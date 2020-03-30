Нерабочая неделя: рекомендации для отдела кадров и бухгалтерии

Неделя с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлена Президентом РФ нерабочей, при этом организации обязаны сохранить заработную плату сотрудников в неизменном виде. В связи с этим кадровые и финансовые службы компаний сталкиваются с проблемой грамотного проведения выплат, оформления отпусков, а также отчетностью и платежами в бюджет. КСК групп предлагает вашему вниманию краткий обзор, в котором наши эксперты рассмотрят наиболее актуальные вопросы, возникающие у кадровиков и бухгалтеров.

Выплата зарплаты и отпускных

Если "зарплатный" день выпадает на следующую неделю, то безопаснее сделать выплаты до выходных. Причина в следующем. Когда день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, то деньги нужно выплачивать накануне. Поскольку вся следующая неделя будет нерабочей, то срок выплаты смещается.

То же самое происходит и с отпускными. Оплачивать отпуск нужно не позднее чем за три дня до его начала. Согласно указанию Роструда РФ, день выплаты также не должен совпадать с выходными и праздниками. Скорее всего, вы уже оплатили отпуска, которые начнутся с 30 марта. Отпуска, которые начнутся в период с 31 марта по 9 апреля, стоит оплатить не позднее 27 марта.

Отпуск и нерабочие дни

Если работник попросит перенести отпуск, который выпадает на период с 30 марта по 3 апреля, лучше пойти ему навстречу. Иначе вы можете нарушить его право на отдых, ведь фактически в этом году он отдохнет меньше, чем его коллеги.

Сдача отчетности

На следующую неделю выпадают сроки представления деклараций:

— по налогу на прибыль (30 марта с учетом переноса с 28 марта);

— налогу на имущество организаций (30 марта);

— УСН для организаций (31 марта);

— НДПИ (31 марта).

Кроме того, 31 марта – крайний срок сдачи обязательного экземпляра годовой бухотчетности.

Конечно же, лучше позаботиться о сдаче всех этих документов на текущей неделе. Но если по каким-то причинам этого сделать не получается, то нужно иметь в виду следующее.

Сейчас в НК РФ предусмотрен перенос срока сдачи отчетности, если он выпадает на выходной или нерабочий праздничный день. По указу президента следующая неделя объявлена нерабочей с сохранением зарплаты, т.е. ситуация не попадает ни под один, ни под другой критерий. Таким образом, пока законодательной базы для переноса сроков сдачи отчетности на 6 апреля нет. Более того, федеральные органы исполнительной власти (а значит, инспекции) не прекращают работу. Поэтому все же безопаснее сдать отчетность в марте.

Напомним, что за не сданную вовремя отчетность налоговики могут оштрафовать на 5% от суммы по декларации, но не менее чем на 1000 руб.

Уплата налогов

Заплатить налог на прибыль за 2019 год по действующим положениям НК РФ нужно не позднее 30 марта.

До 31 марта включительно нужно перечислить в бюджет НДФЛ по больничным и отпускам за март и единый налог на УСН за 2019 год.

Как и в случае со сдачей отчетности, никаких изменений в НК РФ пока не внесено. При этом нужно иметь в виду, что банки не обязаны работать согласно Указу Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", хотя некоторые уже объявили о том, что собираются продолжать работу.

Считается, что налогоплательщик исполнил обязанность по уплате налога с момента предъявления в банк платежного поручения на перечисление сумм в бюджет. Таким образом, чтобы избежать лишних споров и штрафов от налоговиков, стоит сформировать и отправить в банк поручение об уплате налогов не позднее 30 или 31 марта в зависимости от платежа.

Обращаем внимание, что штраф за несвоевременную уплату налога – 20% от неуплаченной суммы.

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Источник: КСК групп