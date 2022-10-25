Сальдирование встречных обязательств при банкротстве

Таким образом, ВС подчеркнул: действия, направленные на установление сальдо взаимных предоставлений, вытекающего из подрядных отношений, не являются сделкой, которая может быть оспорена по правилам ст. 61.3 Закона о банкротстве.

Руководитель практики банкротства КСК ГРУПП Нина Бабинова прокомментировала это решение «Адвокатской газете». Она полагает, что сальдирование возможно при взаимосвязанных договорах.