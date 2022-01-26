Российские компании против Apple

В октябре 2021 года ФАС возбудила дело против Apple. Самую дорогую компанию в мире уличили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

Apple требует от разработчиков удалять ссылки на свои интернет-ресурсы из App Store и запрещает переход с приложений на внешние сайты.

На днях ситуация получила новое развитие: к разбирательству подключились «Яндекс» и ассоциация «Интернет-видео». В «Яндексе» недовольны ограничениями доступа к альтернативным методам оплаты в App Store, а ассоциацию «Интернет-видео» не устраивает, что за оплату подписки на их услуги Apple берет комиссию 30%.

Юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов в комментарии «Коммерсанту» отметил, что «Apple теперь противостоит не только антимонопольному регулятору, но и всему рынку мобильных приложений России, ведь в дело могут вступать и другие сервисы».

В этом случае Apple грозит штраф от 100 тыс. руб. до 2% выручки (от нескольких сотен миллионов до более 1 млрд рублей).