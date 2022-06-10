Даже при наличии завещания есть обязательные наследники

Со сложными ситуациями при вступлении в права наследства разбираются эксперты сайта «РИА Недвижимость», а ведущий юрисконсульт КСК Групп Ирина Михеева подчеркнула несколько важных моментов, прокомментировав статью.

Необходимо соблюсти срок для подачи заявления на наследство. Заявить о своих правах следует в течение 6 месяцев после смерти человека, оставившего имущество.

«Если наследник не успел в этот период подать заявление у нотариуса, то по общему правилу он утрачивает право на наследство», — предупреждает Михеева.

Существуют обязательные наследники — это несовершеннолетние дети и нетрудоспособные родственники , которые были на иждивении наследодателя минимум год до его смерти. Даже если имеется завещание, то их обязательная доля составляет ½ от той, что они получили бы в отсутствие этого документа.

При этом эксперт отмечает, что право на обязательную долю в наследстве сначала удовлетворяется из незавещанной части и только если этой части недостаточно, тогда уже из завещанной части.