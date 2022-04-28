Офшоры и ОЭЗ

Российские бизнесмены переводят средства на восток

Меняется подход к размещению средств, инвестированию и налоговому планированию из-за введенных санкций. Одна из стран, которая сейчас привлекательна для российского бизнеса, это — ОАЭ.

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Из-за введенных санкций состоятельные бизнесмены вынуждены переводить средства в Россию и дружественные страны, а также пересматривать подход к налоговому планированию.

Партнер КСК ГРУПП Станислав Ляпцев в комментарии «Право.ру» рассказал, что пока для граждан России со вторым иностранным гражданством или ВНЖ ограничений за рубежом нет. Однако ситуация нестабильна. Так известному бизнесмену Евгению Чичваркину заблокировали счет в швейцарском банке из-за того, что он был открыт на российский паспорт.

Ляпцев отметил, что сегодня самая популярная страна среди частных клиентов — ОАЭ.

«Сюда переедут компании из Лихтенштейна, Гернси, с Каймановых островов и острова Мэн, — полагает эксперт. — Но гарантий безопасности для них нет. Пока ОАЭ охотно принимают к себе российские структуры, но все может поменяться в любой момент».

 

КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
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