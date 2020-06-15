Компания «Лайса», подрядчик РЖД, воспользовалась мораторием на банкротство. А как быть тем, у кого нет моратория?

Федеральной налоговой службе не удалось обанкротить рекламного подрядчика РЖД компанию «Лайса».

Группа Russ Outdoor, в которую она входит, включена в список системообразующих, что дало право воспользоваться мораторием на банкротство. Это первый известный подобный случай на рекламном рынке, наружный сегмент которого в месяцы самоизоляции мог потерять 70–90% выручки.

Снова инициировать банкротство ИФНС сможет только после 5 октября, когда закончится срок моратория, если к тому времени задолженность не будет урегулирована. Либо мораторий не продлят, поскольку у Правительства такие полномочия есть.

На мораторий имеют право следующие компании:

Ведущие деятельность в пострадавших отраслях.

Системообразующие предприятия.

Стратегические предприятия.

Руководитель практики судебной защиты КСК ГРУПП Егор Горин в комментарии газете «Коммерсантъ» отметил:

«Перспективы банкротства "Лайсы" весьма зыбкие. Помимо налоговой службы, требования в суд к компании предъявила только "дочка" РЖД "Федеральная пассажирская компания", которая просит взыскать задолженность в размере 11 млн руб. Скорее всего, взыскать недоимку окажется проще и дешевле, чем банкротить компанию, а иск о банкротстве можно рассматривать как попытку надавить на компанию для скорейшего погашения задолженности».

Также можно сказать, что такую известную компанию, логотипы которой на всех перронах электричек и поездов дальнего следования, вряд ли будут банкротить. Но, такой сценарий, судя по всему, рассматривается, раз есть «дружественный кредитор» — «дочка» РЖД.

С другой стороны, налоговая не будет самостоятельно инициировать банкротство, поскольку ей придется платить вознаграждение управляющему и нести другие издержки, а тратить бюджет она не будет.

Кстати говоря, наличие такого кредитора в деле может говорить и о подстраховке на случай выездной налоговой проверки — поскольку начало банкротства все проверки компании приостанавливает.

В любом случае, раз в деле есть «дружественный кредитор», компания, вполне возможно, готовится к разным вариантам развития событий. А с учетом, что компаний, которые не смогут справиться с кризисом, будет немало, им тоже не мешало бы начать подготовку к подобному сценарию.

У специалистов КСК ГРУПП есть рекомендации, как защитить активы и подготовить компанию к банкротству.

Данный алгоритм действий актуален, поскольку:

не все компании выйдут из кризиса;

необходимо подумать над защитой активов и рисками субсидиарной ответственности уже сейчас.

Мы можем помочь:

подготовиться к банкротству;

учесть все возможные риски, включая субсидиарную ответственность;

разработать механизм защиты активов и план банкротных мероприятий.

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