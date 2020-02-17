Ключевые аспекты регулирования деятельности коммерческих банков и актуальных задач развития банковского сектора

Елена Межуева, руководитель практики «Финансовое консультирование, аудит и МСФО» КСК групп приняла участие во встрече с руководством Центрального Банка России, которую ежегодно организует Ассоциация банков России.

В подмосковном пансионате "Бор" собрались около 600 представителей кредитных организаций для обсуждения ключевых аспектов регулирования деятельности коммерческих банков и актуальных задач развития банковского сектора.

Встреча с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, ее заместителями, руководителями департаментов и служб регулятора — важное событие для всего бизнес-сообщества.

Один из ключевых вопросов, волнующих представителей бизнеса, — какой курс развития банковского сектора возьмет регулятор после смены правительства России?

Для КСК важно узнавать важнейшие тенденции и факты, которые могут повлиять на бизнес-среду из первых уст. В ближайшее время делегаты КСК групп будут готовы представить клиентам и партнерам информацию о самых важных решениях ЦБ и прогнозах развития банковской отрасли.

Источник: https://kskgroup.ru/press-center/news/delegaty-ksk-grupp-na-vstreche-s-rukovodstvom-tsentralnogo-banka-rossii/