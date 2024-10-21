На этом спотыкаются почти все бухгалтеры при ответах на требования. Скорее всего вы тоже, проверьте

Не отвечайте на требование, пока не пройдетесь по шести пунктам, они вас обезопасят от ошибок и помогут выбрать верную тактику:

1. Выявляем причину:

Проанализируйте и задайте себе следующие вопросы:

ПОЧЕМУ это пришло⬇

почему именно НАМ⬇

почему ТАКОЙ запрос⬇

почему просят именно ЭТО.

Это поможет лучше понять намерения налоговиков и наметить следующий план действий.

2. Проверяем требование на правомерность:

Прочитайте требование внимательно, откройте пункты Налогового Кодекса, на которые ссылаются проверяющие, сверьте их с тем, что написано.

Если выявлены нестыковки, задайте проясняющие вопросы.

4. Классифицируем требование: помогающее или втягивающее в «воронку продаж» (о воронке читайте выше в статье).

5. Определяем цель ответа:

ответ ради ответа;

ответ, который укажет на ошибки налоговиков и покажет ваш профессионализм;

дать такие объяснения, чтобы налоговая отстала, без последствий для вас и вашего клиента.

Когда вы определили цель, вы понимаете стратегию, которой планируете придерживаться, и сможете легко выстроить тактику в ответе на требование.

6. Докапываемся до сути:

Изучаем законодательство и судебную практику. Но в ответе используем это дозированно. Нет необходимости переписывать весь НК или приводить в пример всю седубную практику, достаточно ограничиться теми пунктами, которые усиливают вашу позицию.

7. Верим в свои действия:

Неочевидный, но важный пункт, так как многие бухгалтеры склонны недооценивать себя и свой уровень компетенций. Сомнения парализуют, и мы уже думаем не о том, как правильно ответить, а о том, что будет, если получим отказ. Вместо того чтобы собраться и направить всю энергию на подготовку сильной позиции в ответе, мы обрекаем себя на провал. Настрой влияет на результат, помните об этом и верьте в себя.

Если вы хотите чувствовать себя уверенно в ответах на требования и лучше разбираться в действиях налоговиков, приходите на бесплатный интенсив от бывшего налогового инспектора Ксении Червенко: Как отвечать на требования с учетом постоянных изменений и не попадаться на уловки налоговиков.

Интенсив подойдет тем, кто:

сомневается, какие требования выставлены законно, а какие нет;

предоставляет все, что запрашивает налоговая, лишь бы отстали;

устали выслушивать претензии от руководства, что доначисления летят по вашей вине;

хочет лучше разбираться в теме, чтобы тарифицировать услугу по ответам на требования.

За полтора часа вы узнаете:

Когда налоговый орган может запросить документы и информацию, а в каких случаях это незаконно.

Как уверенно отстаивать свою позицию в отношении запросов и требований не только перед налоговой, но и перед своим руководителем.

Как отвечать по требованиям одной фразой и освободить свое время от сборов ненужных документов.

Как повысить профессионализм, ценность в глазах клиента и увеличить стоимость услуг.

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