Как компаниям снизить страховые взносы. Времени мало: что успеть до 1 июля

Осталось не так много времени подать сведения для включения в реестр МСП. Чтобы снизить размер страховых взносов на работников с 30 до 15%.

С 1 апреля 2020 года Федеральный закон № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» установил пониженную ставку 15% для страховых взносов с зарплат, превышающих МРОТ (12 130 рублей в месяц).

Воспользоваться льготой могут только малые и средние предприятия. Соответственно, для применения пониженного тарифа организация должна быть включена в реестр малого и среднего бизнеса (статус МСП).

Подать заявление нужно до 1 июля 2020 года. Осталась неделя!

Данная льгота будет сохранена и после того, как закончится пандемия коронавируса. В одном из обращений Путин на этом акцентировал внимание. Но у сотрудников компании должны быть официальные зарплаты выше 1 МРОТ.

Однако, если более 50% капитала принадлежит иностранной компании, могут возникнуть сложности при получении статуса МСП.

Эксперты КСК ГРУПП разработали актуальное решение для компаний с иностранным капиталом.

Мы поможем подтвердить статус малого или среднего бизнеса для снижения ставки с 30 до 15% по страховым взносам для сотрудников.

Сейчас актуально, потому что:

появилась льгота по страховым взносам, которая позволяет экономить;

есть компании, которые не могут принимать льготу по формальным признакам.

Мы можем помочь в структурировании бизнеса и выполнения формальных критериев для подпадания под льготу. Оставляйте контакты: