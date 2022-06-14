ФСБУ

Новые ФСБУ. Аренда и учет основных средств в 2022 году изменились

С нового 2022 года в бухгалтерском учете действуют новые стандарты ФСБУ 6 «Основные средства» и ФСБУ 25 «Бухгалтерский учет аренды» и для их правильной работы необходимо внести некоторые корректировки в процессы ведения учета и формирования отчетности на предприятии.

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Новые ФСБУ. Аренда и учет основных средств в 2022 году изменились

Что значит переход на ФСБУ 25/2018

ФСБУ 25/2018 подразумевает трансформацию правил ведения бухгалтерского учета аренды и лизинга основных средств. Обязательными такие правила стали уже для отчетности 2022 года, но чтобы их внедрить нужно тщательно разобраться во всех нюансах нового стандарта и только затем вносить изменения. Многие компании до сих пор работают без полного понимания новых принципов и требований ФСБУ.

Процесс перехода российских компаний от старых стандартов учета на новые, которые максимально приближены к международным, является непростой задачей как для бухгалтерии, так и для руководства организации.

Сложность заключается в том, что российские принципы ведения бухгалтерского учета очень сильно разнятся с зарубежными.

Эксперты КСК Групп помогут вам разобраться:

  • разработают учетную политику;
  • сформируют модель расчета обязательств по аренде в экселе;
  • помогут настроить учет в 1С;
  • подскажут, как правильно раскрыть информацию в отчетности.

Все предприятия, как арендаторы, так и арендодатели обязаны применять положения ФСБУ 25/2018, а именно признавать все активы и обязательства по договорам аренды в российском бухгалтерском учете.

Ключевым преимуществом нового стандарта является то, что он регулирует отношения между арендатором и арендодателем не по названию, а по сущности договора. К примеру, договор лизинга не всегда подразумевает под собой передачу имущества в аренду.

К тому же, новый стандарт выводит из оборота само понятие «имущество», а вводит новый термин «объект учета аренды», он применим ко всем объектам, которые соответствуют 4 требованиям:

  1. Предмет аренды предоставлен на определенный срок, закрепленный в договоре.
  2. Предмет аренды можно идентифицировать и, согласно условий договора арендодатель не вправе его изменить.
  3. Арендатор может использовать полученный в аренду предмет с целью получения прибыли.
  4. Арендатор вправе самостоятельно определять, где и как использовать предмет аренды, главное, что использовать его можно исходя из заявленных технических характеристик.

Отметим, что объект учета аренды должен быть отражен как у арендатора, так и у арендодателя, вне зависимости от того, что указано в договоре. К тому же, у каждой из сторон существует множество нюансов для учета предмета аренды.

Подробнее о переходе на ФСБУ 25/2018 мы рассказывали на одном из наших вебинаров:

Переход на ФСБУ 6/2020

Помимо учета аренды с 2022 года изменились правила учета основных средств. Утратил силу ПБУ 6/2001, а на его место пришли два новых приближенных к международным стандарта: ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

ФСБУ 6/2020 был утвержден приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н. В прошлом году действовали как ПБУ, так и ФСБУ и компании могли выбирать по какому принципу вести учет, а с 2022 года такая возможность отменена, все обязаны перейти на новые стандарты.

Компания КСК Групп уже давно разработала и применяет удобные методики, упрощающие переход на новый стандарт ведения учета основных средств, т. к. мы имеем большой опыт работы не только с российскими стандартами учета, но и с МСФО.

Что уже придумано КСК Групп для облегчения работы бухгалтера:

  • порядок определения процессов списания балансовой стоимость объектов, которые являются несущественными активами;
  • порядок списания стоимости капитальных вложений, которые в будущем могут стать несущественными активами;
  • порядок установления ликвидационной стоимости активов;
  • процесс актуализации применяемого метода для расчета срока полезного использования, а также процесса начисления амортизации;
  • методику расчета суммы накопленной амортизации и балансовой стоимости активов на дату перехода от ПБУ к ФСБУ;
  • алгоритм оценки целесообразности и возможности применения организацией способа оценки активов на основе переоцененной стоимости.

Переход на новые стандарты учета всегда нелегкий процесс и хорошо, когда есть специалисты, готовые подсказать и помочь разобраться в сложных моментах.

Профессиональные сотрудники КСК Групп держат руку на пульсе всех изменений в законодательстве, а также имеют колоссальный опыт работы с компаниям различных отраслей и масштабов деятельности.

 

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