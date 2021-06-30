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Эксперты КСК ГРУПП провели вебинар по налоговому мониторингу

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Налоговый мониторинг появился не так давно, в 2016 году. Он основан на применении риск-ориентированного подхода, направленного на проверку высокорискованных операций налогоплательщиков с учетом отраслевой специфики.

Сейчас вступление в налоговый мониторинг – добровольное решение компании. Но все добровольное в нашей стране может внезапно стать добровольно-принудительным. Есть высокая вероятность, что в ближайшее время требования к организации системы внутреннего контроля будут также предъявляться и прочим крупным компаниям.

Эксперты КСК ГРУПП провели на «Клерке» вебинар «Налоговый мониторинг как новый контроль от ФНС: что нужно знать».

На вебинаре обсудили:

  • развитие налогового мониторинга в РФ;
  • порядок вступления в налоговый мониторинг;
  • порядок проведения налогового мониторинга.

Спикерами выступили:

  • Светлана Еремина, руководитель комплексных проектов департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО» КСК ГРУПП.
  • Георгий Иванов, руководитель практики «Автоматизация: 1С» КСК ГРУПП.

Вебинар доступен в записи, и будет полезен финансовым директорам, главным бухгалтерам и руководителям подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Если у вас будут вопросы по вебинару, просим писать их в комментариях.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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