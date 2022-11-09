Кунгурскому мясокомбинату доначислили налоги

Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева прокомментировала ситуацию «Коммерсанту»:
«Судя по оценке, которую давал суд первой инстанции по каждому эпизоду выявленных налоговой нарушений, картина для заявителя вырисовывается крайне негативная. Тут и привлечение схемотехнических компаний в качестве субподрядчиков, у которых отсутствовали ресурсы для выполнения работ контрагентом, и формализованный оборот, и факты обналичивания денежных средств, и свидетельские показания, которые подтверждали выводы налоговой».
По мнению Михеевой, решение суда вряд ли получится обжаловать:
«Подобные дела бизнес в подавляющем большинстве случаев проигрывает. И даже довод о процессуальных нарушениях со стороны налоговой в ходе проверки суд не примет во внимание, если по сути налоговый орган доказал нарушения».