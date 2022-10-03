Реорганизация компании: что нужно знать бухгалтеру

Способы реорганизации

Реорганизация — это сложный процесс, который согласно статье 57 ГК может проходить следующими способами:

Слияние. В данном случае происходит объединение юридических лиц. Объединяются они по-разному — в одно или несколько, это зависит от задач, которые поставлены перед реорганизацией. Таким образом, реорганизация должна быть целевым инструментов для глобальной цели компании. Присоединение. Это процесс когда несколько или одно юридическое лицо присоединяется к имеющейся организации. Именно к последней организации переходят все права и обязанности. А присоединяющиеся лица утрачивают права на свои имущество, активы, обязательства. Разделение. В данном случае компания утрачивает право на свою деятельность и прекращает функционировать, при этом возникают два и более новых юридических лица. При этом принимается решение о переходе прав собственности на имущество и активы, в том с заранее утвержденном соотношении. Преобразование. Реорганизация в форме организационно-правовой формы, такой вид реорганизации называют преобразованием. Так, реорганизацию в форме преобразования проводят тогда, когда ООО необходимо заменить на АО.

Обязательные мероприятия перед реорганизацией

Каким бы способом не была проведена реорганизация действия бухгалтера можно объединить в следующие шаги:

Отразить в учете все хозяйственные операции на дату перехода в другие образования ( при необходимости восстановление учета в компании ). Т. е. как только руководство компании согласовано приняло решение о реорганизации в какую-либо форму, еще до внесения изменений в ЕГРЮЛ, все факты деятельности компании отражаются в обычном порядке. Провести сплошную инвентаризацию имущества, активов, обязательств компании . При проведении инвентаризации комиссии необходимо оценить не только наличие, но способность актива приносить экономические выгоды в будущем. Составить и представить бухгалтерскую отчетность . Здесь для каждого вида реорганизации будет своя специфика, свои сроки сдачи, состав форм отчетности.

Состав и сроки бухгалтерской отчетности

Подробнее рассмотрим состав и сроки бухгалтерской отечности при разных способах реорганизации:

Преобразование

При преобразовании бухгалтеру не нужно оформлять заключительную и вступительную бухгалтерскую отчетность, данная позиция подтверждена письмом Минфина от 28.12.2016 № 07-04-09/78875.

В данном случае бухгалтерский учет продолжает вестись и после реорганизации в обычном порядке, делать перерывы в учете нет необходимости.

Данная форма не влияет на продолжительность отчетного года или любого промежуточного отчетного периода для бухгалтерской отчетности нового юридического лица.

При составлении отчетности включаются месяцы до и месяцы после изменения формы юридического лица, и конечно необходимые статистические данные по прошлому аналогичному периоду.

Таким образом отчетным периодом в данном случае будет календарный год, состав отчетности остается неизменным.

Слияние

Процесс слияния сложнее для работы бухгалтера, так как здесь необходимо формировать отчетность (заключительную бухгалтерскую отчетность) по каждой из компании-участника слияния. Дата сдачи считается датой, предшествующий дате внесения в ЕГРЮЛ записи о создании новой компании (п. 15 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина от 20.05.2003 № 44н).

Срок сдачи отчетности при слиянии — не позднее трех месяцев со дня,предшествующего дате государственной регистрации нового юридического лица. Датой государственной регистрации считается дата, внесения записи в ЕГРЮЛ.

К такой отчетности применяются требования как для годовой отчетности. Состав заключительной отчетности совпадает с составом годовой отчетности:

бухгалтерский баланс;

отчет о финансовых результатах;

отчет об изменении капитала;

отчет о движении денежных средств;

пояснения.

Присоединение

При присоединении юридическое лицо — предшественник составляет заключительную отчетность. Отчётность называют последней годовой отчетностью. У правопреемника отсутствует обязанность по составлению какой-либо вступительной отчетности.

Уже по итогам своей деятельности вновь созданная компания отражает свои финансово-экономические показатели вместе с данными переданные предшественником.

Разделение

В процессе разделения бухгалтерская отчетность у предшественника является годовой отчетностью и сдается за период, начиная с 1 января года, в котором происходит разделение, до даты регистрации в ЕГРЮЛ изменений.

Требования к документационной бухгалтерской части те же что и к годовой отчетности, состав её тоже совпадает с годовой.

В пояснениях раскрывают следующую информацию:

цель для проведения реорганизации ( решение учредителей, собственников, руководителей и т. д. );

решение учредителей, собственников, руководителей и т. д. необходимые сведения о разделяемой организации, сведения о правопреемниках ( сведения включают в себя информацию правового, финансового-экономического, а также стратегического характера );

сведения включают в себя информацию правового, финансового-экономического, а также стратегического характера сколько было потрачено денежных средств на проведение реорганизации;

прочие события, форс-мажорные обстоятельства.

Все статьи баланса по новым организациям, возникшим в связи с реорганизацией, формируются на основании передаточного акта, оформленного и заверенного с двух сторон.

ФНС утвердила следующие формы заключительной бухгалтерской отчетности:

форма по КНД 0710095 — для тех, кто отчитывается в общем порядке;

форма по КНД 0710094 — для тех, кто вправе отчитываться в упрощенном порядке.

Если отчетность компании подлежит обязательному аудиту, также необходимо провести аудит. Если руководство компании нуждается в том, чтобы передача имущества и капитала происходила в правовом поле, независимо от того подпадает компания под аудит или нет, может организовать инициативный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. В процессе проведения аудита компании выдается аудиторское заключение, которое можно использовать при реорганизации компании.

Аудиторы при этом являются независимыми экспертами и несут ответственность за достоверность данных, указанных в заключении.

Аудиторы КСК ГРУПП проводят все виды аудита: обязательный аудит , финансовый аудит, аудит управленческой отчетности и другие виды.

Преимущества проведение аудита специалистами КСК ГРУПП:

выдача аудиторского заключения, достоверная информация в заключении, команда аттестованных профессионалов;

уменьшение рисков по налоговой нагрузке компании в целом, а также рекомендации по выстраиванию налоговой политики компании;

оценка эффективности экономическо-хозяйственной деятельности;

оценка рисков для вложений инвесторов, аргументированная позиция, расчет ставки дисконтирования, периода окупаемости, прибыльности проекта.

До завершения реорганизации компания-предшественник должна провести инвентаризацию имущества и активов компании. Это необходимо для того, чтобы определить состав имущества и обязательств, которые будут переходить к правопреемнику.

Сроки проведения инвентаризации определяют учредители и руководители в решении о реорганизации. Данное решение доводится до сведения приказом по компании. В приказе должны быть указаны, помимо сроков, состав комиссии, назначен председатель комиссии. Если в компании решили провести аудит посредством аутсорсинговой компании, в этом случае также необходим приказ руководителя.

В процессе реализации могут быть выявлены неучтенные материальные ценности, товары, запасные части, оставшиеся после ликвидации основных средств, в таких случаях важно определить рыночную стоимость данных активов, для этого стоит обратиться к услугам специализированных компаний.

Под оценкой объектов недвижимого (движимого) имущества понимается установление рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной федеральными стандартами оценки.

Оценка имущества от экспертов компании КСК ГРУПП — это работа на высоком профессиональном уровне, в строго установленные сроки. Целями проведения процедуры могут быть не только реорганизация компании, но и аренда или продажа объекта недвижимости , необходимость страхования, ипотечное кредитование физических лиц и юридических лиц, включение в уставный капитал.

Инвентаризация должна быть сплошной. То есть нужно проверить все имущество, в том числе и всю дебиторскую и кредиторскую задолженность.

Для того чтобы достоверно провести инвентаризацию расчетов с контрагентами необходимо подтвердить все сальдо и нулевые обороты перед реорганизацией, подписать с обеих сторон взаимные акты сверки. И если бухгалтерский учет в компании не велся, либо был запущен, то учет необходимо будет полностью восстановить.

Запущенный бухгалтерский учет необходимо восстановить в кратчайшие сроки, так как это всегда сопряжено с начислением штрафов, пеней, потерей деловой репутации с контрагентами. Восстановление начинается со сбора первичной документации и инвентаризации взаиморасчетов с партнерами компании.

Профессионалы компании КСК ГРУПП помогут восстановить бухгалтерский учет фирмы, а также предложат выгодные программы по последующей поддержке налаженного учета. Для этого будет проведено исправление и восстановление регистров бухгалтерского учета, в том числе и налогового, проведены соответствующие корректировки выявленных нарушений.

Очень часто реорганизация компании происходит с целью структурирования бизнеса.

Основными направлениями юридического структурирования являются:

выстраивание эффективной холдинговой структуры, учитывающей интересы каждого входящего акционера;

выстраивание безопасной среды для решения ежедневных задач;

разработка управленческой структуры группы компаний в соответствии с юридической структурой;

совершенствование структуры с целью повышения привлекательности для потенциальных инвесторов, в том числе банков;

подбора эффективных, законных и безопасных для конкретной группы компаний инструментов налогового планирования.

КСК ГРУПП помогает среднему и крупному бизнесу выстраивать безопасные юридические структуры. В быстро изменяющемся законодательстве важно быть всегда в курсе нововведений и иметь простые, логичные и правовые решения по той или иной ситуации.

Безопасность в выстраивании правовой структуры бизнеса — вопрос, с которого должен начинаться бизнес и который не стоит откладывать на потом.