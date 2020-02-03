Начало 2020 года. Что нужно знать бухгалтеру?

Обзор важных изменений законодательства за январь 2020 года.

Скорректирован перечень продуктов, облагаемых НДС по ставке 10%

(Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 № 1952).

Комментарий КСК групп: С 1 октября 2019 г. понижена до 10% ставка НДС при реализации и ввозе фруктов и ягод, включая виноград. Однако какие именно фрукты и ягоды, кроме винограда, облагаются по ставке 10%, стало известно только теперь, так как Правительство РФ внесло изменения в перечень продовольственных товаров, которые облагаются НДС по ставке 10%. Изменения внесены «задним числом», то есть распространены на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 г. В связи с этим возможны ситуации, что по товарам, облагаемым по ставке 10%, в четвертом квартале выставлялись счета-фактуры со ставкой 20%, и наоборот. Например, 10% ставка не применяется к бананам, входящим в группу с кодом 01.22. Однако на момент реализации это еще не было известно. В такой ситуации продавцу и покупателю придется договориться об исправлении документов и о доплате или возврате разницы в суммах НДС. Если сделать это до сдачи декларации по НДС, то в будущем в нее не придется вносить изменения.

Выбрать ответственное обособленное подразделение для уплаты и сдачи отчетности по НДФЛ можно до 31 января 2020 г.

(Письмо ФНС России от 25.12.2019 № БС-4-11/26740, Информация ФНС России от 27.12.2019 "Уведомление о выборе налогового органа налоговые агенты могут представить до 31 января 2020 года").

Комментарий КСК групп: Если несколько обособленных подразделений расположены в одном муниципальном образовании, то с 2020 г. можно будет уплачивать НДФЛ и подавать отчетность в налоговый орган по месту нахождения одного из этих подразделений, выбранного налогоплательщиком. Для этого необходимо уведомить налоговые органы по месту учета выбранного обособленного подразделения (п. 7 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК РФ, Письма ФНС России от 16.12.2019 № БС-4-11/25885@, от 11.12.2019 N БС-4-11/25485@). Форма уведомления утверждена Приказом ФНС России от 06.12.2019 N ММВ-7-11/622@. Обычно уведомление подается не позднее 1-го рабочего дня налогового периода, но на первый раз ФНС России продлила срок до конца месяца.

Декларации по транспортному и земельному налогам за 2019 г. надо подать по новой форме

(Информация ФНС России "Истекает срок для представления организациями деклараций по транспортному и земельному налогам за 2019 год").

Комментарий КСК групп: Изменения в декларациях не очень значительны. В частности, в декларации по транспортному налогу актуализированы коды видов транспортных средств, налоговых льгот и вычетов (Приказ ФНС России от 26.11.2018 № ММВ-7-21/664@). А в декларации по земельному налогу приведены коды категорий земель, учтены изменения, касающиеся определения налоговой базы по земельному налогу при изменении кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода, а также предусмотрено одновременное применение коэффициентов Кв и Ки (Приказом ФНС России от 30.08.2018 № ММВ-7-21/509@). Срок сдачи деклараций с учетом переносов – 3 февраля 2020 г.

Штрафовать за не включенных в форму СЗВ-М сотрудников нельзя

(п. 36 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019), Определение Верховного Суда РФ от 20.12.2019 № 306-ЭС19-23114 по делу № А12-16709/2019).

Комментарий КСК групп: Страхователя нельзя оштрафовать по ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" за несвоевременное представление сведений, если первоначально он представил их в срок, но потом самостоятельно обнаружил «забытых» сотрудников и подал дополняющую форму. Ведь законом не установлен срок, в течение которого можно представить уточненные сведения. Эту позицию Верховный Суд РФ высказывал и раньше (см. Определение Верховного Суда РФ от 02.07.2018 № 303-КГ18-99 по делу № А73-910/2017).

Скорректированы контрольные соотношения для 6-НДФЛ и РСВ

(Письмо ФНС России от 17.01.2020 № БС-4-11/529@).

Комментарий КСК групп: Сравнивать среднюю заработную плату в регионе в соответствующей отрасли экономики надо не со средней по каждому работнику, как сообщалось ранее, а со средней в целом по организации. Напомним: если сравнение окажется не в пользу средней заработной платы по организации, то налоговые органы заподозрят занижение налоговой базы и потребуют представить пояснения, а затем могут прибегнуть и к другим мерам налогового контроля.

С 1 июня 2020 г. при выплате зарплаты в платежном поручении необходимо будет указывать специальный код

(Указание Банка России от 14.10.2019 № 5286-У).

Комментарий КСК групп: Это сделано в целях соблюдения требований ч. 5.1 ст. 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в которую также внесены изменения. Код указывается в реквизите 20 "Наз. пл." платежного поручения. Предусмотрены следующие коды: "1" - при переводе заработной платы и иных доходов, в отношении которых установлены ограничения размеров удержания;

"2" - при переводе денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание;

"3" - при переводе денежных средств, к которым ограничения не применяются.

Взносы – не авансовые платежи, поэтому штраф за несвоевременную подачу РСВ законен

(Определение Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 301-ЭС19-20496 по делу № А29-2607/2019).

Комментарий КСК групп: Страховые взносы не отвечают основному признаку авансовых платежей – не могут уменьшаться или увеличиваться по итогам расчетного периода. Следовательно, к ним не применяются нормы п. 3 ст. 58 НК РФ и п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации" об освобождении от ответственности. Такой же позиции по данному вопросу придерживается ФНС России (см. Информацию "ФНС России разъяснила порядок привлечения к ответственности за несвоевременное представление расчета по страховым взносам").

Пени за несвоевременную уплату авансовых платежей должны быть снижены, если по итогам налогового (отчетного) периода сумма налога к уплате оказалась меньше авансовых платежей

(Письмо ФНС России от 13.01.2020 № СД-4-3/101@).

Комментарий КСК групп: В обоснование своей позиции ФНС России сослалась на п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации". Механизм соразмерного уменьшения пеней контролирующие органы уже разъясняли в Письмах Минфина России от 22.01.2010 № 03-03-06/1/15, ФНС России от 13.11.2009 № 3-2-06/127.

НДФЛ, доначисленный по итогам налоговой проверки, не нужно показывать в формах 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

(Письмо ФНС России от 10.01.2020 № БС-4-11/85@).

Комментарий КСК групп: ФНС России разъяснила, что этот налог уплачивается налоговым агентом за счет собственных средств. Следовательно, он не является доходом физлица. В последующем удержать с работника суммы доначисленного и уплаченного в бюджет НДФЛ также нельзя.

Формирование в налоговом учете первоначальной стоимости объектов НМА, выявленных в ходе инвентаризации, п. 3 ст. 257 НК РФ не предусмотрено

(Письмо Минфина России от 18.12.2019 № 03-03-06/1/99180).