Секреты управленческого учета для бухгалтеров маркетплейсов

В статье рассмотрим особенности доходов, классификацию расходов, поговорим о том, что такое юнит-экономика и как ее применять, на примерах разберем отчет о прибылях и убытках. Уже этого будет достаточно, чтобы бухгалтеру выстроить свою систему управленческого учета и адаптировать ее под задачи клиента.

Зачем бухгалтеру знать управленческий учет

Сегодняшние селлеры — это в большинстве своем обыватели без предпринимательского мышления и опыта. Они надеются разместить на площадке товары и быстро получить прибыль.

Все процессы на марктеплейсах уже отработаны, налажены и автоматизированы. Но специфика такой торговли имеет свои особенности ценообразования, в которых придется разобраться, чтобы не уйти в минус.

Многие селлеры думают, что если они продали товары на миллион, маркетплейс вычел расходы в размере 200 000 руб., то 800 000 руб. — это и есть их прибыль. Но это совсем не так.

Ситуация еще осложняется тем, что по внутренней отчетности маркетплейса невозможно понять реальную экономику бизнеса — какая выручка, маржа, себестоимость, административные расходы и другие показатели. Селлеры думают, что зарабатывают, а на самом деле, нередко терпят убытки и в итоге, остаются ни с чем.

Тут-то и приходит на помощь бухгалтер со знаниями управленческого учета, который сможет дать полный расклад ключевых показателей.

По сути, он становится правой рукой селлера, его финдиректором, который видит и анализирует бизнес-процессы, предлагает успешные решения и помогает увеличивать прибыль компании или, наоборот, может уберечь от больших финансовых потерь.

Именно поэтому управленческий учет так востребован среди предпринимателей, они готовы платить за то, что напрямую влияет на прибыль и может уберечь от финансового краха.

В чем особенность управленческого учета

Задача управленческого учета — дать владельцу полную информацию о финансовом состоянии бизнеса для оценки и управления. Это не строгая отчетность, а сводная аналитика по основным показателям бизнеса. В каждой ситуации селлер или бухгалтер индивидуально решают, что именно необходимо учитывать, чтобы понимать истинное положение дел.

Если говорить простыми словами, то управленческий учет помогает предпринимателю ответить на следующие вопросы:

В какие товары лучше вкладываться?

Есть ли смысл кредитоваться и увеличивать оборотку?

Какой ценник нужно устанавливать?

Сколько денег из бизнеса можно вывести?

Какой график выплат выбрать на каждой из площадок для того, чтобы увеличить товарооборот без привлечения кредитных средств?

Какую скидку можно предложить покупателям?

Можно ли уменьшить себестоимость товара?

Какая реальная прибыль у бизнеса?

Какие остатки товара на складах?

Когда поступал, перемещался и списывался товар?

Обычно система управленческого учета включает в себя:

отчет о прибылях и убытках;

отчет о движении денежных средств;

отчет о рентабельности центров ответственности;

управленческий баланс.

Селлеры также могут рассчитывать юнит-экономику, проводить ABC-анализ, составлять отчет о запасах, отчет о продажах, платежный календарь и аналитику.

Какие нужны программы для управленческого учета

Вести управленческий учет удобнее в специальных сервисах, например, 1С: УНФ, «Мой склад» или в любых других программных решениях, выбор которых сейчас ограничивается лишь вашим бюджетом и предпочтениями.

Но в целом, можно обойтись Excel или Гугл-таблицами. Выбирать вам, учитывая возможности и ситуацию, в которой требуется управленческий учет клиенту.

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Доходы и классификация расходов

Важно учитывать, что у селлера помимо доходов от продаж, могут быть прочие доходы, такие как компенсации за утерянный товар и другие возмещения убытков. Целесообразнее доходы от продаж отражать отдельно от прочих доходов. Так рентабельность продаж будет рассчитана без искажений и погрешностей. Тут все просто. А вот с расходами дела обстоят куда интереснее.

Для целей управленческого учета на маркетплейсах выделяют 2 группы затрат: прямые и косвенные.

Прямые — это те затраты, которые непосредственно связаны с формированием себестоимости конкретного вида продукции.

В прямые расходы обычно включают:

цену закупки;

комиссию маркетплейса;

расходы на продвижение (услуги фотографа, дизайнера для карточки товара)

упаковку товара;

логистические расходы, хранение и др.

Косвенные — затраты, которые нельзя отнести к конкретному товару. Их можно либо распределить по видам продукции, например, пропорционально выручке, либо списать «котлом» в отчетном периоде.

К косвенным расходам относятся:

зарплата бухгалтера, менеджера и других специалистов;

аренда склада, офиса, фотостудии (для проведения фотосессии);

оплата за компьютер и другую технику;

реклама (если это не продвижение конкретной карточки товара на площадке).

Распределение затрат мы фиксируем в локальном нормативном акте, например, в учетной политике для целей УУ.

Важно! Основное назначение управленческого учета — давать объективную информацию для принятия решений, поэтому не рекомендуем проводить переквалификацию затрат чаще, чем один раз в год. Если менять структуру, например, себестоимости каждый месяц, то данные будут некорректными. Либо есть вариант пересчета показателей с начала года.

Юнит-экономика: что это такое, когда применяется, на что влияет

Юнит-экономика — это расчет прибыли на единицу товара. С ее помощью вы понимаете, какие затраты уже есть, а какие будут, сможете назначить грамотную цену, просчитать скидки и вычислить, какую прибыль будет иметь селлер.

Пример: предприниматель торгует одеждой на маркетплейсах.

По его словам, обороты бешеные, а вот прибыль не радует, но он ее и не считал. И если так пойдет дальше, то придется закрыть торговлю.

Мы рассчитали юнит-экономику и оказалось, что одна из трех позиций убыточна. Этот минус нивелируется прибылью других товаров, но в итоге, финансовый результат стремится к нулю:

❗Считать юнит-экономику важно как до начала продаж, так и после запуска продаж.

Давайте вернемся к нашему предпринимателю. Вот как выглядела его юнит-экономика:

Далее мы рассчитали минимально и максимально возможные цены продаж с учетом всех имеющихся расходов, а также с учетом обязательных акций маркетплейсов. И вот что получилось:

Итог: предприниматель изначально выбрал не совсем корректную стратегию продаж: на некоторые товары он снизил цены, опираясь только лишь на цены конкурентов, но в данном случае, такой подход оказался не самым выгодным для бизнеса. Благодаря корректному учету себестоимости и формированию цены на основе юнит-экономики, предприниматель выходит в уверенный плюс.

Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ)

Этот отчет еще называют ОФР — отчет о финансовых результатах или БДР, то есть бюджет доходов и расходов компании. В нем считают чистую прибыль бизнеса по выполненным обязательствам.

ОПиУпредставляет собой таблицу, которая состоит из перечня показателей компании, которые идут в самом начале: выручка, себестоимость продаж, коммерческие, управленческие и прочие расходы. Затем следуют показатели других доходов и расходов.

Вот так выглядит отчет ОПиУ:

В классическом исполнении отчета ОПиУ рассчитываются 4 вида прибыли: маржинальная, валовая, операционная и чистая.

Маржинальная прибыль — это выручка минус прямые затраты. Они и влияют на прибыль. Маржинальная прибыль показывает, насколько эффективно компании или ИП продают свои товары и услуги.

Пример: селлер продает товары собственного производства через маркетплейсы. За квартал он планирует реализовать товаров на 4 млн рублей. Его прямые затраты составляют около 60%, т.е. 2,4 млн. руб.

Но производители нарушили технологию, как итог, компания выпустила партию товара с браком. Пришлось закупать новое сырье. В итоге прямые затраты выросли до 4,8 млн. руб.

Маржинальная прибыль — минус 0,8 млн. руб. А маржинальность — минус 20%.

Здесь у нас появляется новый показатель — маржинальность.

Рассчитывается он как отношение маржи к выручке. Этот показатель также нужен для оценки эффективности бизнеса. В связке с маржинальной прибылью и выручкой, маржинальность позволяет отслеживать, как идут дела в бизнесе.

Бывает так, что прибыль компании стабильно растет и предприниматель делает вывод, что у него все в порядке и что его бизнес с каждым днем работает все лучше и лучше. Но если при этом показатель маржинальности падает, то это верный признак того, что затраты на производство выше, чем выручка от продаж.

Пример: два селлера, торгуют через WB верхней одеждой, взгляните на их финансовые показатели:

Показатель Предприниматель 1 Предприниматель 2 Выручка от реализации товаров 850 000 300 000 Маржинальная прибыль 150 000 140 000 Маржинальность проекта 18 47

При расчете маржинальности оказалось, что Предприниматель 2 работает более эффективно. И это при том, что на первый взгляд, показатели Предпринимателя 1 выше.

Следующий показатель, который важно учитывать при анализе финансов — валовая прибыль. Это разница между выручкой от продаж и себестоимостью товаров, работ или услуг. Иначе говоря, мы из полученной ранее маржи должны вычесть постоянные производственные расходы. Валовая прибыль показывает прибыль бизнеса без административных и коммерческих расходов.

В случае с селлерами валовая прибыль рассчитывается путем вычета из маржинальной, например, расходов на аренду и содержание склада, зарплаты производственного персонала.

Операционная прибыль показывает, зарабатывает ли компания по своей основной деятельности, хватает ли у нее денег, чтобы покрыть проценты по кредитам, амортизацию и вывозит ли она налоговую нагрузку.

Аналог операционной прибыли в финансовом анализе называют EBITDA.

Чтобы получить операционную прибыль, из валовой прибыли вычитают административные и коммерческие расходы. При этом налоги, кредиты и амортизацию не трогают.

Чтобы рассчитать операционную прибыль селлера, вычитаем из валовой прибыли расходы на зарплату бухгалтера, отдела маркетинга, расходов на рекламу, если ее нельзя отнести к продвижению конкретного товара и тд. К коммерческим расходам еще, как правило, относят расходы на доставку и упаковку товара.

Самый важный показатель и как его считать

Все, о чем мы говорили выше очень важно, но не имеет никакого значения, когда не учтен главный показатель, по которому оценивается финансовый результат компании. Если он отрицательный, то бизнес нездоров, а значит, его жизни угрожает опасность.

Показатель жизнеспособности компании — чистая прибыль.

Она складывается из суммарной выручки за вычетом всех расходов, налогов, обязательных платежей, амортизации, заработной платы, процентов по займам и кредитам на развитие бизнеса за определенный период.

Чистая прибыль = Выручка компании — Все расходы компании.

Вернемся к нашему примеру, где два предпринимателя торгуют на маркетплейсе верхней одеждой и рассчитаем их чистую прибыль:

Показатель Предприниматель 1 Предприниматель 2 Выручка от реализации товаров 850 000 300 000 Себестоимость товара 440 000 130 000 Валовая прибыль 410 000 170 000 ФОТ менеджеров по продвижению товаров 260 000 30 000 Маржинальная прибыль 150 000 140 000 Административные расходы 50 000 50 000 Чистая прибыль 100 000 90 000 Рентабельность бизнеса 12 30

Анализируя данные, мы видим, что ФОТ менеджеров по продвижению товаров в первом случае составляет 30% в выручке, а во втором — 10%. Можно сделать вывод, что скорее всего, KPI сотрудников, влияющих на финансовые показатели, настроен некорректно.

Важные правила при составлении ОПиУ

Цель отчета ОПиУ — рассчитать чистую прибыль и понять, насколько рентабелен бизнес. Поэтому для формирования ОПиУ используется только метод начисления.

Если у вас ОСНО, то данные по доходам и расходам мы берем без НДС. Чтобы правильно посчитать, насколько эффективна организация и какими средствами может распоряжаться, необходимо учитывать реальные доходы и расходы. Без учета сквозных агентских расходов, то есть без НДС.

Еще одна важная особенность для составления ОПиУ — прибыль или убыток у компании возникает ровно в тот момент, когда организация выполнила свои обязательства.

То есть, если у селлера забит склад товаром, это еще не значит, что у бизнеса есть прибыль. Она появится только после того, как маркетплейс переведет денежные средства на расчетный счет селлера.

Итак, мы с вами рассмотрели особенности доходов и расходов, коснулись такого понятия, как юнит-экономика и детально разобрали учет прибыли и убытков. Если тема управленческого учета вам интересна, дайте знать в комментариях, мы продолжим углубляться и поговорим об учете движения денежных средств и управленческом балансе.

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