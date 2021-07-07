Сколько стоит Natura Siberica?

АФК «Система» Владимира Евтушенкова может купить производителя косметики Natura Siberica с последующей выгодной его перепродажей
Сумма сделки может составить 100 миллионов долларов. Сам Андрей Трубников в своем последнем интервью оценивал бизнес в полмиллиарда в американской валюте, то есть в пять раз дороже. Но сделка, вероятно, будет взаимовыгодной. Родственники бизнесмена получат хорошую сумму кешем.
АФК «Система» может стать владельцем как минимум 70% производителя косметики Natura Siberica. Это следует из того, что переговоры идут с первой женой основателя Siberica Андрея Трубникова — Ириной. А также с их двумя детьми.
Ирине принадлежит 40%, дети получат по наследству еще по 15%. Но у Трубникова, который скончался в начале года, есть и другие наследники — дочь от второго брака и вдова. В компании же начался корпоративный конфликт, родственники бизнесмена недовольны действием доверительного управляющего и считают, что он хочет получить контроль.
Ситуацию прокомментировала Светлана Крапивенцева, руководитель практики МСФО КСК ГРУПП:
«Если они в целом хоть как-то адекватно понимают бизнес-ситуацию, они будут понимать, что во время, когда компания находится без нормального управления, она будет терять стоимость и ее будут растаскивать в разные стороны. Поэтому, если они хотят получить максимум на данном этапе, нужно, конечно, объединиться и осуществить продажу и в том числе обеспечить нормальный уровень оценки этой компании».