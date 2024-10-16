Что поможет бухгалтеру пережить турбулентное время и извлечь личную выгоду из масштабных реформ

Начались горячие времена у бухгалтеров. Хотя старожилы скажут, что они не заканчивались, — и окажутся правы. Но сейчас особенно штормит. И ладно если бы все ограничивалось отчетным периодом, но нет.
В Госдуму внесен законопроект № 727330-8 о внесении изменений в часть вторую НК, а это значит, что снова грядут изменения и опять придется перестраивать ряд процессов.
С другой стороны, налоговики напоминают Цербера, которого спустили с цепи. Вполне рядовая ситуация, когда в рамках камералки снимают вычеты по НДС, расходы по упрощенке, инкриминируют подмену трудовых отношений самозанятыми, в итоге доначисляют налоги и не скупятся на штрафы.
Достаточно увидеть статистику, чтобы навсегда избавиться от иллюзий, что ФНС что-то пропустит. За 5 месяцев 2024 года поступления в бюджет от налоговых штрафов бизнеса и граждан выросли на 71% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
В итоге, современный бухгалтер — это сверхчеловек, который должен мастерски владеть искусством жонглирования и соответствовать высоким требованиям, которые выдвигают сегодняшние реалии:
выполнять больший объем работы в меньшую единицу времени;
уметь четко планировать объем работ и распределять задачи;
минимизировать ошибки и вовремя отследить погрешности в отчетности;
изучать новости официальных источников, чтобы оставаться в курсе всех изменений;
повышать уровень компетенций, чтобы дать отпор незаконным действиям налоговиков;
стать частью профессионального сообщества, где разбирают спорные случаи в бухгалтерской практике;
перманентно учиться, посещать вебинары и мастер-классы;
обращаться за консультацией к более опытным коллегам или пользоваться сервисами для бухгалтеров.
При этом надо постараться не забыть, как выглядят дети, муж, близкие и умудриться не растерять здоровье, учитывая уровень стресса и многозадачности.
Но если снизить градус эмоций и включить рациональное мышление, то выход очевиден — нужны вспомогательные инструменты. И один из них — помощь в подготовке налоговой отчетности. Ведь львиную долю внимания и сил отнимают рутинные процессы. Только ручной ввод данных первичной документации пожирает до 30–40 % рабочего дня обычного бухгалтера.
Но ситуация принимает иной оборот, если специалист, с одной стороны, «вооружен до зубов» при подготовке отчетности:
владеет базой знаний: готовыми таблицами, шаблонами и прикладными инструментами
может оперативно провести самопроверку документов и операций по разным разделам учета и застраховать себя от ошибок
обладает навыками тайм-менеджмента, организуя работу по сдаче отчетов без нервов и просрочек
А с другой, может подстраховать себя в любой момент и уточнить мнение экспертов или разъяснение коллег, что упрощает адаптацию к новым изменениям и процессам. В итоге выстроить работу так, чтобы не тонуть в операционке, а высвободить время, снизить уровень стресса и выйти на дополнительный заработок.
Такой инструмент появился совсем недавно и теперь доступен каждому.
Мастер-группа онлайн-школы «Белая бухгалтерия» под руководством Ксении Червенко, практикующего бухгалтера, который не понаслышке знает о проблемах коллег.
Мастер-группа онлайн-школы «Белая бухгалтерия»
Присоединяйтесь к сообществу бухгалтеров, которые хотят разобраться с налоговой отчетностью, перестать испытывать стресс и начать зарабатывать на этом
Что такое мастер-группа
Это сообщество бухгалтеров, которое помогает легче справляться с новыми вызовами и оперативно решать спорные ситуации в чате поддержки с экспертами и коллегами. Плюс это еженедельные онлайн-встречи с Ксенией в формате «вопрос-ответ».
Сейчас бухгалтерам как никогда важно объединять усилия и действовать сообща, чтобы держать удар и выстоять.
Также в мастер-группу входит обучающий модуль с базой знаний: «Подготовка к успешной сдаче отчетности: что нужно сделать бухгалтеру»:
1. 5 уроков в записи:
Урок 1. Общая подготовка. Экспресс-проверка учета.
Урок 2. Тайм-менеджмент для бухгалтера. Отчетность в срок и без стресса.
Урок 3. Отчетность на общей системе налогообложения.
Урок 4. УСН.
Урок 5. Зарплатная отчетность.
2. База знаний: Конспекты и дополнительные материалы:
Таблица: как и что проверить в учете по разделам учета.
Расчет налоговой нагрузки.
Таблица сроков сдачи отчетности за 3 квартал и 2024 год.
Чек-лист по сбору закрывающих документов.
Чек-лист по условиям отражения разных видов расходов в КУДиР.
Инструкции по заполнению отчетности.
Обучающее видео по экспресс-проверке в1С.
Помощник для бухгалтера: как сверить отчеты на ОСН друг с другом и в каких случаях могут быть различия.
3. Инструменты для эффективного управления рабочим временем.
В результате:
Вы освоите функции экспресс-проверки в 1С для первичной документации, ОСВ и корректного формирования налоговой отчетности. Избавите себя от ручных правок и сведете к минимуму ошибки и недочеты.
Получите практические инструменты для расчета оптимальной налоговой нагрузки по налогу на прибыль, НДС и УСН, а также освоите способы минимизировать налоговые выплаты с использованием легальных методов.
Сможете уверенно заполнять и проверять декларации по НДС, налогу на прибыль и КУДиР, а также правильно рассчитать авансовые платежи по УСН.
Научитесь эффективно управлять временем в период сдачи отчетности, что позволит минимизировать стресс и работать более продуктивно.
Заручитесь помощью экспертов и поддержкой коллег.
А еще высвободите до 204 часов в день, разгрузите себя от большинства рутинных задач и сможете направить это время на дополнительный заработок.
Организаторы мастер-группы предоставили 50% скидку читателям Клерка и сейчас ее стоимость максимально комфортна:
9 990 ₽ 4 990 ₽.
Ссылка с возможностью применить скидку доступна до 19 октября включительно.
🎁 А за проявленное доверие и умение быстро принимать решение, каждый участник получит в подарок эфир «ЕНП без нервов и штрафов».
Подробную программу мастер-группы и условия участия читайте на сайте.
Мастер-группа онлайн-школы «Белая бухгалтерия»
Присоединяйтесь к сообществу бухгалтеров, которые хотят разобраться с налоговой отчетностью, перестать испытывать стресс и начать зарабатывать на этом
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