АУСН для ИП на маркетплейсах с 1 января 2025 года: что нужно знать бухгалтеру

Что касается селлеров, то в 2024 году, в большинстве случаев, им не был доступен переход на АУСН. Это связано с запретом применения спецрежима для тех, кто работает по договорам поручения, комиссии и агентским, что предусмотрено многими электронными площадками, размещающими товарные предложения продавцов. Однако, все меняется, и с 2025 года селлеры могут применять АУСН.

Для тех бухгалтеров, кто уже работает с селлерами не секрет, что в 2024 году ФНС подключилась к данным маркетплейсов и получает уже напрямую от них информацию о суммах реализации через площадки, автоматизировано сравнивает ее с данными, отраженными в налоговых декларациях селлеров и направляет предпринимателям требования и уведомления о необходимости пояснить расхождения. Учитывая разнящиеся взгляды на дату признания выручки в расчете налоговой базы, ситуация осложняется еще больше. И без бухгалтера тут, конечно, не обойтись.

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Если говорить об этом вопросе, опираясь на опыт нашей работы с маркетплейсами, могу сказать, что АУСН – не самый подходящий режим для селлеров. Несмотря на простоту в учете и автоматизированную схему взаиморасчетов с ФНС, для предпринимателей, торгующих на маркетплейсах, очень важно максимально снижать налоговую нагрузку и затраты, чтобы поддерживать цены на товары на конкурентном уровне.

Селлеры экономят на всем – на налоговой нагрузке, за счет выбора корректной системы налогообложения, или на расходах на бухгалтера, за счет перехода в онлайн-бухгалтерию банка, или применения АУСН. Тенденция такова, что все больше предпринимателей с оборотом на маркетплейсах от 1 миллиона рублей в месяц делают выбор в пользу бухгалтера.

Необходимость ведения учета продиктована еще и важностью постоянного анализа своей финансово-хозяйственной деятельности, для поиска скрытых резервов и способов повышения показателей чистой прибыли. Тем не менее, давайте подробнее разберем основные особенности АУСН, ее преимущества и недостатки, а также риски для предпринимателей и затронем самый главный вопрос: так ли нужен бухгалтер для предпринимателей на АУСН.