Люксембург не спешит ратифицировать налоговое соглашение с Россией

Люксембург не ратифицировал подписанное в прошлом году новое налоговое соглашение с Россией о повышении ставок на вывод капитала.

Ожидалось, что режим заработает с 1 января. Однако Великое Герцогство так и не приняло необходимые для этого внутренние документы.

С российской стороны все необходимые процедуры были завершены в срок. 25 декабря прошлого года протокол ратифицировал Совет Федерации, 30 декабря документ подписал президент.

С другой стороны, 21 декабря Торговая палата Люксембурга одобрила протокол, однако сделала оговорку.

«Новая версия СИДН гораздо менее привлекательна для страны, как с точки зрения ставок налога, так и интерпретации отдельных понятий, в частности, дивидендов», — сообщалось в заключении на законопроект.

Комментирует Андрей Трубицын, юрист департамента правового консалтинга и налоговой практики КСК ГРУПП: