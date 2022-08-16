ESG-рейтинг. Как оценивают компании и почему это новый тренд для бизнеса

ESG-принципы

Чтобы понять принципы ESG, для начала разберемся с тем, что же означают эти загадочные 3 буквы:

E — environment — защита окружающей среды. Тренд на экологичность в 21 веке популярная повестка для бизнеса. При прочих равных условиях большее число инвестиций привлечет компания, которая заботится об экологии, снижает выбросы загрязняющих веществ и всячески способствует заботе о природе.

S — social — социальная ответственность. Социальная ответственность с недавних пор является одной из ключевых задач бизнеса, то, как организованы условия труда работодателем, достойная ли заработная плата выплачивается рабочим, предоставляются ли равные возможности всем сотрудникам компании, имеются ли поддерживающие организации внутри компании (профсоюзы, комитеты и т. п.). Все это играет важную роль в оценке привлекательности организации как с точки зрения потенциального места работы, так и с точки зрения привлечения инвестиций.

G — governance — управление. К данному пункту относится открытость и прозрачность ведения бизнеса, его эффективное структурирование и организация, ведение бизнеса в соответствии с современными требованиями. Чем проще и понятнее устроена система управления вашей организацией, тем она эффективнее управляется.

Данные принципы впервые были сформулированы бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном, который призвал руководителей крупнейших компаний включить их в свою повестку.

На сегодняшний день принципы ESG настолько захватывают стратегии компаний, что по мнению экспертов скоро инвесторы перестанут вкладывать средства в компании, отрицающие данные принципы.

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ESG в России

На сегодняшний день принципы ESG в России не слишком популярны, однако, в 2021 году на Петербургском экономическом форуме одним из обсуждаемых вопросов стали принципы обеспечения экологичности предприятий и их социальной ответственности, а значит, лед тронулся, господа.

Массовый переход на соблюдение ESG-принципов в России невозможен, так как он требует больших инвестиций. Возникло разумное инвестирование — сегодня инвестор или управляющая инвестиционная компания не просто ищет организацию для вложения денег, но учитывает, что субъект вложений должен соответствовать принципам ESG.

Изначально ESG выглядели неубедительно, некоторые только пожимали плечами и недоумевали — как с помощью данных принципов можно изменить направления инвестирования, а вместе с ним и сделать бизнес экологичнее и ответственнее.

Все оказалось гораздо проще, когда большинство инвесторов прониклось идеологией ESG, они перестали инвестировать в компании, которые не отвечали данным принципам (например, не снижали опасные выбросы в окружающую среду или производили отравляющие вещества). Таким образом, компании, которым необходимы инвестиции вынуждены были соответствовать новым требованиям.

Проблемы с окружающей средой, глобальное потепление, экономическое и социальное неравенство населения России, это далеко не все причины, которые способствовали принятию принципов ESG российскими компаниями.

Однако российский бизнес только выходит на путь ESG и требуется еще немало времени и разумных инвестиций, чтобы все компании смогли подчиняться данным принципам.

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ESG-рейтинг

Вслед за созданием ESG-принципов появился и ESG-рейтинг компаний. Данный рейтинг формируется посредством расчета ESG-индекса привлекательности организаций.

Чтобы считаться экологичной компания должна заботиться об окружающей среде, не влиять на изменения климата, снижать загрязнения окружающей среды, минимизировать выбросы парниковых газов, способствовать восстановлению природных ресурсов (лесов, рек, флоры, фауны и т. д.).

Для того, чтобы получить высокую оценку с точки зрения социальной ответственности организация должна обеспечить безопасность сотрудников, отказаться от дискриминации по полу, возрасту, вероисповеданию, цвету кожи и т. д., создать комфортные условия труда, постоянно повышать уровень квалификации своих сотрудников, инвестировать в социальные проекты и т. д.

А управленческие принципы касаются напрямую прозрачности отчетности, взаимоотношений в коллективе, особенностей начисления заработной платы и пр.

Оценка ведется по 3 категориям по стобальной системе. Оценивается отдельно каждый блок, а после баллы суммируются.

Так как рейтинг не утвержден официально, то установленной методики его проведения нет и многие инвесторы самостоятельно оценивают деятельность компаний по заданным ESG-принципам и чем меньше рейтинг, тем меньше вероятность инвестиций в компанию.

С 2020 года некоторые банки тоже стали оценивать компании при выдаче кредитов с учетом принципов ESG.

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