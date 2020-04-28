Все изменения апреля: дайджест поправок и важных писем ФНС для бухгалтера

Сделали обзор изменений про сроки уплаты налогов, сдачи отчетности, уменьшению взносов, новым правилам больничных и другим.

Перенесены сроки уплаты налогов

(пп. «б» п. 3 ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ, п. п. 1, 2 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409).

Комментарий КСК групп:

Федеральным законом от 01.04.2020 N 102-ФЗ внесены изменения в п. 7 ст. 6.1 НК РФ. Теперь сроки уплаты налогов и страховых взносов по НК РФ из-за нерабочих дней по Указам Президента переносятся на ближайший рабочий день — 06.05.2020.

Правда, Минфин России и ФНС России тут же разъяснили, что перенос сроков по НК РФ касается только тех организаций, которые по Указам Президента работать не должны (Письма ФНС России от 01.04.2020 N СД-4-3/5547@, Минфина России от 31.03.2020 N 03-02-07/2/25589).

Однако для некоторых организаций сроки уплаты продлены еще больше в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409.

Согласно документу, на продление сроков уплаты налогов могут рассчитывать те организации, которые (пп. «а» п. 1, п. 2 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409):

на 1 марта 2020 г. включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ;

; заняты в отраслях экономики, больше всего пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Перечень таких отраслей утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434. Принадлежность организации к пострадавшей отрасли определяется по коду основного вида деятельности, указанного в ЕГРЮЛ на 1 марта 2020 г.

Сроки уплаты страховых взносов продлили только для микропредприятий, которые работают в наиболее пострадавших отраслях экономики (пп. «б», «в» п. 1, п. 2 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409).

Региональным властям п. 4 ст. 4 НК РФ также предоставлено право продлять сроки уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество, и некоторые этим правом уже воспользовались.

Конкретные сроки с учетом переноса опубликованы ФНС России на ее сайте:

в Информации «Продление сроков представления деклараций и сроков уплаты налогов (взносов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 409 от 02.04.2020»;

в Информация «Для организаций-плательщиков имущественных налогов заработали новые антикризисные меры поддержки»;

в Информации «Введены новые региональные меры поддержки организаций — владельцев налогооблагаемого имущества».

Многие федеральные сроки сдвинуты на 3 — 6 месяцев, некоторые региональные — до 30 декабря 2020 г.

Перенесены сроки сдачи отчетности

(п. 3 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409, Письмо ФСС РФ от 13.04.2020 N 02-09-11/06-06-8452).

Комментарий КСК групп:

Для всех организаций на 15 мая 2020 г. передвинут срок подачи:

декларации по НДС за а I квартал 2020 г.;

расчета по страховым взносам (РСВ) за I квартал 2020 г.;

расчета по форме 4 — ФСС за I квартал 2020 г.

По другим налогам срок подачи деклараций и расчетов, которые в обычных условиях подавались в течение марта, апреля или мая 2020 г., сдвинут на три месяца. Чтобы определить сроки сдачи конкретной отчетности, нужно к установленному НК РФ сроку прибавить 3 месяца.

Если срок попадет на выходной день, то сроком подачи отчетности будет ближайший рабочий день (Письма ФНС России от 21.04.2020 N СД-4-3/6655@, от 14.04.2020 N СД-4-3/6261@, Минфина России N 07-04-07/27289, ФНС России N ВД-4-1/5878@ от 07.04.2020).

Например, форму 6-НДФЛ за I квартал по общему правилу нужно сдавать не позднее 30 апреля (п. 2 ст. 230 НК РФ). Значит, он переносится на 30 июля 2020 г. (Письмо ФНС России от 07.04.2020 N БС-4-11/5843@).

А декларация по налогу на прибыль за год обычно подается не позднее 28 марта следующего года (п. 4 ст. 289 НК РФ). Следовательно, срок переносится на 29 июня 2020 г., поскольку 28 июня — это воскресенье.

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 г. почти для всех организаций переносится на 6 мая 2020 г. с учетом нерабочих дней по Указам Президента РФ (п. 47 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», Письмо Минфина России N 07-04-07/27289, ФНС России N ВД-4-1/5878@ от 07.04.2020).

На три месяца по сравнению с обычным сроком переносится только срок сдачи бухгалтерской отчетности, которая не включается в государственный информационный ресурс и сдается в налоговый орган не по Федеральному закону от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а по НК РФ (пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК РФ, п. 3 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409, Письмо Минфина России N 07-04-07/27289, ФНС России N ВД-4-1/5878@ от 07.04.2020).

Росстат продлил сроки сдачи многих статистических форм. С новыми сроками можно ознакомиться на сайте Росстата. Если ваша организация приостановила работу, то статистическую отчетность в апреле не сдавайте, но свяжитесь со своим территориальным органом Росстата (Информация Росстата «Росстат продлил сроки предоставления отчетности в связи с выходными днями», Информация Росстата «Сбор статистической отчетности в период действия Указа Президента Российской Федерации N 239»).

В стороне от общей тенденции по переносу сроков сдачи отчетности остался только ПФР. Однако и он счел возможным не штрафовать страхователей за несвоевременное представление формы СЗВ-М за март (Письмо ПФ РФ от 17.04.2020 N НП-08-24/8051).

Налог на прибыль

Появилась возможность в течение года перейти на ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли; увеличена пороговая сумма для уплаты квартальных авансовых платежей по налогу на прибыль (Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ).

Комментарий КСК групп:

Это еще одна антикризисная мера. Тем налогоплательщикам, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, предоставлено право перейти до окончания 2020 г. на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли. Изменение необходимо отразить в учетной политике организации и уведомить об этом налоговый орган.

При переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей, исходя из фактической прибыли, начиная с отчетного периода четыре месяца, налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган не позднее 8 мая 2020 г., если позже — то не позднее 20 числа месяца перехода. Форма уведомления рекомендована Письмом ФНС России от 22.04.2020 N СД-4-3/6802@.

Средняя квартальная сумма доходов от реализации увеличена с 15 до 25 млн руб. для того, чтобы организация могла на основании п. 3 ст. 286 НК РФ вносить только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль. Изменение действует в 2020 г.

Страховые взносы

Введены пониженные тарифы страховых взносов для организаций малого и среднего предпринимательства

(пп. «а» п. 9 ст. 2, п. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 5, ст. 6 Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ).

Комментарий КСК групп:

По пониженным тарифам с апреля 2020 г. будет облагаться только та часть выплат в пользу физического лица за месяц, которая превышает МРОТ (12 130 руб.).

В настоящее время на сайте ФНС России размещена информация, что пониженные взносы могут применять только те организации, которые внесены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — реестр МСП.

Проверить, включена ли ваша организация в реестр, можно на сайте ФНС России.

Как заполнять расчет по страховым взносам при применении пониженных тарифов, разъяснено в Письме ФНС России от 07.04.2020 N БС-4-11/5850@. Для пониженного тарифа с части выплат, которая превышает МРОТ, налоговики предусмотрели код тарифа 20.

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Больничные

До конца 2020 г. изменены правила расчета пособий по временной нетрудоспособности

(ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 N 104-ФЗ).

Комментарий КСК групп:

Пособие в расчете за полный календарный месяц не должно быть менее МРОТ (12 130 руб.), с учетом корректировок на районные коэффициенты и неполный рабочий день.

Напомним, что пособие рассчитывается, исходя из среднего дневного заработка. Если дневной заработок менее МРОТ, то в качестве фактического дневного заработка принимается заработок, определенный исходя из МРОТ.

Поэтому пособие может получиться менее МРОТ только за счет его корректировки на стаж (80%, 60%).

Теперь, если за счет стажа пособие получится меньше пособия, исходя из МРОТ, то выплатить его надо будет из расчета 404,33 руб. (12 130 руб. / 30 дн.) в день для месяцев из 30 дней или из расчета 391,29 руб. (12 130 руб. / 31 дн.) в день для месяцев из 31 дня.

Уставный капитал

Снижение стоимости чистых активов по итогам 2020 г. не приведет к необходимости уменьшения уставного капитала (п. п. 2, 3 ст. 12 Федерального закона от 07.04.2020 N 115-ФЗ).

Комментарий КСК групп:

Снижение стоимости чистых активов АО и ООО ниже размера уставного капитала по окончании 2020 г. не будет учитываться для целей принятия решения об уменьшении уставного капитала или о ликвидации общества.

Включение в отчетность акционерного общества дополнительного раздела о состоянии его чистых активов не потребуется (п. 3 Информации Банка России от 13.04.2020).

Новый стандарт

Утвержден новый федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» (Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н).

Комментарий КСК групп:

Стандарт обязателен для применения с 2021 г., но по решению организации может применяться с 2020 г.

Он заменит собой:

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»;

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденные Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н;

Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденные Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н.

Однако де-факто в учете мало что изменится, поскольку многое из того, что стандарт закрепил официально, ранее надо было делать на основании рекомендаций и разъяснений Минфина России.

Например, новый стандарт требует для первоначальной оценки дисконтировать стоимость запасов, приобретенных на условиях длительной отсрочки или рассрочки платежа (п. 13 ФСБУ 5/2019, пп. «а» п. 6 Информационного сообщения Минфина России от 10.04.2020 N ИС-учет-27). Но и раньше Минфин России разъяснял, что так поступать необходимо (см. Приложение к Письму Минфина России от 06.02.2015 N 07-04-06/5027).

Необоснованная налоговая выгода

ФНС России привела примеры признаков необоснованной налоговой выгоды

(Информация ФНС России от 18.04.2020 «Значение деловой цели для квалификации схемы дробления бизнеса», Информация ФНС России «Суды трех инстанций признали доказанным получение организацией необоснованной налоговой выгоды»).

Комментарий КСК групп:

Нельзя сказать, что ФНС России нашла новые признаки, но напомнить о них в любом случае будет полезно. Итак, в качестве признаков необоснованной налоговой выгоды рассматриваются:

дробление бизнеса. Полагаем, что этот признак приобретет большое значение в связи с тем, что малые и средние предприятия получили в 2020 г. целый ряд налоговых послаблений;

отсутствие у контрагентов налогоплательщика имущества в собственности или в аренде (складских помещений, транспортных средств) и трудовых ресурсов;

транзитный характер движения средств по счетам контрагентов налогоплательщика;

отсутствие доказательств доставки (транспортировки) товаров от поставщиков к налогоплательщику.

Онлайн-кассы

При покупке товаров для перепродажи у физлица необходимо применять ККТ (Письмо ФНС России от 13.04.2020 N АБ-4-20/6201@).

Комментарий КСК групп:

ФНС России разъяснила: в случае если организация приобретает товары у физических лиц для перепродажи, при осуществлении расчетов (выплат денежных средств за товар) у организации возникает обязанность в применении ККТ и, соответственно, в выдаче (направлении) кассового чека (бланка строгой отчетности).

Такую позицию налоговая служба высказывала и ранее (см. Письмо ФНС России от 14.08.2018 N АС-4-20/15707).

Здесь ключевой момент в том, что товары приобретаются для последующей перепродажи, пусть даже и через подотчетных лиц. Если товары у физлица приобретаются для каких-то иных целей (для потребления внутри организации), то чек продавцу выдавать не надо (Письма ФНС России от 14.08.2018 N АС-4-20/15707, Минфина России от 10.08.2018 N 03-01-15/56554).

Тендеры

Расходы на участие в проигранных торгах можно учесть при налогообложении (Письмо Минфина России от 03.04.2020 N 03-03-06/1/27033).

Комментарий КСК групп:

Минфин России разъяснил: затраты организации на участие в проигранных ею тендерных торгах можно признать для целей налогообложения прибыли во внереализационных расходах, если они:

понесены в связи с выполнением требований, предъявляемых организаторами торгов участникам;

не возвращаются при проигрыше.

Минфин России уже высказывал подобную позицию, но это было в 2008 г. и ранее (см., например, Письмо от 16.01.2008 N 03-03-06/1/7).

Теперь есть уверенность, что позиция финансового ведомства не изменилась.