Эксперты КСК ГРУПП обсудили с финансовыми директорами их роль в компаниях в условиях санкций

Управляющий партнер КСК ГРУПП Елена Межуева отметила, что «в связи с популярностью сделок M&A участились запросы на due diligence компаний как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов бизнеса. Также актуален налоговой мониторинг, в отношении которого бизнес испытывает давление со стороны ФНС».
Необходимо отметить также новый вызов для бизнеса: ужесточение наказания за неисполнение гособоронзаказа вплоть до уголовной ответственности.
«К нам обратилась компания, в отношении которой было заведено уголовное дело. Компании вменяли превышение нормы прибыли в рамках исполнения гособоронзаказа, ввиду отсутствия раздельного ведения учета. Экспертам КСК необходимо было восстановить раздельный учет компании за последние три года», — привела пример Татьяна Иваненко, руководитель проектов департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО» КСК ГРУПП.
Партнер, руководитель юридической практики КСК ГРУПП Денис Ладыгин, выступая на тему внешнеэкономической деятельности, отметил такие проблемы бизнеса, как рост задолженностей, усиление валютного контроля.
Умение стратегически мыслить для финансового директора сейчас приоритетно, а решение нестандартных задач — на первом месте.