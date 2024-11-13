Бухгалтеры на удаленке: сколько специалистов уже ушли во фриланс, и как меняются их доходы

Рассказываем, почему профессия бухгалтера выходит на новый виток развития, и как успевать за неминуемыми изменениями рынка.
Как изменился формат работы бухгалтера в последние годы
Бухгалтерское сопровождение активно уходит во фриланс. Если раньше бухгалтер чаще всего был частью штата, постоянно находился в офисе, а в «горячие» периоды отчетности и вовсе жил на работе, то сегодня ситуация кардинально изменилась.
Современная цифровизация позволяют специалистам без каких-либо затруднений вести деятельность на удаленке. Любая отчетность давно сдается в электронном виде через сервисы ФНС и операторов ЭДО. Бухгалтерские программы размещаются в «облаке» или стационарно на домашнем компьютере, взаимодействие с клиентами происходит оперативно в мессенджерах или CRM-системе. При этом физически бухгалтер может находиться в любой точке мира, без привязки к одной локации и графику работы.
Почему предприниматели чаще стали отдавать предпочтение бухгалтерам на удаленке
Собственники бизнеса умеют анализировать и считать, поэтому очень быстро поняли преимущества работы удаленных специалистов:
Снижение расходов на офисное оборудование, рабочие места и прочие издержки.
Экономия на страховых взносах, все налоги фрилансер оплачивает сам за себя.
Возможность подобрать бухгалтера под конкретные задачи.
Упрощение масштабирования бизнеса с точки зрения бухгалтерии, особенно для субъектов МСП.
Все, что нужно для перехода на удаленку в одном месте
Организация рабочего пространства.
Программы и сервисы для удаленного бухгалтера.
Психологическая готовность к работе онлайн.
Отличие удаленного бухгалтера от бухгалтера в найме.
Регламент взаимодействия с клиентами: важные пункты в договоре.
Регистрация бизнеса: ОПФ и налоговый режим.
Самые востребованные услуги для бухгалтеров в 2025 году и ценообразование.
Поиск клиентов на удаленке: альтернативные способы.
Прямые эфиры с практикующим экспертом для разбора ошибок и понимания личного вектора развития.
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Успешный бухгалтер: как вырасти и масштабироваться в 2025 году
Как бухгалтеру выйти на удаленку, увеличить клиентскую базу, расширить спектр услуг и оптимизировать рабочие процессы
Как меняются доходы бухгалтера на удаленке
Зачастую специалисты опасаются отправляться в «свободное плавание, потому что не хотят рисковать стабильностью, постоянным и понятным ежемесячным доходом, который гарантирован в найме. Не будем разуверять вас, что эти страхи не имеют основания.
Безусловно, прежде чем увольняться с основной работы необходимо:
Оценить свою квалификацию, определить, какими направлениями вы готовы заниматься, в какой части бухгалтерской работы точно разбираетесь хорошо.
Решить, где вы будете искать клиентов. Возможно у вас уже есть готовая клиентская база, знакомые предприниматели, которые готовы доверить свой учет.
Убедиться, что для самостоятельной работы есть технические возможности: подходящее оборудование, ПО, доступ к сервисам и онлайн-платформам.
Не забывайте к тому же, что для удаленной деятельности придется зарегистрировать ИП или встать на учет в качестве самозанятого, чтобы, во-первых, легализовать доходы, а во-вторых, привлечь серьезных клиентов, которым важно подтверждать расходы.
Удаленка требует от бухгалтера определенной самостоятельности, ответственности и готовности принять риски, но взамен вы получаете финансовую свободу и отсутствие потолка доходов.
В найме сегодня региональный бухгалтер получает 40–50 тыс. руб.
Сравним с тем, сколько специалист с аналогичной квалификацией и опытом работы может получать на удаленке, обслуживая одного или нескольких субъектов бизнеса.
В среднем, на рынке бухгалтерских услуг стоимость сопровождения компании или ИП на УСН или патентной системе варьируется от 15–17 тыс. руб. в месяц и выше в зависимости от количества операций и сотрудников. Соответственно, ведение бизнеса на ОСНО оценивается дороже — от 50—70 тыс. руб. на биржах фриланса.
Отдельно стоит сказать о востребованности услуг сопровождения селлеров на маркетплейсах (Wildberries, Ozon и др.). Сегодня базовое бухгалтерское обслуживание в этой сфере стоит от 15 000 до 20 000 руб. в месяц (чаще всего эти клиенты работают на УСН 6%). Более сложные пакеты, например, с включением финансовой аналитики и консультирования по оптимизации налогообложения достигают порядка 30 000–50 000 руб..
Главное, что свободный специалист может самостоятельно регулировать нагрузку: кто-то ограничивается ведением одного-двух юрлиц, и уже этого хватает, чтобы ежемесячно делать чек в 100 000 руб. Другие фрилансеры берут на обслуживание 4–5 индивидуальных предпринимателей на УСН или патенте, из такого объема работы тоже складывается приличная сумма дохода.
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Успешный бухгалтер: как вырасти и масштабироваться в 2025 году
Как бухгалтеру выйти на удаленку, увеличить клиентскую базу, расширить спектр услуг и оптимизировать рабочие процессы
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