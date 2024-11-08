Готовая система роста бухгалтера от наемного сотрудника до собственника агентства

Умножьте свой текущий доход на пять, как вам такая сумма? Согласитесь, уже неплохо. А если умножить на десять? Вообще отлично. Но одно дело представить в голове, и совсем другое прийти к такому результату.

Рост в 2–5–10 раз невозможен, если мы будем действовать хаотично, браться за все или, наоборот, отсиживаться и из страха действий не проявляться.

Прежде всего это система и четко выстроенная стратегия, благодаря которой важно не просто увеличивать свой доход, но и повторять этот результат из месяца в месяц.

Что нужно сделать, чтобы постепенно и безопасно расти в доходе, пройти путь от наемного сотрудника до собственника агентства и выйти на качественно новый уровень жизни, поделились в статье.

Для начала давайте определим вашу точку старта и желаемый результат:

фрилансер-новичок : вы офисный сотрудник, но хотите постепенно уйти на фриланс и стать «свободным художником» с доходом от 80 000 и выше;

фрилансер с опытом : у вас есть постоянные клиенты, но вы не понимаете, как выйти на стабильный доход в 200–300 тысяч и при этом не работать по 10–12 часов;

успешный фрилансер с постоянной базой клиентов, у вас четкая линейка продуктов, выстроенные процессы с клиентами, вы готовы открыть свое агентство, не понимаете как подступиться к такой высоте.

Давайте вместе пройдем этот путь и разберем важные правила, без которых не получится совершить рывок в профессии.