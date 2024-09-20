АУСН для ИП на маркетплейсах с 1 января 2025 года: что нужно знать бухгалтеру

Этот режим упрощает жизнь малому бизнесу, но имеет свои особенности, которые важно понимать, чтобы избежать ошибок и оптимально использовать его преимущества.
Автоматизированная УСН (АУСН) установлена на период с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2027 г. включительно в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
На АУСН предприниматель освобождается от сдачи многих форм отчетности. Не надо уплачивать взносы на ОПС, ОМС, по ВНиМ. Взносы на травматизм имеют фиксированный размер и уплачиваются в определенных случаях.
Налог на АУСН исчисляет инспекция и сообщает его сумму через личный кабинет налогоплательщика. Его ставка в общем случае составляет 20% или 8%. Размер ставки зависит от объекта налогообложения.
Кому доступна АУСН?
АУСН разработана для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, но чтобы перейти на этот режим, нужно соответствовать ряду условий:
Доходы компании или ИП не должны превышать 60 млн рублей в год;
В компании должно работать не более пяти сотрудников;
Необходимо соблюдение всех прочих критериев УСН, таких как виды деятельности, исключающие применение упрощёнки.
Основное отличие АУСН от традиционной УСН заключается в том, что налоговая сама рассчитывает сумму налога на основании данных из личного кабинета налогоплательщика, убирая необходимость подавать декларации.
Перейти на автоматизированную УСН могут только российские организации и ИП, если в отношении них выполняются определенные условия (ч. 1, 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ). Иностранные организации этим режимом воспользоваться не могут (п. 16 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ).
Начать применять АУСН можно только с начала календарного года, подав уведомление не позднее 31 декабря предшествующего ему года (ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ).
Исключение сделано для вновь созданных организаций и вновь зарегистрированных ИП. Они могут перейти на АУСН с даты постановки на налоговый учет. Для этого им требуется подать уведомление о переходе на этот спецрежим не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет (ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ).
В личном кабинете налогоплательщика можно сформировать в электронном виде справку о применении автоматизированной упрощенной системы налогообложения (форма по КНД 1120503), подтверждающую применение вами АУСН (Письмо ФНС России от 12.10.2022 NСД-4-3/13619@).
АУСН для ИП на маркетплейсах
Что касается селлеров, то в 2024 году, в большинстве случаев, им не был доступен переход на АУСН. Это связано с запретом применения спецрежима для тех, кто работает по договорам поручения, комиссии и агентским, что предусмотрено многими электронными площадками, размещающими товарные предложения продавцов. Однако, все меняется, и с 2025 года селлеры могут применять АУСН.
Для тех бухгалтеров, кто уже работает с селлерами не секрет, что в 2024 году ФНС подключилась к данным маркетплейсов и получает уже напрямую от них информацию о суммах реализации через площадки, автоматизировано сравнивает ее с данными, отраженными в налоговых декларациях селлеров и направляет предпринимателям требования и уведомления о необходимости пояснить расхождения. Учитывая разнящиеся взгляды на дату признания выручки в расчете налоговой базы, ситуация осложняется еще больше. И без бухгалтера тут, конечно, не обойтись.
Бухгалтерия для селлеров маркетплейсов — это быстрорастущая ниша с высоким спросом и острыми проблемами, которые предприниматели не могут решить самостоятельно. На открытом интенсиве «Бухгалтер маркетплейсов: с нуля к первым клиентам» вы сможете:
освоить ведение бухгалтерии для селлеров маркетплейсов;
научиться находить клиентов и выстраивать с ними эффективное взаимодействие;
получить готовую стратегию для заработка от 100 тысяч рублей.
Зарегистрируйтесь и начните строить карьеру в перспективной области!
Если говорить об этом вопросе, опираясь на опыт нашей работы с маркетплейсами, могу сказать, что АУСН – не самый подходящий режим для селлеров. Несмотря на простоту в учете и автоматизированную схему взаиморасчетов с ФНС, для предпринимателей, торгующих на маркетплейсах, очень важно максимально снижать налоговую нагрузку и затраты, чтобы поддерживать цены на товары на конкурентном уровне.
Селлеры экономят на всем – на налоговой нагрузке, за счет выбора корректной системы налогообложения, или на расходах на бухгалтера, за счет перехода в онлайн-бухгалтерию банка, или применения АУСН. Тенденция такова, что все больше предпринимателей с оборотом на маркетплейсах от 1 миллиона рублей в месяц делают выбор в пользу бухгалтера.
Необходимость ведения учета продиктована еще и важностью постоянного анализа своей финансово-хозяйственной деятельности, для поиска скрытых резервов и способов повышения показателей чистой прибыли. Тем не менее, давайте подробнее разберем основные особенности АУСН, ее преимущества и недостатки, а также риски для предпринимателей и затронем самый главный вопрос: так ли нужен бухгалтер для предпринимателей на АУСН.
Основные особенности АУСН
1. Не нужно уплачивать взносы на ОПС, ОМС, по ВНиМ.
Для взносов на ОПС, ОМС, по ВНиМ с выплат работникам установлен единый пониженный тариф 0%. Взносы индивидуальных предпринимателей на ОПС и ОМС за себя составляют 0 руб. (ч. 1.1, 7 ст. 18 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ).
Данное послабление сокращает фискальную нагрузку на фонд оплаты труда. Однако воспользоваться им могут лишь организации и ИП с небольшим штатом сотрудников, у которых этот фонд, как правило, также небольшой. Чтобы применять АУСН, средняя численность работников в месяц не должна превышать 5 человек.
ИП может совмещать предпринимательскую деятельность на АУСН с иной профессиональной деятельностью, не являющейся предпринимательской (адвоката, медиатора, нотариуса, занимающегося частной практикой, арбитражного управляющего, оценщика, патентного поверенного или иного лица, занимающегося частной практикой). В таком случае ему надо уплатить взносы на ОПС в размере 1% с дохода от этой иной деятельности, превышающего 300 000 руб. за расчетный период (с учетом предельной величины взносов). Такой вывод содержится в Письме ФНС России от 17.01.2024 N БС-4-11/352@.
2. Размер взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний фиксированный.
Он не зависит от класса профессионального риска и величины выплат работникам. Данные взносы уплачивают имеющие работников организации и ИП. По исполнителям, с которыми заключен ГПД, взносы на травматизм нужно платить, только если такая обязанность прямо предусмотрена в договоре (п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 20.1 Закона N 125-ФЗ).
3. Как и при обычной УСН, не надо уплачивать следующие налоги:
налог на добавленную стоимость, кроме «ввозного» НДС и НДС, уплачиваемого в качестве налогового агента;
налог на прибыль, кроме налога, перечисляемого в качестве налогового агента, и налога с доходов, облагаемых по ставкам, установленным в п.п. 1.6, 3, 4 ст. 284 НК: с доходов в виде прибыли КИК, дивидендов, доходов по операциям с отдельными видами долговых обязательств;
налог на имущество организаций, кроме налога с объектов, налоговая база по которым рассчитывается по кадастровой стоимости;
НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности, кроме дивидендов и доходов, облагаемых по ставкам 35% и 9%, предусмотренным п.п. 2, 5 ст. 224 НК;
налог на имущество физлиц в отношении объектов, используемых в предпринимательской деятельности, за исключением отдельных объектов.
4. Сокращен объем отчетности, подаваемой в налоговую инспекцию и СФР.
Не нужно сдавать:
декларации по налогу, уплачиваемому на АУСН (ст. 13 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ);
расчет по страховым взносам и персонифицированные сведения о физлицах - в отношении выплат, начисленных за месяцы, в которых вы применяете АУСН (ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ).
сведения о начисленных страховых взносах на травматизм в составе формы ЕФС-1, представляемые в СФР (п. 1.6 ст. 24 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ);
6-НДФЛ и уведомления по п. 9 ст. 58 НК (ч. 11 ст. 17 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ).
Отчетность по другим налогам, например по НДС, по налогу на прибыль, подается в тех же случаях и в том же объеме, что и при обычной УСН. Отчетности меньше и сдавать ее проще, чем на ОСН.
5. Есть особенности в части проведения налоговых проверок и проверок СФР (ч. 7 ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ, п. 2 ст. 26.15, п. 1 ст. 26.16 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ).
6. Взаимодействие с инспекцией осуществляется через личный кабинет налогоплательщика.
Отдельные виды взаимодействия можно осуществлять через уполномоченную кредитную организацию.
7. Автоматизирован процесс исчисления налога и ведения учета доходов и расходов.
Налогоплательщикам не надо рассчитывать налог, уплачиваемый на АУСН: это делает инспекция. Она же уведомляет о сумме налога к уплате и даже о реквизитах для перечисления платежа. Получить уведомление можно через личный кабинет (ч. 2, 3, п. 1 ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ). Не нужно вести книгу учета доходов и расходов: учет ведется в личном кабинете (ст. 14 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ).
8. Есть особенности в части исполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ (ст. 17 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ).
Преимущества АУСН
Нет необходимости подавать декларации — налоговая инспекция самостоятельно рассчитывает налог;
Ежемесячные платежи: налог рассчитывается за каждый календарный месяц, и оплатить его нужно до 25-го числа следующего месяца. Это позволяет равномерно распределять налоговую нагрузку.
При этом налогоплательщик видит всю информацию о начислениях в своём личном кабинете, где можно отслеживать налоговую базу, суммы налога, а также корректировки, такие как учёт убытков прошлых месяцев или зачёт торгового сбора.
Риски для предпринимателей
Многие предприниматели могут подумать, что с АУСН бухгалтер больше не нужен, ведь налоговая всё делает сама. Но на практике контроль со стороны бухгалтера необходим. Налоговая может ошибаться в расчетах или учитывать данные неверно. Это особенно важно для тех, кто использует систему «доходы минус расходы», так как здесь возникают сложности с учетом затрат.
Вот почему предприниматели, даже на АУСН, должны:
Проверять расчеты налоговой: несмотря на автоматизацию, ответственность за корректность данных лежит на налогоплательщике;
Контролировать учет расходов: если речь идет о налоге по схеме «доходы минус расходы», корректное ведение бухгалтерии становится критически важным.
Как перейти на АУСН
Переход на автоматизированную УСН происходит добровольно. Для этого нужно подать заявление в налоговую инспекцию через личный кабинет. Важно помнить, что вернуться на АУСН, если вы отказались от неё, можно будет только с начала нового календарного года.
Если вы утратили право на применение АУСН (например, из-за превышения лимита доходов или количества сотрудников), вас переведут на общую систему налогообложения. Однако, это не является окончательной потерей права на применение АУСН — вы сможете снова перейти на этот режим, начиная с нового года.
Бухгалтерский учет на АУСН: в чем сложности?
Одним из заблуждений является мнение, что АУСН освобождает от бухгалтерского учета. Это верно лишь отчасти. В случае, если вы ведёте учёт по схеме «доходы», можно обойтись минимальным бухгалтерским учётом. Однако, если вы работаете по модели «доходы минус расходы», корректное ведение учета становится обязательным.
Кроме того, многие онлайн-сервисы и банки предлагают готовые решения для автоматизации бухгалтерии на АУСН, но они не всегда могут учесть все нюансы и правильно трактовать налоговое законодательство. Важно понимать, что автоматизация не исключает необходимости привлечения квалифицированного бухгалтера, особенно в сложных ситуациях.
АУСН — это новый и перспективный налоговый режим, который помогает малому бизнесу упростить налоговые расчеты. Однако он требует осознанного подхода и контроля. Несмотря на автоматизацию, бухгалтер остаётся важным элементом системы, особенно для тех, кто работает по модели «доходы минус расходы». Не стоит полагаться на налоговую целиком — проверка начислений и ведение учета остаются на ответственности налогоплательщика.
Открытый интенсив для бухгалтеров-новичков в работе с маркетплейсами
Получите готовую стратегию, как освоить перспективную нишу и выйти на доход от 100 000₽, тратя всего 4-5 часов в неделю.
Запишитесь на интенсив «Бухгалтер маркетплейсов: с нуля к первым клиентам» и получите специальные бонусы. Это будет глубокое погружение в процесс работы бухгалтера на маркетплейсах — все этапы шаг за шагом. Ожидайте много практических заданий и конкретных инструкций, которые помогут вам систематизировать работу и повысить эффективность.
Реклама: ИП ЧЕРВЕНКО КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ИНН 780622006400, erid: LjN8KBUKu
Начать дискуссию