Ведение бизнеса

Эксперты КСК ГРУПП обсудили с финансовыми директорами их роль в компаниях в условиях санкций

Эксперты КСК ГРУПП выступили модераторами круглого стола, организованного «Актион Медиа», на тему «Новые вызовы и стратегические перспективы в условиях санкций. Роль финансового директора». Были рассмотрены наиболее актуальные темы, волнующие бизнес-сообщество.

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Управляющий партнер КСК ГРУПП Елена Межуева отметила, что «в связи с популярностью сделок M&A участились запросы на due diligence компаний как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов бизнеса. Также актуален налоговой мониторинг, в отношении которого бизнес испытывает давление со стороны ФНС».

Вопросов по налоговому мониторингу от гостей было много, поэтому 19 октября КСК ГРУПП совместно с Актион Медиа проведут отдельное мероприятие.

Необходимо отметить также новый вызов для бизнеса: ужесточение наказания за неисполнение гособоронзаказа вплоть до уголовной ответственности.

«К нам обратилась компания, в отношении которой было заведено уголовное дело. Компании вменяли превышение нормы прибыли в рамках исполнения гособоронзаказа, ввиду отсутствия раздельного ведения учета. Экспертам КСК необходимо было восстановить раздельный учет компании за последние три года», — привела пример Татьяна Иваненко, руководитель проектов департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО» КСК ГРУПП.

Партнер, руководитель юридической практики КСК ГРУПП Денис Ладыгин, выступая на тему внешнеэкономической деятельности, отметил такие проблемы бизнеса, как рост задолженностей, усиление валютного контроля.

Участники дискуссии были единогласны в том, что роль финансового директора очень сильно изменилась, поскольку глобальных вызовов стало больше.

Умение стратегически мыслить для финансового директора сейчас приоритетно, а решение нестандартных задач — на первом месте.

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Ведение бизнеса

Эксперты КСК ГРУПП обсудили с финансовыми директорами их роль в компаниях в условиях санкций

Эксперты КСК ГРУПП выступили модераторами круглого стола, организованного «Актион Медиа», на тему «Новые вызовы и стратегические перспективы в условиях санкций. Роль финансового директора». Были рассмотрены наиболее актуальные темы, волнующие бизнес-сообщество.

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