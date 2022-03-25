Защита личных активов и выбор центра жизненных интересов: что волнует бизнес сегодня

23 марта КСК ГРУПП совместно с DH Private Clients Russia провели мероприятие в Lotte Plaza. Тема: «Структурирование и защита личных активов и центров жизненных интересов в современных реалиях».

На бизнес-завтраке присутствовало 30 человек, в основном, собственники и генеральные директора российских компаний.

В кулуарном кругу наших текущих клиентов мы обсудили актуальные вопросы, с которыми приходится сталкиваться в резко изменившейся экономической и политической ситуации:

доступные в настоящее время для россиян программы второго гражданства, ВНЖ, ПМЖ;

возможности проведения платежей между разными юрисдикциями;

возможности для инвестиций;

особенности декларационной компании для физических лиц;

требования по комплаенсу для физических лиц, как со стороны российских, так и зарубежных банков и других заинтересованных структур.

и другие вопросы.

Евгений Мастерских СЕО DH Private Clients Russia:

«Миграционные программы, получение второго гражданства, виды на жительство, постоянного места жительства продолжили работать. Однако участие россиян в этих программах ограничено, поэтому если месяц назад мы учитывали желания клиента, „хочу жить в такой стране, мне там комфортно и т.д.“, то сегодня возможных вариантов, которые можно сегодня использовать, очень мало. И мы призываем клиентов к спокойному взвешенному подходу, к оценке своих возможностей, к анализу и общению с разными специалистами рынка».

Алексей Чубаров, внешний эксперт по международному структурированию, рассказал об альтернативных способах сохранения капитала.

Ангелина Евтушенко, руководитель практики KSK GROUP Family office, отметила:

«Несмотря на непростое время, требования ФНС к физлицам по декларированию доходов и предоставлению необходимой отчётности никто не отменял. Штрафы достаточно серьёзные. Особенно это касается тех, у кого есть активы за рубежом — КИКи, счёта, брокерские счета. Полным ходом идёт декларационная кампания 3 НДФЛ 2022. Осталось чуть больше месяца до ее окончания. Также были затронуты темы амнистии капиталов 2022, важности создания комплайнс-файла и актуальных тенденций в налоговом и валютном законодательстве РФ».

Мероприятие прошло в формате диалога, гости не только слушали выступления экспертов, но и смогли пообщаться друг с другом, обсудить те возможности, которые всегда открываются для активных и бизнес-позитивно настроенных людей в периоды кризисов.

Елена Межуева, управляющий партнер КСК ГРУПП, подвела итоги мероприятия:

«В ходе обсуждения участники встречи пришли к выводу, что самыми надежными инвестициями в наше время для тех, кто выбирает центром жизненных интересов Россию, становятся инвестиции в собственный бизнес».

КСК ГРУПП — является надежным партнером бизнесменам, мы всегда рядом.