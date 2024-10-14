Пять рядовых ошибок в отчетности, которые могут обернуться большими проблемами для бухгалтеров

Нередки случаи, когда бухгалтеры неверно учитывают зачет аванса от покупателей и не ведут аналитику в разрезе договоров.

Например, ООО «Ритейл» работает с заказчиком ООО «Взгляд» по разным договорам подряда. Но бухгалтер не ведет учет по аналитике в разрезе договоров.

ООО «Взгляд» в 1 квартале оплатил аванс по новому договору в сумме 1 459 000 в т.ч. НДС.

По акту сверки между этими организациями общая задолженность в пользу ООО «Ритейлл» на конец 1 квартала, составила 685 000 руб.

Поэтому бухгалтер посчитал, что переплат нет, и не начислил НДС с аванса по новому договору. А спустя 2 квартала обнаружил погрешность. В итоге пришлось сдавать «уточненку», доплачивать налог и пени.

Иногда бухгалтеры ведут аналитику по договорам, но в спешке просто не успевают проконтролировать такую оплату. Так как при загрузке выписок из клиент-банка часто в строке «Договор» автоматически проставляется тот, который указан в качестве основного.

Поэтому проверка аналитики расчетов с контрагентами в разрезе договоров должна стать обязательной перед сдачей отчетности по НДС.