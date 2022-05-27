Релокация бизнеса: куда переносить деятельность в 2022 году

Чтобы релокация бизнеса прошла без потери времени и больших денег нужно учесть некоторые нюансы — от выбора юрисдикции до банка, в котором будет открыт счет.

Что представляет собой процесс релокации

Релокация — это «переезд» бизнеса в другой город или страну. Процедура включает в себя регистрацию юрлица или открытие филиала, открытие банковского счета, переезд менеджмента, собственников, сотрудников, а в некоторых случаях даже производства.

Услуга релокации позволяет решить все вопросы, связанные с юридическим сопровождением, финансами и адаптацией на новом месте.

Предшествует этому событию тщательный анализ целей и задач, подбор юрисдикции (страны и конкретной локации, куда будет переводиться бизнес), выбор наиболее подходящей и эффективной организационно-правовой формы компании на основании используемой модели бизнеса.

Затем происходит непосредственно процедура регистрации компании. В каждой стране есть свои особенности.

При проведении релокации вам, скорее всего, понадобится подготовить и подать все необходимые документы для получения ВНЖ, ПМЖ и гражданства для бенефициара и членов его семьи, а также для сотрудников и членов их семей (по необходимости). Далее нужно подготовить документы для въезда в страну.

Следующий этап — открытие банковского счета. Может возникнуть ситуация, когда компания уж открыта, а счет не получается открыть ни в одном банке. Поэтому вопросом банковского обслуживания и его нюансов нужно озадачиться еще до подачи документов на регистрацию.

Конечно же процесс релокации не ограничивается этими действиями. Подбор офиса, поиск бизнес-контактов в новой стране, маркетинговые исследования, подбор образовательного учреждения для детей также являются важными этапами в данном процессе.

Кому понадобится релокация. Популярные направления перерегистрации бизнеса

Бизнес-релокация может быть отличным решением для IT-компаний, стартапов, инвесторов, а также владельцев бизнеса из любой другой сферы. Каких-либо ограничений тут нет. Нужно обращать внимание на существующие ограничения в стране текущего размещения бизнеса и реальную необходимость переноса деятельности за рубеж.

В некоторых случаях релокация поможет сохранить бизнес и денежные средства, найти новые рынки сбыта или инвесторов для проекта. Кроме того,"переезд" в страну с более дешевой рабочей силой позволит снизить текущие издержки. Самые популярные направления:

Кипр

Турция

ОАЭ

Грузия

Армения

Казахстан

Узбекистан

Киргизстан

Сингапур.

Большим спросом пользуется в данный момент релокация в ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты всегда представляли интерес для российского бизнеса, а после введения санкций стала одной из немногих юрисдикций, готовых предложить уникальные условия для ведения бизнеса.

К основным преимуществам можно отнести:

Возможность открытия банковского счета. Относительно легкое получение резидентной визы (ВНЖ). Высокая степень конфиденциальности. Отсутствие валютного контроля и законодательства о КИК. Нулевое налогообложение.

ОАЭ имеет соглашения об избежании двойного налогообложения с 78 странами мира, в том числе с Россией, однако не обменивается с РФ информацией в автоматическом режиме.

Это позволяет вести международный бизнес, уплачивая минимум налогов. Хотя на данный момент оптимизация налогообложения становится уже не столь актуальна как просто сама по себе возможность вести бизнес с разными странами и осуществлять платежи.

Многие пытаются осуществить масштабный проект по релокации своими силами, нанимая точечно консультантов по тем или иным задачам отдельно. Но к сожалению, в большинстве случаев это приводит к нестыковкам, к невозможности вести бизнес и как результат к потере времени и денег.

25 лет экспертизы и опыта в сфере международного корпоративного права компании КСК позволяет грамотно, с учетом всех нюансов законодательства и оптимально для клиента осуществить релокацию бизнеса.

Мы правильно оцениваем все риски при выполнении данной услуги, учитываем множество вводных, адаптируемся под любые изменения законодательства той или иной страны.

Мы ценим конфиденциальность — при оформлении сделки заключаем NDA (договор о неразглашении) и храним ваши данные на удаленных серверах. Полностью сопровождаем всю процедуру от А до Я.