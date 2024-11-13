Бухгалтеры на удаленке: сколько специалистов уже ушли во фриланс, и как меняются их доходы

Зачастую специалисты опасаются отправляться в «свободное плавание, потому что не хотят рисковать стабильностью, постоянным и понятным ежемесячным доходом, который гарантирован в найме. Не будем разуверять вас, что эти страхи не имеют основания.

Безусловно, прежде чем увольняться с основной работы необходимо:

Оценить свою квалификацию , определить, какими направлениями вы готовы заниматься, в какой части бухгалтерской работы точно разбираетесь хорошо.

Решить, где вы будете искать клиентов . Возможно у вас уже есть готовая клиентская база, знакомые предприниматели, которые готовы доверить свой учет.

Убедиться, что для самостоятельной работы есть технические возможности: подходящее оборудование, ПО, доступ к сервисам и онлайн-платформам.

Не забывайте к тому же, что для удаленной деятельности придется зарегистрировать ИП или встать на учет в качестве самозанятого, чтобы, во-первых, легализовать доходы, а во-вторых, привлечь серьезных клиентов, которым важно подтверждать расходы.

Удаленка требует от бухгалтера определенной самостоятельности, ответственности и готовности принять риски, но взамен вы получаете финансовую свободу и отсутствие потолка доходов.

В найме сегодня региональный бухгалтер получает 40–50 тыс. руб.

Сравним с тем, сколько специалист с аналогичной квалификацией и опытом работы может получать на удаленке, обслуживая одного или нескольких субъектов бизнеса.

В среднем, на рынке бухгалтерских услуг стоимость сопровождения компании или ИП на УСН или патентной системе варьируется от 15–17 тыс. руб. в месяц и выше в зависимости от количества операций и сотрудников. Соответственно, ведение бизнеса на ОСНО оценивается дороже — от 50—70 тыс. руб. на биржах фриланса.

Отдельно стоит сказать о востребованности услуг сопровождения селлеров на маркетплейсах (Wildberries, Ozon и др.). Сегодня базовое бухгалтерское обслуживание в этой сфере стоит от 15 000 до 20 000 руб. в месяц (чаще всего эти клиенты работают на УСН 6%). Более сложные пакеты, например, с включением финансовой аналитики и консультирования по оптимизации налогообложения достигают порядка 30 000–50 000 руб..

Главное, что свободный специалист может самостоятельно регулировать нагрузку: кто-то ограничивается ведением одного-двух юрлиц, и уже этого хватает, чтобы ежемесячно делать чек в 100 000 руб. Другие фрилансеры берут на обслуживание 4–5 индивидуальных предпринимателей на УСН или патенте, из такого объема работы тоже складывается приличная сумма дохода.

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