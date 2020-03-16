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Изменения при подготовке годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год

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Федеральная налоговая служба будет являться основным контролирующим органом, проверяющим корректность формирования бухгалтерской отчетности, соблюдение сроков ее предоставления, и полноту раскрытия информации.

Компании, попадающие под обязательный аудит должны в самой отчетности раскрыть информацию об аудиторе и направить в налоговую Аудиторское заключение. Несоблюдение действующих требований будет выявляться в автоматическом режиме, нарушителям грозят штрафные санкции.

Подробнее об изменениях в обзоре Виктории Языковой

Источник: https://kskgroup.ru/press-center/news/izmeneniya-pri-podgotovke-godovoy-bukhgalterskoy-otchetnosti-za-2019-god/

 

бухгалтерская и налоговая отчетность
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