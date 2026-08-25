Закон о банкротстве физических лиц № 127-ФЗ: как списываются долги

В 2025 году ФССП зафиксировала, что объем долгов, переданных на взыскание, превысил 1,3 трлн руб. Один из вариантов выхода можно найти в законной процедуре банкротства. Ее контролирует закон о банкротстве физических лиц № 127-ФЗ , который позволяет списать непосильные долги и вернуться к финансовой независимости.

Когда заемщики не в силах выполнять свои обязательства, возникает не только стресс, но и риск порчи кредитной истории, сложных переговоров с кредиторами, а иногда и судебных разбирательств.

Разобравшись с этими нормами, любой гражданин сможет лучше сориентироваться в вопросах банкротства и принять правильное решение в трудной финансовой ситуации.

Банкротство граждан регулируется X главой закона № 127-ФЗ . Большая часть норм этой главы касается именно судебного банкротства физлиц, которое стало возможным в 2015 году. Специальные правила для внесудебной процедуры были добавлены в 2020 году. Эти изменения сделали процедуру более доступной, но требования к ней по-прежнему остаются строгими.

По своей структуре этот закон похож на кодекс, так как включает правила как материального, так и процессуального характера. Дела о банкротстве стали отдельной категорией в арбитражной практике.

Закон о банкротстве № 127-ФЗ от 26.10.2002 — это основной нормативный документ, который регулирует списание долгов для организаций, предпринимателей и граждан. Он существует уже более 20 лет. За эти годы в него внесли множество изменений — сейчас их насчитывается несколько сотен.

Списание долгов — это законная процедура, механизм, созданный государством для помощи гражданам в трудной финансовой ситуации. Этот процесс регулируется законом о несостоятельности (банкротстве) физических лиц.

Списание долгов по закону: как работает процедура банкротства сегодня

Если вы думаете о банкротстве как о способе избавиться от долгов, первым делом вам стоит ознакомиться с законом о несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ. Вот на какие вопросы вы найдете в нем ответы: Что нужно для банкротства и когда можно подать заявление? Чтобы начать процесс, гражданин должен быть неспособным платить по долгам в срок. Закон предоставляет возможность подать заявление о банкротстве как самим гражданам, так и их кредиторам. При этом нужно учитывать минимальный размер долгов. Начинать судебную процедуру рационально при долгах от 300 тыс. руб. Это становится обязанностью, если задолженность достигла полумиллиона рублей, а просрочки превысили 90 дней. Как составить и подать заявление? Заявление должно содержать все необходимые документы, подтверждающие финансовое положение должника, включая сведения о доходах, кредитах и имуществе. Неправильно составленное заявление может быть основанием для отказа в его принятии, поэтому важно хорошо подготовиться. Или обратиться к юристам. Какие права и обязанности есть у должника? Должник имеет право на защиту своих интересов, а также на достаточное время для подготовки к процедуре. В то же время он обязан предоставлять правдивую информацию о своем финансовом состоянии и активно сотрудничать с арбитражным управляющим и судом. Какими будут результаты и последствия банкротства? Самым важным итогом является освобождение от долгов, которое наступает по окончании процедуры. Однако в ходе банкротства брать кредиты и займы будет запрещено, а в течение пяти лет после процедуры придется предупреждать банк о своем статусе. Также нельзя будет возглавлять компании в течение 3–10 лет. Чтобы не тратить время на исследование законов, можете обратиться к опытному профессионалу со специализацией на банкротстве. Юристы «КредитаНет» каждый день проводят более 300 консультаций. Многие люди приходят впервые, чтобы узнать шансы на банкротство, составить план действий и выбрать, какой формат процедуры им подходит.

Внесудебное банкротство: как пройти процедуру бесплатно и без суда

Внесудебное банкротство — это упрощенный и более быстрый способ обнулить долги. Он возможен в случаях, когда общая сумма задолженностей не превышает миллиона рублей, у должника нет имущества и средств, на которые можно взыскать. Также необходимо закрытое по этим основаниям исполнительное производство. В остальных случаях, особенно если долг больше указанной суммы или имеются споры с кредиторами, применяется судебное банкротство.

Судебное банкротство: как списываются долги через суд

Процедура банкротства проходит через несколько этапов — от подачи заявления до завершения судопроизводства. Средние сроки могут варьироваться. Обычно весь процесс занимает от нескольких месяцев до года, в зависимости от сложности дела и количества кредиторов. Банкротство для граждан — это не только способ избавиться от долгов, но и определенная законная процедура. Есть два типа судебного банкротства: по праву и по обязанности. Должник обязан начать процедуру банкротства в течение 30 дней, если у него имеется просроченный долг в размере не менее полумиллиона рублей, просрочка более трех месяцев и нет возможности погасить долги. Но он вправе добровольно подать на банкротство, если понимает, что не сможет выполнять свои обязательства, даже если продаст все имущество. В этом случае размер долга в законе не прописан, но он должен быть значительным (от 300 000 руб.), чтобы суд посчитал заявление обоснованным. Процесс банкротства нецелесообразен при небольших долгах, так как затраты на него могут превысить сумму долгов. Главные аргументы при доказательстве в суде — неплатежеспособность или недостаточность имущества. Что это с точки зрения закона: Неплатежеспособность определяется отсутствием ресурсов для полного погашения долгов.

Недостаточность имущества — недостаток активов для погашения долгов. Процедуру банкротства могут инициировать должник, кредитор или уполномоченные органы (например, ФНС). Участие арбитражного управляющего обязательно, этого специалиста из состава СРО выбирает суд. Подготовка к банкротству включает сбор документов, анализ финансового состояния и долгов, выбор управляющего и оценку возможности оплаты расходов на процесс.

Кредит больше 1 млн рублей? Закон позволяет списать и такие долги