Что поможет бухгалтеру пережить турбулентное время и извлечь личную выгоду из масштабных реформ

Не успели бухгалтеры отойти от летних законов с масштабными поправками в НК, как Госдума начала рассматривать новые изменения, в частности, в Трудовой кодекс, закон о торговле, правила выдачи СИЗ. Поправкам и разъяснениям нет конца. Как бухгалтеру пережить очередную зону турбулентности, справиться с новыми вызовами и извлечь личную выгоду.

Начались горячие времена у бухгалтеров. Хотя старожилы скажут, что они не заканчивались, — и окажутся правы. Но сейчас особенно штормит. И ладно если бы все ограничивалось отчетным периодом, но нет.

В Госдуму внесен законопроект № 727330-8 о внесении изменений в часть вторую НК, а это значит, что снова грядут изменения и опять придется перестраивать ряд процессов.

С другой стороны, налоговики напоминают Цербера, которого спустили с цепи. Вполне рядовая ситуация, когда в рамках камералки снимают вычеты по НДС, расходы по упрощенке, инкриминируют подмену трудовых отношений самозанятыми, в итоге доначисляют налоги и не скупятся на штрафы.

Достаточно увидеть статистику, чтобы навсегда избавиться от иллюзий, что ФНС что-то пропустит. За 5 месяцев 2024 года поступления в бюджет от налоговых штрафов бизнеса и граждан выросли на 71% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

В итоге, современный бухгалтер — это сверхчеловек, который должен мастерски владеть искусством жонглирования и соответствовать высоким требованиям, которые выдвигают сегодняшние реалии:

выполнять больший объем работы в меньшую единицу времени;

уметь четко планировать объем работ и распределять задачи;

минимизировать ошибки и вовремя отследить погрешности в отчетности;

изучать новости официальных источников, чтобы оставаться в курсе всех изменений;

повышать уровень компетенций, чтобы дать отпор незаконным действиям налоговиков;

стать частью профессионального сообщества, где разбирают спорные случаи в бухгалтерской практике;

перманентно учиться, посещать вебинары и мастер-классы;

обращаться за консультацией к более опытным коллегам или пользоваться сервисами для бухгалтеров.

При этом надо постараться не забыть, как выглядят дети, муж, близкие и умудриться не растерять здоровье, учитывая уровень стресса и многозадачности.

Но если снизить градус эмоций и включить рациональное мышление, то выход очевиден — нужны вспомогательные инструменты. И один из них — помощь в подготовке налоговой отчетности. Ведь львиную долю внимания и сил отнимают рутинные процессы. Только ручной ввод данных первичной документации пожирает до 30–40 % рабочего дня обычного бухгалтера.

Но ситуация принимает иной оборот, если специалист, с одной стороны, «вооружен до зубов» при подготовке отчетности:

владеет базой знаний : готовыми таблицами, шаблонами и прикладными инструментами

может оперативно провести самопроверку документов и операций по разным разделам учета и застраховать себя от ошибок

обладает навыками тайм-менеджмента, организуя работу по сдаче отчетов без нервов и просрочек

А с другой, может подстраховать себя в любой момент и уточнить мнение экспертов или разъяснение коллег, что упрощает адаптацию к новым изменениям и процессам. В итоге выстроить работу так, чтобы не тонуть в операционке, а высвободить время, снизить уровень стресса и выйти на дополнительный заработок.

Такой инструмент появился совсем недавно и теперь доступен каждому.

Мастер-группа онлайн-школы «Белая бухгалтерия» под руководством Ксении Червенко, практикующего бухгалтера, который не понаслышке знает о проблемах коллег.

Мастер-группа онлайн-школы «Белая бухгалтерия» Присоединяйтесь к сообществу бухгалтеров, которые хотят разобраться с налоговой отчетностью, перестать испытывать стресс и начать зарабатывать на этом Узнать подробности

Что такое мастер-группа

Это сообщество бухгалтеров, которое помогает легче справляться с новыми вызовами и оперативно решать спорные ситуации в чате поддержки с экспертами и коллегами. Плюс это еженедельные онлайн-встречи с Ксенией в формате «вопрос-ответ».

Сейчас бухгалтерам как никогда важно объединять усилия и действовать сообща, чтобы держать удар и выстоять.

Также в мастер-группу входит обучающий модуль с базой знаний: «Подготовка к успешной сдаче отчетности: что нужно сделать бухгалтеру»:

1. 5 уроков в записи:

Урок 1. Общая подготовка. Экспресс-проверка учета.

Урок 2. Тайм-менеджмент для бухгалтера. Отчетность в срок и без стресса.

Урок 3. Отчетность на общей системе налогообложения.

Урок 4. УСН.

Урок 5. Зарплатная отчетность.

2. База знаний: Конспекты и дополнительные материалы:

Таблица: как и что проверить в учете по разделам учета.

Расчет налоговой нагрузки.

Таблица сроков сдачи отчетности за 3 квартал и 2024 год.

Чек-лист по сбору закрывающих документов.

Чек-лист по условиям отражения разных видов расходов в КУДиР.

Инструкции по заполнению отчетности.

Обучающее видео по экспресс-проверке в1С.

Помощник для бухгалтера: как сверить отчеты на ОСН друг с другом и в каких случаях могут быть различия.

3. Инструменты для эффективного управления рабочим временем.

В результате:

Вы освоите функции экспресс-проверки в 1С для первичной документации, ОСВ и корректного формирования налоговой отчетности. Избавите себя от ручных правок и сведете к минимуму ошибки и недочеты.

Получите практические инструменты для расчета оптимальной налоговой нагрузки по налогу на прибыль, НДС и УСН, а также освоите способы минимизировать налоговые выплаты с использованием легальных методов.

Сможете уверенно заполнять и проверять декларации по НДС, налогу на прибыль и КУДиР, а также правильно рассчитать авансовые платежи по УСН.

Научитесь эффективно управлять временем в период сдачи отчетности, что позволит минимизировать стресс и работать более продуктивно.

Заручитесь помощью экспертов и поддержкой коллег.

А еще высвободите до 204 часов в день, разгрузите себя от большинства рутинных задач и сможете направить это время на дополнительный заработок.

Организаторы мастер-группы предоставили 50% скидку читателям Клерка и сейчас ее стоимость максимально комфортна: 9 990 ₽ 4 990 ₽.

Ссылка с возможностью применить скидку доступна до 19 октября включительно.

🎁 А за проявленное доверие и умение быстро принимать решение, каждый участник получит в подарок эфир «ЕНП без нервов и штрафов».

Подробную программу мастер-группы и условия участия читайте на сайте.

Мастер-группа онлайн-школы «Белая бухгалтерия» Присоединяйтесь к сообществу бухгалтеров, которые хотят разобраться с налоговой отчетностью, перестать испытывать стресс и начать зарабатывать на этом Узнать подробности

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