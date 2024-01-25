Особенности бухгалтерского учета на маркетплейсах: как составить проводки и уберечь себя от ошибок

Ведение бухгалтерского учета маркетплейсов имеет много нюансов. В статье мы рассмотрели пошаговый алгоритм действий: как оформить поступление, перемещение товаров, провести отражение выручки при продаже товаров, вознаграждение комиссионеру и возврат товаров. Верные проводки помогут навести порядок в учете и сберегут ваше время.

Начнем с того, что есть разные виды договоров с маркетплейсами:

договор комиссии (согласно ст. 990 ГК). В сделках с покупателями права и обязанности — у комиссионера (маркетплейса), даже если комитент (продавец) назван и вступил в отношения с покупателем (абз. 2 п. 1 ст. 990 ГК). Так работают Озон и Wildberries.

договор на оказание услуг (на основании ст. 779 ГК) маркетплейс не участвует в сделке купли-продажи, а оказывает услуги продавцу (Яндекс Маркет, Сбер МегаМаркет, AliExpress).

В чем основное отличие с точки зрения учета

При работе по комиссионному договору право собственности на товар сохраняется за продавцом до тех пор, пока не произошел выкуп конечным покупателем.

При работе по договору на оказание услуг:

Товар передаётся на ответственное хранение;

Товар отгружается без перехода права собственности, и только после его получения покупателем оформляется реализация отгруженных товаров.

В связи с тем, что система работы с торговыми площадками не едина, и переход права собственности на товары по разным договорам происходит в разное время, отличаются бухгалтерские проводки и порядок отражения таких операций в 1С:Бухгалтерии.

Как вести бухгалтерский учет на маркетплейсах

1. Поступление товаров.

После того как вы заключили договор с торговой площадкой (приняли оферту), можно начинать деятельность. И первый этап — это отражение поступления товаров в учетной базе.

Чем раньше вы начнете вести товарный учет, тем проще будет потом «найти концы», в случае пересортицы или недостач. Поэтому пару слов о том, как это должно выглядеть.

Когда предприниматель принимает поставку, он берет накладные от поставщика.

Что должно быть указано в накладных:

данные страны происхождения товара и номер ГТД, если товар импортный;

данные о поставщике и товаре;

закупочная цена;

сумма НДС (если есть).

Вы как бухгалтер должны обязательно проверить наличие всех документов. Это может быть УПД, ГТД и инвойс (если вы импортер), другие товаросопроводительные документы, счёт-фактура. Также нужно проверить наличие сертификатов, гарантийных талонов и иной разрешительной документации.

Когда товар поступает на склад, вы вносите в учетную систему его данные: стоимость, количество, название поставщика, указываете реквизиты УПД, счет-фактуры и т.д. Проверяете, чтобы фактическое количество товаров совпадало с тем количеством, которое указано в УПД.

Чтобы подстраховать себя и избежать ошибок в товарном учете, попросите либо кладовщика, либо самого предпринимателя, перед тем как отправлять вам документы, проверять и подписывать их. Таким образом, у вас будет подтверждение, что данное количество товара физически поступило на склад.

Также можно запросить у поставщика накладные в электронном виде, чтобы подгружать номенклатуру и данные о поступившем товаре в автоматическом режиме. Вам останется только проверить и нажать кнопку «Принять».

2. Перемещение товаров.

После того как вы приняли товары, провели документы в учетной системе, и они поступили на склад, переходим к перемещению товаров.

На этом этапе важно учитывать, по какой схеме работает селлер с площадкой по данному конкретному товару. В зависимости от этого будет проводиться и постановка учета, например, с использованием 45 счета «Товары отгруженные» (именно там нужно отражать товары, которые будут переданы на склад маркетплейса, так как фактически они не будут считаться проданными) или без применения счета 45, например, в разрезе складов и т.д.

Тогда операция фиксируется проводкой:

Дебет 45 Кредит 41(счет 43 используется, если продается товар собственного производства) — передача товара агенту.

Важно! Каждый раз при перемещении товара на маркетплейс или к покупателю создавайте в программе соответствующие документы о движении товара.

В данном случае это будут документы о передаче без перехода права собственности.

3. Продажа товаров, отражение выручки в учете.

На третьем этапе происходит продажа товаров через маркетплейс, отражение выручки в учете, что,как правило, формируется на основании отчетов комиссионера (маркетплейса), либо в отдельных случаях на основании УПД, выставленных селлером.

Отражение выручки от продажи товар а фиксируется в учетной системе следующей проводкой — Дебет 76.02 или 62.01 Кредит 90.01.

Если есть НДС, то он также автоматически начисляется проводкой Дебет 90.03 Кредит 68.02.

В момент отражения выручки, учетная база фиксирует списание себестоимости проданного и ранее переданного товара проводкой — Дебет 90.02 Кредит 45.

4. Отражение вознаграждений комиссионеру и дополнительных услуг маркетплейса.

Учет у принципала предполагает использование счета 76 для операций с посредником. Причем вести расчеты с агентом (комиссионером) лучше на одном субсчете, а расчеты по вознаграждению — на другом. Хотя вы можете строить учет просто с использованием «штатного» счета 76.09. Все зависит от вашего стремления к детализации учета.

Например, пусть наш счет 76 субсчет 01 будет для расчетов по вознаграждению площадки, а счет 76 субсчет 02 — для расчетов по выручке за реализованные товары. Вы можете самостоятельно задать числовое или буквенное значение используемых субсчетов.

Не забудьте закрепить выбранный способ в учетной политике, например, для учета расчетов за реализованный товар, вы можете создать к счету 76 субсчет 76.Р, а по агентскому вознаграждению — счет 76.В.

В нашем примере отражение вознаграждения в учете фиксируется проводкой — Дебет 44 Кредит 76.01 и если есть НДС, то он начисляется проводкой Дебет 19 Кредит 76.01.

Для того чтобы отразить удержание вознаграждения комиссионера из выручки за реализованные товары, мы проводим зачет: Дебет 76.01 Кредит 76.02 — задолженность маркетплейса за проданные товары уменьшена на сумму комиссии площадки.

Приход денег от маркетплейса в учете отражается проводкой — Дебет 51 в корреспонденции с Кредитом счета 76.02.

Наша площадка может оказывать дополнительные услуги (например, по доставке товара, рекламные услуги, хранение и пр.) и выставлять на них отдельные документы. В этом случае в учете продаж на маркетплейсе мы делаем такую же проводку, что и на агентское вознаграждение, т.е. Дебет 44 Кредит 76.01, но на основании не отчета агента, а иного документа (УПД, акта выполненных работ и т.д.). Если есть НДС, то Дебет 19 Кредит 76.01.

5. Возврат товара.

Товары маркетплейсов возвращаются по нескольким причинам:

площадка не смогла их реализовать

В этом случае вам нужно сделать «обратную» проводку — Дебет 41 Кредит 45 — приняты на учет товары, возвращенные маркетплейсом.

Основанием для отражения данной проводки будет отчет маркетплейса, в котором приведена информация о возвращенных товарах. Кроме этого, нужно получить от маркетплейса накладную или акт, который подтвердит факт приема-передачи товара.

вернул покупатель, например, по причине брака.

В этом случае возвращаются уже проданные товары. Тогда необходимо скорректировать ранее отраженную операцию по реализации этих товаров.

Порядок корректировки будет зависеть от того, в каком календарном году произошел возврат:

Если в том же, что и продажа, то вам нужно будет сделать проводку:

Дебет 76.02 или 62.01 Кредит 90.01 — сумма в этой проводке будет со знаком «минус», то есть проводим «сторно» и корректируем выручку по возвращенным товарам. Основание — отчет маркетплейса и справка бухгалтера.

Если есть НДС, то операции по начислению НДС тоже нужно скорректировать. Для этого сделайте в учете проводку на соответствующую сумму со знаком «минус» — Дебет 90.03 Кредит 68.02 — откорректирована ранее начисленная сумма НДС по возвращенным товарам. Основание — справка бухгалтера.

Еще один шаг, который необходимо сделать при возврате купленного товара, — скорректировать себестоимость — Дебет 90.02 Кредит 45, на сумму списанной ранее себестоимости также со знаком «минус», то есть операцией «сторно».

Далее отразите возврат товара, «перемещение» со склада маркетплейса на ваш склад, если это имело место. Для этого нужна проводка Дебет 41 Кредит 45 — отражен возврат товаров. Основание — накладная от маркетплейса.

Денежные средства за возвращенные товары покупателю перечисляет маркетплейс. Поэтому у организации в части возвращенных товаров возникает задолженность перед маркетплейсом и денежные средства перечисляются интернет-площадке или удерживаются из текущей выручки.

В таком случае может быть сделана в учете следующая проводка — Дебет 76.02, то есть субсчет «Расчеты с маркетплейсом за проданные товары» Кредит 51 — перечислены маркетплейсу денежные средства за возвращенные товары.

Что делать, если продажа товаров и их возврат приходятся на разные календарные годы

В таком случае убыток прошлых лет, выявленный в текущем периоде, отражается с использованием счета 91. Об этом сказано в п. 7 ПБУ 9/99, п. 11 ПБУ 10/99.

Сделайте в учете следующие проводки:

Дебет 91.02 Кредит 76.02 или 62.01 — отражен прочий расход в виде убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году, в размере стоимости возвращенных товаров;

По аналогии с предыдущей ситуацией корректируем НДС проводкой Дебет 68.02 Кредит 91.01.

Далее корректируем себестоимость ранее проданного товара — Дебет 45 Кредит 91.01

При необходимости делаем проводку по возвращению товара и на свой склад — Дебет 41 Кредит 45

На этом наши операции закончены. Надеемся, что статья поможет вам наладить систему бухгалтерского учета и контроля, беря во внимание особенности торговли на маркетплейсах. Не забудьте сохранить в закладки и применяйте на практике.

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