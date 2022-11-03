Исключение контрагента из ЕГРЮЛ – когда списать долг?

Когда исключение законно?

В Гражданском кодексе четко обозначено: юридическое лицо, не осуществляющее денежные операции по расчетным счетам и не представляющее налоговую отчетность в течение 12 месяцев, считается недействительным. По факту, такой контрагент полностью прекратил свою деятельность.

Но как происходит на практике?

Существует ряд других оснований, когда организация может быть исключена из ЕГРЮЛ:

Предприятие не способно справиться с расходами , которые сопровождают процесс ликвидации. При этом денежными средствами не располагает как сам контрагент, так и соучредители.

В регистре находятся недостоверные данные . Исключение из ЕГРЮЛ происходит автоматически в том случае, если содержащаяся об юридическом лице информация является недостоверной. Но в данной ситуации период ликвидации занимает до шести месяцев с момента обнаружения недостоверной информации.

Исключение юридического лица из реестра сопровождается рядом ограничений. В частности, невозможность замещать должность государственной гражданской службы, а также занимать должность в исполнительном органе управления юридического лица.

Что касается исключения, то ГК, законодательство и органы, регулирующие государственную регистрацию юридического лица, не считают исключенные из ЕГРЮЛ организации ликвидированными.

Компании, которые были выдворены из единого реестра по причине отсутствия средств на ликвидацию, а также при предоставлении недостоверных сведений, ликвидированными не являются.

Что это означает? В описанных ситуациях долг не является безнадежным. Списать его невозможно.

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Когда происходит списание долга?

Списание долгов возможно только в том случае, если юридическое лицо больше не ведет предпринимательскую деятельность. Что касается исключения из ЕГРЮЛ, это происходит при отсутствии отчетности и денежных операций по расчетным счетам. Все остальные ситуации (даже если контрагент был исключен из единого реестра) не приравниваются к ликвидации предприятия. Значит списать долги не получится.

Принять решение о ликвидации предприятия может юридическое лицо (или участники) или в судебном порядке в случаях, предусмотренных ст. 61 ГК. Ликвидация юридического лица на законных основаниях происходит в установленные сроки. За установку срока отвечают учредители юридического лица или суд.

Максимальный период ликвидации не должен превышать одного года. По индивидуальному запросу и при наличии оснований возможно увеличение срока еще на шесть месяцев.

В случае нарушения установленных норм возникают правовые последствия. Ликвидация предприятия (юридического лица) должна быть официальной, и тому подтверждением выступает соответствующая запись в реестре организации.

Если факт ликвидации подтвержден официально, долги можно списать. Контрагент полностью избавляется от долгового обременения на законных основаниях (ст. 63 ГК).

Важно! Списать долг необходимо в установленный период, любые нарушения срока влекут за собой правовые последствия.

Преждевременное списание – есть ли последствия?

Списать долги раньше установленного срока недопустимо. Это неправомерное действие, которое влечет за собой определенные последствия:

необоснованность налоговой базы на прибыль;

отказ в вычете НДС ( обусловлено тем, что в счете-фактуре будут указаны сведения юридического лица, которое все еще находится в реестре, а его предприятие не ликвидировано ).

Высокая вероятность отказа в вычете НДС сохраняется в том случае, если исключение контрагента из реестра связано с подтверждением факта предоставления недостоверной информации.

Можно ли списать долг по другим основаниям?

Законное основание, позволяющее списать долг с контрагента – это полная ликвидация предприятия (прекращение деятельности). Автоматически это происходит при отсутствии отчетности и денежных операций по счетам.

Но есть и другие основания, позволяющие избавиться от долгового обременения:

срок исковой давности подошел к концу ( составляет он три года );

составляет он три года ликвидация предприятия связана с постановлением, принятым в ходе судебного заседания.

В случае истечения срока исковой давности, долг автоматически переходит в разряд безнадежных или внереализационных расходов. Снятие с контрагента долгового обременения происходит в тот же период, когда срок исковой давности истек (после трех лет).

Однако, есть правовые основания, позволяющие прервать или остановить этот процесс:

Должником был принят факт наличия долга . Официальным подтверждением выступает подписание акта сверки или запрос об отсрочке.

Должником была выплачена часть долга ( обычно это проценты ). Данная категория представлена уплатой неустойки.

обычно это проценты Должником были признаны долговые обязательства . Между кредитором и должником был составлен новый договор, в котором прописаны условия погашения.

Даже если по истечении трех лет накопленная задолженность была признана внереализационным доходом, налоговые органы могут посчитать, что такая задолженность возникла без цели погашения. КСК ГРУПП поможет решить проблему и избежать налоговых доначислений, а также защитить от риска.

При наличии судебного постановления, безнадежность долга признается судом. Пристав-исполнитель подтверждает невозможность выполнения долговых обязательств контрагентом. Такое решение может принято только в двух случаях (п. 2 ст. 266 НК):

местонахождение должника и его имущества не установлено;

у должника нет имущества, в отношении которого может быть обращено взыскание.

Если одно из представленных оснований было признано, долговое обременение с контрагента снимается. Долг переходит в разряд безнадежных и автоматически списывается.