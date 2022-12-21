Стандартный вычет

КСК ГРУПП провел вебинар по налоговым вычетам по НДФЛ

Совсем скоро Новый год, а это значит, не за горами декларационная компания 2023 года.

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Сегодня ведущий юрисконсульт Ирина Михеева провела вебинар на тему «Налоговые вычеты по НДФЛ».

Данным вебинаром мы хотели бы напомнить о необходимости сдавать своевременно 3-НДФЛ, структурировать информацию по налоговым вычетам по НДФЛ и напомнить о нововведениях, которые уже можно применять к новой декларационной компании.

Все, кто не успел прийти на вебинар, может посмотреть запись.

В библиотеке знаний КСК ГРУПП вы можете найти ответы на все интересующие вопросы по налогам, праву и аудиту, а также взять консультацию у наших экспертов.

КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
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