебного банкротства: по праву и по обязанности.
Должник обязан начать процедуру банкротства в течение 30 дней, если у него имеется просроченный долг в размере не менее полумиллиона рублей, просрочка более трех месяцев и нет возможности погасить долги.
Но он вправе добровольно подать на банкротство, если понимает, что не сможет выполнять свои обязательства, даже если продаст все имущество. В этом случае размер долга в законе не прописан, но он должен быть значительным (от 300 000 руб.), чтобы суд посчитал заявление обоснованным. Процесс банкротства нецелесообразен при небольших долгах, так как затраты на него могут превысить сумму долгов.
Главные аргументы при доказательстве в суде — неплатежеспособность или недостаточность имущества. Что это с точки зрения закона:
Неплатежеспособность определяется отсутствием ресурсов для полного погашения долгов.
Недостаточность имущества — недостаток активов для погашения долгов.
Процедуру банкротства могут инициировать должник, кредитор или уполномоченные органы (например, ФНС). Участие арбитражного управляющего обязательно, этого специалиста из состава СРО выбирает суд.
Подготовка к банкротству включает сбор документов, анализ финансового состояния и долгов, выбор управляющего и оценку возможности оплаты расходов на процесс.
Кредит больше 1 млн рублей? Закон позволяет списать и такие долги
В судебном банкротстве нет лимита на размер списываемого долга, в отличие от внесудебной процедуры. У юристов «КредитаНет» был кейс, когда клиент избавился от задолженности в 136 млн руб. всего за полгода!
Какую сумму удастся списать и сколько понадобится времени — зависит от аргументации в суде. Если ваша задолженность свыше 300 тыс. руб., выгоднее заплатить юристу сумму в 4 раза меньше и обнулить долг.
Какие долги можно и нельзя списать при банкротстве
Обнулить долги можно в большинстве случаев. Но бывают ситуации, когда списание невозможно по закону о несостоятельности (банкротстве) физических лиц. Перечислим подлежащие и не подлежащие списанию задолженности в таблице.
Спишутся
Не спишутся
кредиты и микрозаймы (даже без просрочек)
алименты на содержание детей или бывшего супруга
долги за коммунальные услуги
судебные обязательства по возмещению вреда, причиненного третьим лицам
долги по договорам поручительства
долги по зарплате работникам
налоги
выплаты по субсидиарной ответственности, назначенные судом
задолженность по расписке
текущие задолженности
штрафы
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Права должника при банкротстве: что вам разрешено по закону
Права должника в процедуре защищены законом о несостоятельности (банкротстве) физических лиц. Вот основные из них, изложенные доступным языком:
Защита от санкций и принудительного взыскания. На время процедуры банкротства должник защищен от любых санкций и принудительных действий со стороны кредиторов. Это значит, что неустойки, проценты и штрафы больше не начисляются, аресты имущества и иные ограничения снимаются.
Мораторий на исполнение требований кредиторов. На период действующего банкротства вводится мораторий, который запрещает кредиторам предъявлять исполнительные документы в банк и инициировать исполнительные производства. Это обеспечивает должнику временное спокойствие по финансовым обязательствам.
Иммунизация имущества. За должником сохраняется имущество, на которое нельзя обратить взыскание. Он может требовать исключения такого имущества из конкурсной массы, а также может исключить другое имущество, если его общая стоимость не превышает 10 тыс. руб.
Информация о процессе. Должник вправе получать от управляющего информацию о ходе процедуры банкротства, оспаривать оценку своих активов, а также восстанавливать права на имущество, если оно не было продано.
Обжалование решения суда. Должник может оспорить решение арбитражного суда о возбуждении дела о банкротстве и любые судебные акты, принятые в ходе процедуры.
Мировое соглашение. На любом этапе банкротства у должника есть возможность заключить мировое соглашение с кредиторами, после чего суд прекратит процедуру банкротства.
Замена управляющего. Должник имеет право обжаловать действия или бездействие управляющего и требовать его замены через суд.
Финансы. Сохраняется прожиточный минимум для должника и его иждивенцев, на который не могут наложить ограничения.
Должник имеет право самостоятельно подготовить план реструктуризации долгов, который направляется управляющему и кредиторам. Также он может вносить изменения в план или продлевать его срок с разрешения суда. Тогда ничего из имущества он не потеряет, но самостоятельно будет рассчитываться с долгами по новому графику.
При реструктуризации долга финуправляющий открывает специальный счет, должник может распоряжаться средствами, поступающими на него, в размере до 50 тыс. рублей в месяц. Если необходима большая сумма, нужно обратиться в суд с ходатайством.
Эти права обеспечивают должнику защиту и возможности для более гибкого подхода к разрешению финансовых трудностей в процессе банкротства.
Можно ли сохранить жилье, машину, зарплату и пенсию
«КредитаНет» не дает беспочвенных гарантий на сохранение абсолютно всего имущества. Это невозможно. Согласно закону о банкротстве 127-ФЗ, у должника гарантированно остаются:
единственное жилье;
выплаты по состоянию здоровья;
маткапитал, субсидии на детей;
зарплата в размере прожиточного минимума на себя и каждого иждивенца;
премии, госнаграды;
продукты питания;
инструменты для работы, гаджеты не дороже 10 тыс. руб.;
домашний скот;
одежда.
Иногда удается сохранить и машину. Например, если должник живет в отдаленной местности, и чтобы добраться до работы или больницы, ему необходим личный автомобиль. Также это возможно при банкротстве инвалида или родителя ребенка-инвалида, которого необходимо возить в медицинское учреждение на авто.
У юристов «КредитаНет» большой опыт в сохранении не только автомобилей, но и имущества, в том числе ипотечного жилья. Сегодня есть несколько законных способов спасти ипотеку, списав при этом долги. Если вы хотите узнать, какое имущество получится спасти в вашем случае, позвоните специалистам «КредитаНет».
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Защита от коллекторов и банков: как работает мораторий на взыскания
Если ваши долги оказались у коллекторов, не волнуйтесь. Сейчас коллекторы не действуют так, как это было раньше: с угрозами, запугиваниями, шантажом. Если вы устали от регулярных навязчивых звонков и сообщений, есть возможность обратиться в суд для признания банкротом.
Компания «КредитаНет» предлагает услугу «Антиколлектор». Это значит, что с первого дня сотрудничества они будут вести переговоры с коллекторами от вашего имени. Это поможет избежать давления и защитит ваши интересы.
Также компания помогает с выбором финансового управляющего. Он поможет вам в переговорах с кредиторами.
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Как не нарваться на мошенников: доверяйте только юристам по банкротству
На рынке услуг по банкротству существует множество мошенников и некомпетентных специалистов. Вы можете столкнуться с фирмами-однодневками, недобросовестными юристами из объявлений или с неопытными студентами, которые пытаются обнулить долги клиента по инструкциям из интернета.
Тратить время и деньги на таких людей — большая ошибка, так как они вряд ли помогут вам избавиться от долгов.
Чтобы избежать ловушек при банкротстве, важно следовать нескольким простым советам:
Сначала тщательно изучите юридическую фирму, с которой собираетесь работать.
Ознакомьтесь с отзывами клиентов и узнайте, какой у компании опыт в области банкротства.
Посмотрите на сайтах судов, сколько и какие дела были успешно завершены юристами этой компании.
Проверьте через ФНС, действительно ли фирма существует так долго, как заявлено на ее сайте.
Если вы заметите, что компания часто меняет название, владельцев или адрес, это должно вас насторожить.
Некоторые недобросовестные юристы могут поймать вас на низких ценах, но потом откроется много скрытых условий и дополнительных платежей. Если в вашем договоре много мелкого шрифта, это плохой знак.
Будьте особенно внимательны, если кто-то обещает вам быстрое (2–3 месяца) обнуление долгов. Часто такие предложения заканчиваются разочарованием. Оказывается, что помощь юриста закончилась с подачей заявления о банкротстве, а ведь реальная работа только начинается. Юрист исчезает после первого заседания суда, а клиент остается на середине пути без денег и поддержки.
Для проверки надежности фирмы вы можете позвонить или прийти на бесплатную первичную консультацию. Надежные компании не берут деньги за такую услугу и не заставляют подписывать документы. Например, «КредитаНет» может даже проверить договор, предложенный другой фирмой, на наличие скрытых условий.
Если вы слышите обещания мгновенно обнулить долги или вас заставляют подписать контракт сразу, это признак обмана. Анализ вашей ситуации — важный шаг, чтобы построить реальную стратегию. И помните, что окончательное решение о списании долгов принимает суд, а не юрист.
Изменения в законе в 2024 году: Верховный суд — за упрощение процедуры
В 2024 году в законе о банкротстве произошли важные изменения, которые затронули процесс банкротства физических и юридических лиц. Рассмотрим основные новшества.
В судебном процессе банкротства произошли изменения, касающиеся рассмотрения отдельных вопросов и споров. Раньше на судебные заседания по таким вопросам нужно было приглашать участников дела, что затягивало процесс. Теперь судья может единолично решать многие из этих вопросов, если не поступило жалоб. Это позволит ускорить процесс принятия решений.
Вся процедура обращения кредиторов в суд теперь осуществляется в электронном формате. Это создает дополнительные удобства и повышает эффективность взаимодействия.
Сроки обжалования судебных определений также были унифицированы. Ранее они варьировались в зависимости от предмета рассмотрения, а теперь на обжалование любых определений дается единый срок — 1 месяц.
Новый подход к единственному жилью и ипотеке
Единственное ипотечное жилье должника теперь защищено от торгов. Даже если банкрот проходит процедуру по другим долгам — кредитам, микрозаймам — ипотеку можно сохранить.
Для этого заключается мировое соглашение с кредитором, который выдал жилищный заем. Но если должник нарушает условия договоренности, банк включится в процедуру банкротства, и недвижимость продадут.
Мировое соглашение нужно составить и утвердить в банке с точным графиком платежей. Затем его передают суду. Чтобы провести эту процедуру, необходим расчет и юридическое обоснование.
У «КредитаНет» есть опыт ведения подобных дел. Обратитесь за бесплатной консультацией, если у вас есть ипотека, а вы планируете банкротство по другим долгам. Юрист расскажет подробнее об отдельном мировом соглашении по новым правилам, которые внесли в закон о банкротстве физических лиц в 2024 году.
Ответственность родственников: защищены ли близкие
Теперь супруга или бывший супруг автоматически становятся участниками дела о банкротстве без необходимости подачи отдельного заявления. Ими может быть предъявлено взыскание на совместно нажитое имущество, если оно не выделено. Они могут получить свою долю только после продажи имущества.
Также существует возможность оспаривания сделок, совершенных должником с родственниками или другими лицами. Это касается подозрительных сделок, заключенных в течение года до банкротства, а также сделок, которые могут быть расценены как причинение вреда кредиторам. Специальные основания для оспаривания сделок действуют наряду с общими нормами гражданского законодательства.
Есть ли риск оспаривания сделки, проверит юрист на первичной консультации. «КредитаНет» проведет ее бесплатно.
Сколько стоит банкротство под ключ
Стоимость банкротства включает оплату обязательных расходов, включая услуги арбитражного управляющего, а также возможные дополнительные расходы, такие как услуги юристов. В сумме затраты могут составлять 120–150 тыс. руб. Однако в зависимости от выбранной компании стоимость банкротства под ключ может превышать и 200 тыс. руб.
В большинстве юридических фирм в России минимальная стоимость услуг юриста начинается от 100–150 тыс. руб. Помимо этой суммы потребуется платить еще и судебные издержки, такие как почтовые расходы, публикации в ЕФРСБ и «Коммерсанте», вознаграждение финуправляющему. Это дополнительные 50 тыс. руб.
В «КредитаНет» полное юридическое сопровождение будет стоить от 89 тыс. руб. Чтобы нагрузка на бюджет была размеренной, есть возможность рассрочки от 3 860 руб. Суммарно за 119 тыс. руб. вы оплатите юриста и обязательные расходы, в то время как в других компаниях за эти деньги вы получите только юридические услуги. Сумма фиксируется в договоре и не меняется на протяжении процедуры. Переплаты исключены.
Какие еще законодательные акты стоит знать
Процедура списания долгов в России регулируется не только основным законом о банкротстве физических лиц № 127-ФЗ, но и рядом других законодательных актов. Вот основные из них:
Гражданский кодекс (ГК). Регулирует имущественные отношения, сделки и исполнение обязательств, связанных с банкротством. Он определяет, как должны осуществляться сделки и каковы права и обязанности сторон в этих отношениях.
Гражданский процессуальный кодекс (ГПК). Устанавливает перечень имущества, на которое нельзя обратить взыскание. Это означает, что некоторые активы должника защищены от продажи в процессе банкротства.
Арбитражный процессуальный кодекс (АПК). Регулирует процессуальные вопросы, связанные с арбитражным правом. Он определяет, как должны рассматриваться дела о банкротстве в арбитражных судах.
Закон об исполнительном производстве № 229-ФЗ. Описывает порядок возбуждения, окончания, приостановления и прекращения исполнительных производств. Этот закон устанавливает меры принудительного взыскания, которые могут быть применены к должнику.
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК). Устанавливают ответственность за правонарушения и преступления, связанные с преднамеренным и фиктивным банкротством, а также незаконные действия с кредитами.
Кроме того, различные акты регулируют частные вопросы, связанные с несостоятельностью, продажей имущества и функционированием электронных ресурсов, которые обеспечивают взаимодействие участников процесса.
В дополнение к вышеперечисленному, при банкротстве могут быть затронуты и нормы других областей права, таких как семейное, земельное и трудовое право, что также нужно учитывать в процессе.
Простому человеку знать их все невозможно. Даже юрист не может разбираться во всех отраслях одинаково хорошо. Поэтому вам нужен специалист по банкротству с богатым опытом обнуления долгов в суде.
Компания «КредитаНет» уже завершила 5000 дел. У ее специалистов есть опыт работы с ИП, самозанятыми и физлицами, они знакомы со множеством смежных областей права. Это позволяет компании успешно завершать списанием долгов все взятые в работу дела в судах.
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