КСК ГРУПП провел вебинар по налоговым вычетам по НДФЛ

Сегодня ведущий юрисконсульт Ирина Михеева провела вебинар на тему «Налоговые вычеты по НДФЛ».

Данным вебинаром мы хотели бы напомнить о необходимости сдавать своевременно 3-НДФЛ, структурировать информацию по налоговым вычетам по НДФЛ и напомнить о нововведениях, которые уже можно применять к новой декларационной компании.

Все, кто не успел прийти на вебинар, может посмотреть запись.

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