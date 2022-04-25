Бизнес и власть должны объединиться

20 марта компания КСК ГРУПП провела конференцию «Актуальные решения и возможности для бизнеса в современных условиях», в которой приняли участие 65 собственников компаний и топ-менеджеров.

Мероприятие было посвящено обсуждению наиболее важных проблем, с которыми сегодня сталкиваются российские предприниматели. Речь шла о макроэкономическом анализе, мерах поддержки бизнеса, особенностях работы в банковской системе, а также об успешных региональных бизнес-кейсах.

В качестве экспертов выступили:

Елена Дыбова, вице-президент ТПП России;

Тимур Турлов, основатель инвестиционной компании Freedom Finance, член Биржевого совета рынка ценных бумаг СПБ Биржи;

Витторио Торрембини, президент Ассоциации итальянских предпринимателей Gim-Unimpresa;

Алексей Мухин, управляющий директор РА АКРА;

Светлана Крапивенцева, руководитель практики «МСФО» КСК ГРУПП;

Вячеслав Андрюшкин, советник председателя правления СДМ-Банка по корпоративному бизнесу;

Андрей Тюрин, руководитель практики «Привлечение банковского финансирования» КСК ГРУПП.

Кроме того, в мероприятии приняли участие представители органов власти Москвы, Ивановской и Липецкой областей.

Управляющий партнер КСК ГРУПП Елена Межуева отметила, что цель конференции — всесторонняя помощь бизнесу.

«В целях поддержания и дальнейшего эффективного развития российской экономики сейчас необходимо скоординировать усилия Правительства, органов власти, финансовых институтов, экспертов и бизнеса. Для успешной реализации любых бизнес-проектов в России есть все необходимое: энергетические ресурсы, сырье, квалифицированные кадры, беспрецедентные меры поддержки от государства, низкоконкурентная среда. Главное — желание работать!» — подчеркнула Межуева.

Елена Дыбова, вице-президент ТПП России, отметила:

«Мы живем в эпоху глобальных экономических вызовов. Спокойный рассудительный ум позволит нам пережить эту ситуацию. Хочу порекомендовать максимально использовать наработанные связи, не биться в одиночку, объединяться, насколько это возможно, заставлять работать чиновников, использовать возможности ТПП для того, чтобы снизить уровень проблем и не забывать о возможностях организовывать новые производства.

Мы выдвинули программу малой индустриализации. Запасы закончатся, июль-август будут тяжелыми, но потом рынок начнет восстанавливаться, поэтому сейчас нужно взаимодействовать и кооперироваться внутри страны. Тем более, что многие не знают то, что привозилось из-за рубежа, можно найти внутри. Наша задача эти пути и кооперацию выстроить».

Начальник Управления сопровождения проектов развития промышленности Агентства промышленного развития города Москвы Алексей Бережной сообщил, что «Москва заинтересована в локализации современных, высокотехнологичных производств на своей территории. Для этого в столице создаются все необходимые условия в виде современных площадок, а также большой пакет мер поддержки, состоящий из субсидий, грантов, льготных займов, уникальных сервисов».

Евгения Локтионова, начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области, рассказала о том, как обстоят дела в ее регионе:

«В Липецкой области успешно развивается сельскохозяйственная отрасль, включая переработку, и металлургия, включая обработку. Потому мы сосредоточены именно в этих направлениях. В Липецкой области работают крупные предприятия из 16 стран мира. Наши инвесторы — это наша гордость. Большинство иностранных инвесторов открыли свои производства на территории особой экономической зоны, одной из самых успешных и самых первых в России».

Спикер отметила, что «необходимо как можно скорее перестроить свой бизнес в новых реалиях. Очевидно, что регионы в этом процессе должны гарантировать стабильность и финансовую поддержку. Мы рекомендуем инвесторам, которые планируют сейчас вложения в новый бизнес, активно заключать с регионами соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Также важно обратить внимание на существенные снижения требований по офсетным контрактам. Эти два инструмента гарантируют стабилизацию условий и сбыт».

Юлия Туманова, генеральный директор АНО Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область, считает, что в данных условиях для бизнеса важна диверсификация и гибкость.

Она также представила вниманию коллег инвестиционную привлекательность региона, акцентировав внимание на преимуществах локализации производств в ОЭЗ «Иваново».

«Последние два года Ивановская область является лидером по темпам прироста инвестиций. Сегодня на региональном уровне идет активная поддержка малого и среднего бизнеса, который преобладает в Ивановской области. Мы готовы делиться информацией о свободных инвестиционных нишах, куда можно вкладывать деньги для того, чтобы выйти в рост. Это позволит освоить рынок, высвободившийся с уходом европейского бизнеса», — добавила Туманова.

Татьяна Иваненко, руководитель департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО» КСК ГРУПП обратила внимание инвесторов на важность такой процедуры, как дью-дилидженс.

«Вступая в какое-либо партнерство или приобретая долю в готовом бизнесе, важно оценить не только свои возможности, но и риски. Для этого необходим дью-дилидженс. По итогам оценки рисков возможен пересмотр планов: реструктуризация сделки, снижение изначальной цены сделки или отказ от нее, — пояснила Иваненко. — Снижение рисков может быть учтено в условиях договора купли-продажи долей путем включения в него условия возмещения потерь. Нужно иметь в виду и возможность заключения опционного договора, чтобы понять, к чему в будущем придет бизнес».

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