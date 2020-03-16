Изменения при подготовке годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год

Федеральная налоговая служба будет являться основным контролирующим органом, проверяющим корректность формирования бухгалтерской отчетности, соблюдение сроков ее предоставления, и полноту раскрытия информации.
Компании, попадающие под обязательный аудит должны в самой отчетности раскрыть информацию об аудиторе и направить в налоговую Аудиторское заключение. Несоблюдение действующих требований будет выявляться в автоматическом режиме, нарушителям грозят штрафные санкции.
Подробнее об изменениях в обзоре Виктории Языковой
Источник: https://kskgroup.ru/press-center/news/izmeneniya-pri-podgotovke-godovoy-bukhgalterskoy-otchetnosti-za-2019-god/