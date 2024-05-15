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Белая Бухгалтерия
Маркетплейсы

Отчет декомпенсации на Озон: что это, как отражать в 1С и в КУДиР

Озон все чаще стал присылать отчеты о декомпенсации. С логистической точки зрения все понятно, а как это корректно отразить в 1С и внести в КУДиР? Разбираем в статье.
Отчет декомпенсации на Озон: что это, как отражать в 1С и в КУДиР
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое декомпенсация

Это когда маркетплейс удерживает сумму компенсации за утерянный товар, которую он выплатил продавцу ранее. Происходит в том случае, если компенсированный товар был найден. Тогда маркетплейс возвращает его в продажу, а сумму удержания отражает в отчете о декомпенсации.

Отчет о декомпенсации

Сводный отчет, который содержит информацию о декомпенсациях за прошедший месяц. Формируется в течение первых 5 рабочих дней месяца, но не позднее 8 числа. 

Его можно найти в разделе: Финансы → Документы → Компенсации и прочие начисления.

Данные, которые отражены в отчете:

Маркетплейс удерживает строго ту сумму, которую компенсировал ранее. 

Совсем скоро мы перейдем к отражению декомпенсации, но давайте сначала разберемся с исходным процессом — компенсацией.

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Товарные компенсации на Озон

Маркетплейс выделяет разные типы товарных компенсаций, в зависимости от причины, по которой они возникли:

  • списание брака — если товар был поврежден на складе;

  • списание недостачи — если товар был утерян на складе;

  • списание по утилизации в доставке — если товар был поврежден или утерян при доставке службой Озон;

  • начисление по претензиям — если товар был поврежден или утерян при перемещении между складами;

  • начисление по спору — если маркетплейс принял положительное решение по претензии: по принятым товарам на склад, полученным возвратам на FBO, по утилизации или потерянным товарам при поставке кросс-докингом.

Компенсации выплачиваются либо отдельным платежом, либо взаимозачетом.

Суммы выплат мы можем найти в разделе: «Документы → Компенсации и прочие начисления». Данные появляются на конец каждого месяца.

Правда, тип компенсации, Озон указывает без конкретики «Начисление по спору» или «Начисление по претензии», без детализации конкретного товара.

При взаимозачете вы не увидите отдельное зачисление на расчетный счет, компенсации и декомпенсации (если есть) в таком случае отражаются в отчетах.

Например, в разделе «Отчеты — Начисления и компенсации по товарам», где нужно выбрать период и проанализировать строки:

Инвентаризация взаиморасчетов.

  • Корректировки стоимости услуг.

  • Начисление за хранение/утилизацию возвратов.

  • Начисление по спору.

  • Начисления по претензиям.

  • Утилизация.

Суммы с плюсом — Oзон начислил вам компенсацию, суммы с минусом — у вас забрали назад (декомпенсировали) какие-то суммы, которые были ранее выплачены.

Совет от Белая бухгалтерия: рекомендуем для контроля компенсаций вести таблицу с фиксированием всех случаев. Где поля могут быть такими:

  • суть проблемы (вносим тип компенсации: брак, недостача и тд.);

  • номер заказа;

  • номер обращения в техподдержку;

  • дата подтверждения от Озон;

  • сумма компенсации;

  • дата зачисления;

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Как отразить в 1С списание товаров, утерянных комиссионером

В программе 1С 8.3 Бухгалтерия (с релиза 3.0.111) процесс списания товаров, которые селлер передал комиссионеру, а впоследствии они были потеряны (испорчены) по вине маркетплейса, автоматизирован.

Создайте документ: Отчет комиссионера → Вид операции → Списание товаров (Продажи → Отчеты комиссионеров). 

На какие поля важно обратить внимание:

  • Поле «Расчеты» — 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 62.02 «Расчеты по авансам полученным»;

Важно! Если вы используете для учета расчетов счет 76, то проводки формируйте в соответствии с принятой учетной политикой.

  • Поле «Статья прочих доходов и расходов» — Списание товаров у комиссионера — предопределенная;

  • Сумма компенсации — сумма, компенсируемая комиссионером за порчу (утерю) товара.

Документ формирует следующие проводки:

  • Дт 91.02 Кт 45.01 — отражена себестоимость списания товара;

  • Дт 62.01 Кт 91.01 — доход на сумму компенсации убытка.

Как отразить в 1С декомпенсацию

Поставьте на учет обнаруженный товар документом «Оприходование товаров», используйте счет 45.01, т.к. товар вам не возвращается, а остается у маркетплейса для дальнейшей реализации.

Аналитику по контрагенту на счете 45.01 придется внести вручную, выставив флажок «Ручная корректировка» (разрешает редактирование движений документа).

Полученную претензию по возврату компенсации отразите документом «Операция, введенная вручную»: Д 91.02 К 76.09 (укажите по кредиту тот счет, который используете для учета расчетов с маркетплейсом).

Если маркетплейс удержит излишне выплаченную компенсацию из выручки, скорректируйте взаиморасчеты документом «Корректировка долга» или «Операция, введенная вручную».

Как отразить в КУДиР декомпенсацию

Внесите запись по расходам в КУДиР со знаком минус документом «Записи книги доходов и расходов УСН».

Если расходы были проведены в 2023 году, возможно придется доплатить налог и пени, после чего подать уточненную декларацию за 2023 год.

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