Право

Даже при наличии завещания есть обязательные наследники

С наследством связано немало споров и разногласий. Получить долю можно по закону или по завещанию, есть обязательные наследники, есть сроки, в которые нужно уложиться.

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Даже при наличии завещания есть обязательные наследники

Со сложными ситуациями при вступлении в права наследства разбираются эксперты сайта «РИА Недвижимость», а ведущий юрисконсульт КСК Групп Ирина Михеева подчеркнула несколько важных моментов, прокомментировав статью.

  • Необходимо соблюсти срок для подачи заявления на наследство. Заявить о своих правах следует в течение 6 месяцев после смерти человека, оставившего имущество.

«Если наследник не успел в этот период подать заявление у нотариуса, то по общему правилу он утрачивает право на наследство», — предупреждает Михеева.

  • Существуют обязательные наследники — это несовершеннолетние дети и нетрудоспособные родственники, которые были на иждивении наследодателя минимум год до его смерти. Даже если имеется завещание, то их обязательная доля составляет ½ от той, что они получили бы в отсутствие этого документа.

При этом эксперт отмечает, что право на обязательную долю в наследстве сначала удовлетворяется из незавещанной части и только если этой части недостаточно, тогда уже из завещанной части.

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КСК ГРУПП
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