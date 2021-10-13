Криптовалюту ждет жесткий контроль, а нарушителей — ответственность вплоть до уголовной

ЦБ собирается ввести новые меры контроля за криптоинвесторами. В ближайшее время в российское законодательство будут внесены изменения: появится больше запретов на использование криптовалюты и будет прописана ответственность для нарушителей.

Регулятор уже давно негативно относится к криптовалютам, называя их «высокотехнологичной пирамидой» и пытаясь оградить людей от эмоциональных покупок через запрет для банков проводить платежи в адрес криптобирж.

С другой стороны, банки выражают недоумение — покупать криптовалюту по российским законам пока можно, этого не запрещено. Нельзя использовать ее при расчетах внутри страны и генерировать на российских площадках. Но ЦБ планирует ввести ответственность вплоть до уголовной за ее использование. Да и банки, скорее всего, будут чаще проверять формально по другим вопросам, а по факту — именно за проведение платежей на покупку крипты.

Кроме того, в Думе сейчас лежит правительственный законопроект, принятие которого обяжет людей декларировать криптовалюту, если оборот средств или остаток на счете по операциям за год превысит 600 тыс. руб.

Юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов рассказал журналу «Деньги» о том, что из-за противоречивости судебной практики любую подозрительную активность с криптоактивами можно свести к нарушению антиотмывочного законодательства. Правда, отследить всех нарушителей будет непросто.