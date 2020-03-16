Пандемия коронавируса: как исполнить обязательства перед контрагентами в условия форс-мажора

5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал указ № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности".

Журналисты РБК ТВ задались вопросом: может ли повлиять подобный форс-мажор на исполнение обязательств перед бизнес-партнерами и как действовать в подобных обстоятельствах?

Егор Горин, руководитель практики судебной защиты КСК групп, прокомментировал ситуацию: «Срок исполнения обязательств переносится на время продолжения непреодолимых препятствий, которые препятствуют их исполнению. Предположим, мы с вами заключили договор, что вы должны постричь на лужайке газон. Однако из-за того, что началась пандемия и объявлены чрезвычайные обстоятельства, вы не можете воспользоваться общественным транспортом и доехать до моей лужайки. Пока действует форс-мажор, мы можем договориться, что вы подстрижете мне газон позже».

Источник: КСК групп