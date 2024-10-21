На этом спотыкаются почти все бухгалтеры при ответах на требования. Скорее всего вы тоже, проверьте

Налоговый контроль усилился, а вместе с ним и количество требований, которые не заставят себя долго ждать после отчетности. В статье разобрали пункты, на которых чаще всего «сыпятся» бухгалтеры в работе с требованиями и дали рекомендации, где можно «подстелить соломку» и как выстроить алгоритм действий, который поможет лучше подготовиться к ответу и не наломать дров.
Путаница в статьях при работе с требованиями
Вполне рядовая история, когда в рамках камеральной проверки приходит требование, где правовое основание статья 93. Истребование документов при проведении налоговой проверки.
И часто бухгалтеры недоумевают, почему не указан конкретный пункт или основание, соответственно, неясно кого проверяют — контрагента или конкретную сделку, поэтому сразу пишут отказ. Хорошо бы проанализировать.
Ссылаться в требовании на одну лишь 93 статью не совсем корректно, рядом с ней должны быть указаны статьи 88, 89 или 93.1. То есть мы должны понимать в рамках какого мероприятия налогового контроля запрос.
Чаще всего налоговики указывают только статью 93 в рамках камеральной проверки расчета или декларации, когда крайне важно запросить документы.
Чтобы не давать ничего или грамотно отказать (если это требуется), опираемся на статью 88, где четко расписано, когда и какие документы необходимо предоставлять.
Отсутствие анализа перед ответом на требование, из-за чего налогоплательщик попадает в «воронку продаж» налоговиков
Условно каждое требование можно классифицировать на:
Справедливое (помогающее), когда, действительно, в учете/декларации бухгалтер допустил ошибку, и ее необходимо исправить;
Затягивающее в «воронку продаж». То есть, когда у налоговой цель не помочь бизнесу, а затянуть в детальную проверку, цель которой — доначислить штрафы и пени.
Как это происходит на практике
Есть в маркетинге такой термин, как воронка продаж. Это путь от знакомства с продуктом до его приобретения. Она включает в себя несколько этапов: привлечение внимания клиентов, формирование интереса к продукту/услуге, превращение этого интереса в конкретное желание — купить и, наконец, финальное действие — совершение покупки.
Примерно по такому же пути налоговая ведет налогоплательщика, преследуя свои цели: сначала отправляет уведомление/требование/запрос, далее выявляет заинтересованность в услуге (получить спокойствие в обмен на исчерпывающую информацию по своей деятельности), потом формирует потребность в услуге по результатам комиссии, (может дойти до угроз проведения тематической проверки) и далее происходит сама «продажа» — то есть подача корректировок с доплатой налогов.
Так вот, задача бухгалтера — не спешить с ответом на требование, а понять причину:
ПОЧЕМУ нам это пришло⬇
почему именно НАМ⬇
почему ТАКОЙ запрос⬇
почему просят именно ЭТО.
Ответы дают нам четкое понимание намерений налоговиков и возможность быстро классифицировать на «воронку продаж» или «помогающее».
Думай как налоговый инспектор
Если хотите легко и без ошибок отвечать на требование, придется научиться ставить себя на место налоговика. У вас уйдет на это всего полтора часа. Именно столько длится бесплатный интенсив от бывшего налогового инспектора Ксении Червенко, которая делится секретами и хитростями ФНС.
Как отвечать на требования с учетом постоянных изменений и не попадаться на уловки налоговиков.
Обратная связь участников впечатляет, большинство отзывов не просто положительные, а восторженные.
Переходите на сайт, чтобы узнать подробности или занять место.
При регистрации вас ждет подарок: Гайд «Правила дробления бизнеса».
Крайности, на которые идут бухгалтеры в работе с требованиями
Что происходит в повсеместной практике: одни грешат выборочным предоставлением документов, потому что так решили, а не потому, что у них такая правовая позиция. Другие же предоставляют все, что только можно, лишь бы отстали. И то и то неверно.
Важно совместить документы, которые запрашивают и информацию с правовым основанием запроса — соответствующими статьями.
То есть перечень запрашиваемых документов должен четко соответствовать правовому основанию.
Не предоставляйте документов, если их можно законно не предоставлять.
Это не призыв, а напоминание, что у нас есть законное право, и это тот самый случай, когда им лучше воспользоваться.
Игнорирование возможности представить возражения на акт налоговой проверки
Если налоговая выявила ошибки и противоречия в расчете или декларации, а ваши пояснения и доказательства их не удовлетворили, то инспекторы выставляют акт налоговой проверки в рамках статьи 100 НК.
Но бухгалтеры, то ли из-за страха перед налоговой, то ли из-за отсутствия компетенций, игнорируют такую возможность и представляют все, что требуют инспекторы. А еще грешат тем, что не вникают в процедуру при подготовке возражения. Например, имеет значение, когда подана уточненка — до акта и до решения или уже после вынесения решения.
Не всегда, но часто инспекторы выписывают акты по принципу «а вдруг прокатит», поэтому нелишним «щелкать налоговиков по носу» и пресекать подобные действия.
Как отвечать на требования с учетом постоянных изменений и не попадаться на уловки налоговиков
Поймете, в каких ситуациях налоговый орган действует законно, а где превышает полномочия и как отстаивать свои права
Ответ налоговой на требование: пошаговый алгоритм действий
Не отвечайте на требование, пока не пройдетесь по шести пунктам, они вас обезопасят от ошибок и помогут выбрать верную тактику:
1. Выявляем причину:
Проанализируйте и задайте себе следующие вопросы:
ПОЧЕМУ это пришло⬇
почему именно НАМ⬇
почему ТАКОЙ запрос⬇
почему просят именно ЭТО.
Это поможет лучше понять намерения налоговиков и наметить следующий план действий.
2. Проверяем требование на правомерность:
Прочитайте требование внимательно, откройте пункты Налогового Кодекса, на которые ссылаются проверяющие, сверьте их с тем, что написано.
Если выявлены нестыковки, задайте проясняющие вопросы.
4. Классифицируем требование: помогающее или втягивающее в «воронку продаж» (о воронке читайте выше в статье).
5. Определяем цель ответа:
ответ ради ответа;
ответ, который укажет на ошибки налоговиков и покажет ваш профессионализм;
дать такие объяснения, чтобы налоговая отстала, без последствий для вас и вашего клиента.
Когда вы определили цель, вы понимаете стратегию, которой планируете придерживаться, и сможете легко выстроить тактику в ответе на требование.
6. Докапываемся до сути:
Изучаем законодательство и судебную практику. Но в ответе используем это дозированно. Нет необходимости переписывать весь НК или приводить в пример всю седубную практику, достаточно ограничиться теми пунктами, которые усиливают вашу позицию.
7. Верим в свои действия:
Неочевидный, но важный пункт, так как многие бухгалтеры склонны недооценивать себя и свой уровень компетенций. Сомнения парализуют, и мы уже думаем не о том, как правильно ответить, а о том, что будет, если получим отказ. Вместо того чтобы собраться и направить всю энергию на подготовку сильной позиции в ответе, мы обрекаем себя на провал. Настрой влияет на результат, помните об этом и верьте в себя.
Если вы хотите чувствовать себя уверенно в ответах на требования и лучше разбираться в действиях налоговиков, приходите на бесплатный интенсив от бывшего налогового инспектора Ксении Червенко: Как отвечать на требования с учетом постоянных изменений и не попадаться на уловки налоговиков.
Интенсив подойдет тем, кто:
сомневается, какие требования выставлены законно, а какие нет;
предоставляет все, что запрашивает налоговая, лишь бы отстали;
устали выслушивать претензии от руководства, что доначисления летят по вашей вине;
хочет лучше разбираться в теме, чтобы тарифицировать услугу по ответам на требования.
За полтора часа вы узнаете:
Когда налоговый орган может запросить документы и информацию, а в каких случаях это незаконно.
Как уверенно отстаивать свою позицию в отношении запросов и требований не только перед налоговой, но и перед своим руководителем.
Как отвечать по требованиям одной фразой и освободить свое время от сборов ненужных документов.
Как повысить профессионализм, ценность в глазах клиента и увеличить стоимость услуг.
Участников эфира ждут бонусы:
🎁 Гайд «План ответа ФНС при разрывах по страховым взносам».
🎁 Чек-лист вопросов для допроса в налоговой.
🎁 Гайд «Права и полномочия налоговиков».
🎁 Прайс на услуги по взаимодействию с налоговой.
🎁 Регламент как прайс внедрить в работу.
О ценности интенсива говорит статистика: более 95% участников оставляют отзывы и 90% из них — не просто положительные, а восторженные. Почитать подробнее обратную связь и узнать условия участия можно на сайте.
Как отвечать на требования с учетом постоянных изменений и не попадаться на уловки налоговиков
Поймете, в каких ситуациях налоговый орган действует законно, а где превышает полномочия и как отстаивать свои права
Реклама: ИП ЧЕРВЕНКО КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ИНН 780622006400, erid: LjN8KaeL5
Комментарии1
Уже давно всю отчетность проверяет ИИ. Когда что-то «выпадает» из стройного движения цифр, возникает требование об уточнении, пояснении и пр. Мне понравился ответ с форума: «Налоговики конкретно под вас запрос не пишут. У них есть шаблон, они его и фигачат. Поэтому не удивляйтесь. То, что налоговики проверяют всю цепочку движения товара, подтверждая, что каждое звено реальное - это уже давно так» https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=629830