Люксембург не спешит ратифицировать налоговое соглашение с Россией

Люксембург не ратифицировал подписанное в прошлом году новое налоговое соглашение с Россией о повышении ставок на вывод капитала.
Ожидалось, что режим заработает с 1 января. Однако Великое Герцогство так и не приняло необходимые для этого внутренние документы.
С российской стороны все необходимые процедуры были завершены в срок. 25 декабря прошлого года протокол ратифицировал Совет Федерации, 30 декабря документ подписал президент.
С другой стороны, 21 декабря Торговая палата Люксембурга одобрила протокол, однако сделала оговорку.
«Новая версия СИДН гораздо менее привлекательна для страны, как с точки зрения ставок налога, так и интерпретации отдельных понятий, в частности, дивидендов», — сообщалось в заключении на законопроект.
Комментирует Андрей Трубицын, юрист департамента правового консалтинга и налоговой практики КСК ГРУПП:
«Отложение изменения ставок по соглашению об избежании двойного налогообложения с Люксембургом является положительной новостью для налогоплательщиков. Подобное промедление Люксембурга дает возможность еще год применять льготные ставки 5/10% налога у источника на дивиденды. В тоже время, МинФин РФ не будет денонсировать СИДН с Люксембургом, т.к. новые ставки вступят в силу только в 2022 году, в то время как Люксембург приведет свое внутреннее законодательство в соответствие с новыми правилами в течение 2021 года. Подобную возможность необходимо использовать налогоплательщикам, имеющим деловые связи с Люксембургом для изменения юридической структуры своих компаний в течение 2021 года. В тоже время необходимо понимать, что данные меры являются временными и с 2022 года в любом случае ставка налога на дивиденды поднимется до 15%».