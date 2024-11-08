Готовая система роста бухгалтера от наемного сотрудника до собственника агентства

Умножьте свой текущий доход на пять, как вам такая сумма? Согласитесь, уже неплохо. А если умножить на десять? Вообще отлично. Но одно дело представить в голове, и совсем другое прийти к такому результату.
Рост в 2–5–10 раз невозможен, если мы будем действовать хаотично, браться за все или, наоборот, отсиживаться и из страха действий не проявляться.
Прежде всего это система и четко выстроенная стратегия, благодаря которой важно не просто увеличивать свой доход, но и повторять этот результат из месяца в месяц.
Что нужно сделать, чтобы постепенно и безопасно расти в доходе, пройти путь от наемного сотрудника до собственника агентства и выйти на качественно новый уровень жизни, поделились в статье.
Для начала давайте определим вашу точку старта и желаемый результат:
фрилансер-новичок: вы офисный сотрудник, но хотите постепенно уйти на фриланс и стать «свободным художником» с доходом от 80 000 и выше;
фрилансер с опытом: у вас есть постоянные клиенты, но вы не понимаете, как выйти на стабильный доход в 200–300 тысяч и при этом не работать по 10–12 часов;
успешный фрилансер с постоянной базой клиентов, у вас четкая линейка продуктов, выстроенные процессы с клиентами, вы готовы открыть свое агентство, не понимаете как подступиться к такой высоте.
Давайте вместе пройдем этот путь и разберем важные правила, без которых не получится совершить рывок в профессии.
Фрилансер-новичок
Правило первое: расти плавно и безопасно
У всех есть семьи, обязательства, и мы не можем лишить их основного дохода без четкой и выстроенной стратегии по смене деятельности.
Важно начать с маленьких, но системных шагов. Вот несколько вариантов:
Предложить руководству перейти на удаленный формат и получить первый опыт работы из дома.
Выбрать 1–3 услуги для малого и среднего бизнеса: оформление деклараций, расчет НДФЛ, ведение ИП на упрощенке. И оказывать их в свободное от работы время.
Взять на ведение 2–3 клиентов с занятостью 1–3 часа в день.
Правило второе: усилить компетенции в работе с клиентами
Как искать клиентов?
1. Запустить сарафанное радио — это первый и самый простой шаг, который многие игнорируют.
Составьте лаконичное сообщение о том, что вы умеете, какие услуги готовы оказать, по каким вопросам проконсультировать. Попросите посоветовать вас, как опытного специалиста друзьям и знакомым. Можно даже пообещать небольшой процент за рекомендацию. И сделайте рассылку.
2. Откликаться на вакансии и запросы в каналах и чатах Телеграм.
Введите в поисковой строке Телеграм запросы «вакансии бухгалтеров», «работа для бухгалтеров», «бухгалтер работа». Выберете подходящие вакансии, откликнитесь на них, перейдя по указанной ссылке, приложите резюме.
3. Подготовить и опубликовать собственное объявление в тематических чатах Телеграм.
Через поисковую строку ищем те сообщества, где общаются наши потенциальные клиенты. Вам помогут запросы «предприниматели», «малый бизнес», «чаты селлеров» и т. д.
4. Воспользоваться биржей фриланса — это онлайн-платформы, на которых заказчики размещают объявления о своих проектах, а фрилансеры — откликаются на эти объявления, предлагая свои услуги.
Теперь, когда вы наработали достаточно опыта, у вас есть не меньше 3–5 стабильных клиентов, можно переходить на фриланс. Обычно на это уходит не меньше четырех месяцев, а то и полгода, если вы действуете самостоятельно. Но главное — не застревать в этом состоянии, а найти в себе силы и смелости двигаться дальше.
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Фрилансер с опытом
Чтобы стать востребованным специалистом со сформированным потоком клиентов, работать как раньше в найме, — не получится. Важно придерживаться ключевых правил на этом этапе.
Правило первое: научиться оценивать объем работы и ценить себя как специалиста
Внутренний самозванец будет находить причины, чтобы обесценить, покритиковать и даже решить, что ваши результаты — случайны. Но нет ничего случайного, когда вы делаете системные шаги:
Оказывайте востребованные услуги и работайте с теми, с кем самим комфортно и интересно работать
Расставляйте границы, не позволяйте звонить по ночам, нарушать выходные и перекладывать ответственность за то, что вы не обязаны делать
Определите четкий график выплат гонорара
Отказывайте, чтобы не перерабатывать, и выполняйте четко то, что прописано в договоре
Перестаньте делать то, что съедает 80% вашего времени, но не приносит дохода и бонусом ведет к выгоранию. У каждого это свой набор пунктов.
Успешный бухгалтер: как вырасти и масштабироваться в 2025 году
Как бухгалтеру выйти на удаленку, увеличить клиентскую базу, расширить спектр услуг и оптимизировать рабочие процессы
Правило второе: тщательно продумайте и составьте прайс-лист
Подробный и прозрачный прайс-лист поможет перейти из стабильных 100 000 ₽ к заработку в 200 000–300 000 ₽.
Не ограничивайтесь одной ценой, распишите разные тарифы под конкретные задачи бизнеса. Это откроет возможности для сотрудничества с широким кругом предпринимателей.
Составьте линейку продуктов, продумайте, что вы можете предложить еще постоянным заказчикам. Для этого более детально изучите потребности клиентов и спрос рынка. Постоянно обучайтесь и усиливайте компетенции.
Казалось бы, все процессы налажены, даже удалось прийти к пресловутому балансу «работа—семья», организовать стабильный и достойный доход. Но как расти дальше? За счет своих ресурсов уже не получится. Придется учиться навыкам делегирования, чтобы перейти к следующей ступени — собственному агентству.
Собственник агентства
Правило первое: найти своих людей и учиться управлять
Берите в помощники тех, кто разделяет ваши ценности, уважает вас и ваш бизнес.
Учитесь постепенно передавать свои задачи.
Что нужно делегировать?
То, что не умеете делать, но с этим прекрасно справляются другие.
То, что умеете делать, но не очень любите.
То, что умеете, любите, но не хотите застревать в операционке, а ставите цель двигаться дальше.
Правило второе: разработать четкие регламенты и научиться оценивать эффективность помощников
Если у вас уже есть помощники, но вы работаете не меньше, чем раньше, нет времени на важные решения, — необходимо подготовить и прописать регламенты работы для каждого сотрудника.
Посмотрите, кто сейчас рядом: самостоятельные бухгалтеры или те, кто съедает ваше время, часто приходит за советом и ждет вашего финального решения, чтобы сделать свою работу. А может у вас прямо сейчас есть люди, с которыми хотели расстаться еще вчера, но они до сих пор в вашем окружении.
Правило третье: принимать новые решения
Те решения, которые вы принимали каждый день на уровне дохода в 150 000 ₽ или 200 000 ₽ вам не помогут на уровне 300 000 ₽, 500 000 ₽ или так далее. Как известно, если выполнять старые действия, то они никогда не приведут к новым результатам.
Самый быстрый способ — найти наставника, который уже прошел этот путь и готов поделиться личным опытом. Это поможет вам идти уже по протоптанной дороге, избегая многих ошибок и острых углов.
Все, что нужно для перехода на удаленку в одном месте
Организация рабочего пространства.
Программы и сервисы для удаленного бухгалтера.
Психологическая готовность к работе онлайн.
Отличие удаленного бухгалтера от бухгалтера в найме.
Регламент взаимодействия с клиентами: важные пункты в договоре.
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Поиск клиентов на удаленке: альтернативные способы.
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Успешный бухгалтер: как вырасти и масштабироваться в 2025 году
Как бухгалтеру выйти на удаленку, увеличить клиентскую базу, расширить спектр услуг и оптимизировать рабочие процессы
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