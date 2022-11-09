Налоги, взносы, пошлины

Кунгурскому мясокомбинату доначислили налоги

ФНС обнаружила нарушения налогового законодательства ООО «Мясокомбинат «Кунгурский». Предприятие попыталось оспорить заключение ведомства, однако суд согласился с версией налогового органа.

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Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева прокомментировала ситуацию «Коммерсанту»:

«Судя по оценке, которую давал суд первой инстанции по каждому эпизоду выявленных налоговой нарушений, картина для заявителя вырисовывается крайне негативная. Тут и привлечение схемотехнических компаний в качестве субподрядчиков, у которых отсутствовали ресурсы для выполнения работ контрагентом, и формализованный оборот, и факты обналичивания денежных средств, и свидетельские показания, которые подтверждали выводы налоговой».

По мнению Михеевой, решение суда вряд ли получится обжаловать:

«Подобные дела бизнес в подавляющем большинстве случаев проигрывает. И даже довод о процессуальных нарушениях со стороны налоговой в ходе проверки суд не примет во внимание, если по сути налоговый орган доказал нарушения».

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КСК ГРУПП
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