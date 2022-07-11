ФСБУ Основные средства

Как учитывать основные средства с нулевой балансовой стоимостью в 2022 году

Новый бухгалтерский стандарт 6/2020, вступивший в силу с 2022 года, регламентирует учет основных средств с остаточной стоимостью равной нулю. Однако, компания может эксплуатировать недвижимость и оборудование, срок полезного использования которого уже истек. Как поступить с подобными основными фондами расскажем в статье.

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Как учитывать основные средства с нулевой балансовой стоимостью в 2022 году

Новый порядок учета ОС с нулевой стоимостью

Федеральный бухгалтерский стандарт предписывает устанавливать срок использования основных средств в соответствии с фактическим периодом применения объекта в деятельности компании. В этом случае балансовая стоимость станет нулевой, когда оборудование полностью выработает свой ресурс по истечении всего срока использования и к дальнейшей эксплуатации будет непригодно.

Другой возможный вариант по истечении СПИ: стоимость ОС на балансе будет равна стоимости ликвидации этого оборудования. Соответственно, если на текущий момент в компании есть основные фонды, используемые в производстве или иной деятельности, их остаточная стоимость не может быть равной нулю.

Для полностью самортизированных основных фондов компания должна обновитьсроки использования и скорректировать сумму накопленной амортизации. Начальная стоимость оборудования, недвижимости и других объектов останется неизменной, в стоимостном выражении изменяется только сумма накопленной амортизации.

Новый СПИ необходимо привести в соответствие с прогнозируемым сроком использования объекта ОС для получения выгод компанией. Установленный срок эксплуатации должен соответствовать фактическому периоду использования основного средства.

При расчете корректировок амортизации необходимо оценивать ликвидационную стоимость объекта, т. е. денежный поток, которые потенциально можно получить при его выбытии после окончания заявленного СПИ. ФСБУ разрешает устанавливать, в том числе нулевую стоимость ликвидации, в случаях когда финансовые поступления от выбытия ОС несущественны или невозможны.

Корректировка амортизации и СПИ выполняется на дату начала применения нового бухгалтерского стандарта. Сумма амортизации, которую необходимо сторнировать, отражается в учете проводкой на счет 84 в корреспонденции со счетом учета амортизации.

Дополнительно: в регламентированной отчетности необходимо привести список ОС, по котором менялся СПИ и амортизации.

Алгоритм корректировки балансовой стоимости

Для правильного отражения изменения остаточной стоимости в рамках применения ФСБУ придерживайтесь следующего алгоритма:

  1. составьте перечень основных средств на начало 2022 года, которые числятся на балансе и при этом полностью самортизированы;
  2. по каждому объекту установите новый СПИ, при необходимости — используйте общедоступную информацию о сроках использования оборудования или отраслевые методические рекомендации;
  3. оцените возможную стоимость ликвидации ОС после окончания измененного СПИ;
  4. пересчитайте сумму накопленной амортизации за период с начала эксплуатации до декабря 2021 года, на основании полученных данных — рассчитайте сумму, на которую надо внести корректировки;
  5. оформите бухгалтерские справки и отразите корректировочные проводки;
  6. проведите контрольные процедуры по скорректированным ОС;
  7. пересчитайте амортизационные отчисления за текущий год;
  8. подготовьте данные по ОС, новому СПИ и суммам корректировок для отражения в годовой бухгалтерской отчетности.

При наличии дополнительных операций — например, переоценка ОС — внесите соответствующие правки и выполните дополнительные контроли.

Пример корректировки остаточной стоимости

Рассмотрим расчета корректировок СПИ и амортизации для условного производственного оборудования.

На балансе предприятия отражен объект ОС начальной стоимостью 400 тысяч рублей с заявленным СПИ 24 месяца. К началу 2022 года плановый срок эксплуатации закончился, однако компания продолжила его использование. Амортизация полностью списана, остаточная стоимость стала нулевой. Переоценки по объекту не было, амортизация списывается линейным способом.

Для корректного применения ФСБУ, компания увеличила период использования оборудования: его планируется эксплуатировать дополнительно 12 месяцев. Расчет сумм корректировок следующий:

1. Определяет сумму накопленной амортизации по правилам ФСБУ по новому СПИ:

400 000 руб. / 36 мес * 24 мес = 266 666,67 руб.

2. Рассчитаем сумму корректировки амортизации:

400 000 руб. — 266 666,67 руб. = 133 333,33 руб.

Эту сумму необходимо отразить в проводке Дебет 02 Кредит 84. Аналогичные расчеты и проводки необходимо провести по каждому ОС с нулевой остаточной стоимостью.

После проведенных корректировок по основному средству:

  • первоначальная стоимость без изменений — 400 тысяч рублей;
  • накопленная амортизация скорректирована — 266 666,67 рубля;
  • остаточная стоимость ненулевая — 133 333,33 рубля.

В соответствии с новым СПИ остаточная стоимость будет погашаться с помощью амортизационных отчислений. В рассмотренном примере в последующие 12 месяцев ежемесячно будет списываться:

133 333,33 руб. / 12 мес = 11 111,11 руб.

 

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