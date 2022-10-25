Банкротство юридических лиц

Сальдирование встречных обязательств при банкротстве

13 октября Верховный Суд вынес по одному из дел определение о взимании задолженности по договору в пользу подрядчика, подвергшегося процедуре банкротства. По мнению генподрядчика, она подлежит уменьшению на сумму неустойки в связи с просрочкой выполнения работ.

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Таким образом, ВС подчеркнул: действия, направленные на установление сальдо взаимных предоставлений, вытекающего из подрядных отношений, не являются сделкой, которая может быть оспорена по правилам ст. 61.3 Закона о банкротстве.

Руководитель практики банкротства КСК ГРУПП Нина Бабинова прокомментировала это решение «Адвокатской газете». Она полагает, что сальдирование возможно при взаимосвязанных договорах.

«В практике ВС такая мера считается способом расчета итоговых обязательств и происходит автоматически (без волеизъявления сторон), когда срок исполнения обязательств уже наступил, в отличие от зачета, который может распространяться на еще не наступившие обязательства. Зачет в таком случае будет отдельной сделкой, которую обычно оспаривают в банкротстве, так как в ситуации зачета одному из кредиторов оказывается большее предпочтение.

Соответственно, суду первой инстанции необходимо будет установить, будет ли в этом случае все-таки взаиморасчет сторон или зачет требований», — отметила Бабинова.

КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
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