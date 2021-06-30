Эксперты КСК ГРУПП провели вебинар по налоговому мониторингу

Налоговый мониторинг появился не так давно, в 2016 году. Он основан на применении риск-ориентированного подхода, направленного на проверку высокорискованных операций налогоплательщиков с учетом отраслевой специфики.
Сейчас вступление в налоговый мониторинг – добровольное решение компании. Но все добровольное в нашей стране может внезапно стать добровольно-принудительным. Есть высокая вероятность, что в ближайшее время требования к организации системы внутреннего контроля будут также предъявляться и прочим крупным компаниям.
Эксперты КСК ГРУПП провели на «Клерке» вебинар «Налоговый мониторинг как новый контроль от ФНС: что нужно знать».
На вебинаре обсудили:
- развитие налогового мониторинга в РФ;
- порядок вступления в налоговый мониторинг;
- порядок проведения налогового мониторинга.
Спикерами выступили:
- Светлана Еремина, руководитель комплексных проектов департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО» КСК ГРУПП.
- Георгий Иванов, руководитель практики «Автоматизация: 1С» КСК ГРУПП.
Вебинар доступен в записи, и будет полезен финансовым директорам, главным бухгалтерам и руководителям подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Если у вас будут вопросы по вебинару, просим писать их в комментариях.