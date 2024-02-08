Бухгалтер маркетплейсов: как им стать и сформировать стабильный доход, не уходя из найма

Сегодня бухгалтерия маркетплейсов доступна каждому бухгалтеру с практическими знаниями НУ и БУ: не надо менять основную деятельность, достаточно работать по 2–3 часа в день, чтобы выйти на стабильный доход. Тогда почему закрепляются в нише лишь единицы? Что важно сделать, чтобы не просто освоить направление, а стать востребованным бухгалтером маркетплейсов рассказали в статье.

С вами на связи Ксения Червенко, руководитель бухгалтерского агентства Райт Консалтинг. У нас в компании 120 клиентов на постоянном обслуживании, 50 из которых — селлеры маркетплейсов.

Не скрою, когда четыре года назад мы только начали консультировать предпринимателей в интернет-торговле, я относилась к этому скептически, было много сомнений. Но решила рискнуть и не прогадала.

За это время мы проконсультировали более 200 селлеров, получили огромный опыт и выстроили собственный алгоритм работы с маркетплейсами. И опыт показывает, что чем активнее развивается сфера, тем все больше предприниматели нуждаются в помощи бухгалтеров.

По данным Tinkoff eCommerce, в начале 2022 года число маркетплейсов выросло на 288%!

Только на Wildberries зарегистрировалось свыше 500 000 предпринимателей, более 80% из которых — малый бизнес и самозанятые. Получается, что только на одной площадке торгуют 400 000 ИП, которым нужны услуги бухгалтера. И это не предел.

При этом в Tinkoff eCommerce отмечают, что на площадки приходят более профессиональные продавцы, которые «живут» дольше и торгуют на нескольких площадках одновременно. Именно им в 2024–2025 годах точно понадобятся услуги бухгалтера, чтобы грамотно сдавать отчеты, не заниматься товарным учетом и сосредоточиться на развитии бизнеса.

Более того, конкуренция за покупателя между маркетплейсами увеличивается с каждым днем. Поэтому продавцам приходится выходить на несколько площадок, соответственно, без помощи знающего бухгалтера обойтись сложно, а когда объемы и товарные единицы растут — практически невозможно.

В чем плюсы ниши маркетплейсов для бухгалтера

Легкий вход. Достаточно иметь хорошую профессиональную базу знаний в БУ и НУ, а остальному можно научиться за 1-–2 месяца. В любом возрасте, было бы желание.

Пример из практики: к нам в агентство пришла бухгалтер пенсионного возраста. Она всю жизнь проработала в розничной торговле. Сначала мы ее взяли на первичную документацию клиентов. Объемы были небольшие.

Спустя некоторое время она попросила дать ей полноценного клиента, торгующего на маркетплейсе. Сначала это был один клиент, потом еще один. В итоге сейчас она сопровождает 6 клиентов-селлеров. А если этих клиентов перевести в рубли, то это плюс 42,5 тысячи к ее основной зарплате. И эти деньги она тратит на массажистов и косметологов. А еще часто путешествует. Вот так вот можно жить на пенсии.

Доход без потолка. Вы сами решаете, какое количество клиентов вести и какие цены назначать.

Больше свободного времени. Ведя БУ маркетплейса, бухгалтер делает небольшое количество операций. Как следствие, меньше времени проводит за отчетами и графиками, а больше с семьей и близкими.

Широкая география клиентов. Вы можете вести клиентов из любого региона, находясь у себя дома.

Сколько может заработать бухгалтер маркетплейсов

Теперь давайте поговорим о том, какие услуги может оказывать бухгалтер маркетплейсов, сколько времени в среднем уходит на услугу и, на какой заработок можно рассчитывать?

Онлайн-консультация (1 час) — от 1500₽ для новичка и от 3000 ₽ для бухгалтера с опытом. При «живой» консультации сумму можно смело умножать на 2.

Базовая ставка обслуживания ИП на УСН «Доходы» при выручке клиента до 1 млн. руб. в месяц (до 1 часа в неделю) — от 3000 ₽ для новичка и от 5000 ₽ для опытного специалиста.

Базовая ставка обслуживания ИП на УСН «Доходы» при выручке клиента свыше 1 млн. в месяц (до 1 часа в неделю) – от 5000₽ для начинающего и от 8000₽ для профи.

Базовая ставка обслуживания ООО на УСН Доходы – Расходы . Новичку за эту услугу готовы платить от 15 000 ₽, профи — от 20 000 ₽. То есть 3–4 таких клиента закрывают месячную зарплату бухгалтера, а уйдет на восстановление точно не месяц, а пара рабочих дней по 8 часов.

Еще одна востребованная услуга — восстановление учета. В зависимости от сложности и сроков стоимость может начинаться от 10 000–15 000 ₽.

Примеры из практики. Разовая услуга за 24 000 ₽. Недавно в агентство обратился клиент с просьбой подготовить годовую отчетность, из-за проблем с которой счет заблокирован ФНС. Бухгалтер выполнил работу за 3 часа, свел отчеты маркетплейсов в эксель. И выставила счет на 24 000 ₽. Получилось 8 000 ₽ в час. Стратегия выхода на заработок от 60 000₽. Еще пример из работы агентства. Один бухгалтер успешно ведет одиннадцать ИП на УСН «доходы». По ее подсчетам, в среднем она тратит на работу 44 часа в квартал, это меньше 4-х часов в неделю. Доход — 60 000₽. При этом у нее остается достаточно времени на другие проекты, а главное — на себя и семью.

Что нужно для того, чтобы стать востребованным бухгалтером маркетплейсов

Сегодня, чтобы освоить нишу маркетплейсов и активно вести селлеров, только знаний в бухгалтерском и налоговом учете недостаточно.

Важно понимать принцип, как привлекать клиентов и выстраивать взаимоотношения вдолгую, как сформировать конкурентный прайс и сделать так, чтобы выбирали именно вас, какие оказывать услуги и получать доход не от случая к случаю, а стабильно.

Уже на старте важно выстроить свою траекторию роста в бухгалтерии маркетплейсов, а для этого важно пройти шаг за шагом и выстроить свою систему:

Шаг 1: Понять нюансы и особенности бухгалтерии маркетплейсов. Выписать, каких навыков и компетенций вам не хватает, чтобы стать успешным специалистом. Освоить их.

Шаг 2: Выбрать те услуги, которые вы будете оказывать, составить конкурентный прайс-лист.

Шаг 3: Сформировать стабильный поток клиентов, а для этого научиться активно использовать инструменты для продвижения: Авито, чаты в Телеграм, Яндекс.Услуги, Profi .ru и тд.

Шаг 4: Научиться взаимодействовать с клиентами: привлекать, проходить собеседования, выстраивать длительные отношения.

Шаг 5: Масштабировать деятельность и научиться делегировать, чтобы освободить время на поиск новых клиентов и развитие направления.

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За два часа вы узнаете:

какие бухгалтеры маркетплейсов будут востребованы в ближайшие годы;

на каких услугах можно выйти на стабильный доход, не уходя из найма;

как в 2 раза быстрее находить ошибки в учете и упростить процессы;

где искать постоянных клиентов и как их привлекать.

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