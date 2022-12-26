Трансформация отчетности по МСФО: пошаговая инструкция

Кто должен публиковать финансовую отчетность по стандартам МСФО

Трансформация отчетности проводится в рамках закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной отчетности».

Консолидированная финансовая отчетность составляется по группе компаний, как-будто по одному субъекту. То есть в ней объединены все активы, обязательства, собственный капитал, доход, расходы и денежные потоки материнской компании и ее дочерних организаций (Приложение А, IFRS 10).

Лица, обязанные представлять индивидуальную или консолидированную отчетность МСФО, перечислены в ч. 1 и ч. 2 ст. 2 закона № 208-ФЗ.

Как раскрывать финансовую отчетность МСФО

По нормам российского законодательства достаточно отчетности по РСБУ. Однако если акции ПАО размещены на организованном рынке или был зарегистрирован проспект эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в акции, то такое ПАО обязано составлять и публиковать отчетность по МСФО.

Также пользователями отчетности по МСФО могут быть учредители (в первую очередь иностранные), банки (для предоставления кредита), инвесторы, готовые вложиться в компанию, или желающие её приобрести, а также иные пользователи.

В 2022 году введены особые правила по публикации МСФО отчетности. В частности, согласно постановлению Правительства от 12.03.2022 № 351 эмитенты ценных бумаг вправе осуществлять раскрытие информации в ограниченных составе и (или) объеме либо отказаться от раскрытия и (или) предоставления указанной информации.

Суть трансформации отчетов РСБУ в МСФО

Правила российского бухгалтерского учета изменяются, становятся более «европеизированными», особенно с принятием новых ФСБУ.

В частности, есть ПБУ, которые практически полностью соответствуют нормам МСФО. Среди них можно назвать:

1/2008 «Учетная политика организации»;

3/2006 «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте»;

8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;

21/2008 «Изменения оценочных значений»;

22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» и прочие.

Тем не менее российские нормы законодательства являются локальными и полностью не соответствуют нормам международного учета. Поэтому если у организации возникает необходимость составления отчетности по МСФО, то российские отчеты нужно трансформировать в рамки международных стандартов.

Суть трансформации заключается в том, чтобы на основании первичных данных бухучета пересчитать показатели по международным правилам.

Данный процесс заключается в последовательной корректировке блоков отчетности, подготовленной по национальным стандартам учета (РСБУ), под стандарты МСФО, где активы, обязательства и капитал компании отражаются по их экономической сути.

Подход в виде трансформации практикуется при цикличной (сезонной) потребности в отчетной финансовой информации. Как правило, трансформация отчетности производится один-два раза в год.

Самая большая сложность заключается в том, что есть правила учета по нормам РСБУ и есть по МСФО. Но какие-либо законодательно утвержденные правила по переводу одной отчетности в другую (трансформации) – отсутствуют.

В связи с этим наиболее правильным и удобным будет ввести ЛНА, в котором были бы прописаны правила трансформации для вашей компании. В данном ЛНА можно прописать сроки, ответственных сотрудников, порядок проведения трансформации, методологию, степень раскрытия, статьи, строки и наименования отчетов по РСБУ, подлежащие трансформации, и прочие нюансы процедуры, характерные для вашей организации.

Как провести трансформацию отчетов РСБУ в МСФО

Для того, чтобы «трансформировать» отчетность, нужно взять строки баланса и отчета о финансовых результатах и сравнить их со сведениями, рассчитанными по правилам МСФО.

Для этого лучше всего составить таблицу (напр. Excel или Google-таблицы), а сведения можно взять из оборотно-сальдовой ведомости. Только оборотку следует брать «развернутую» с данными по субсчетам и сальдо по счетам расчетов.

При этом для отчетности по МСФО нет законодательно утвержденной формы или каких-либо утвержденных показателей. То есть компания сама решает, на каком уровне и в какой форме она раскрывает показатели в отчете МСФО. Есть только суммирующие строки такие как: «Итого активы», «Итого обязательства», «Итого капитал и обязательства», «Прибыль до налогообложения», «Прибыль после налогообложения».

Итак, после занесения в таблицу всех сведений из РСБУ следует понять, какие строки не будут изменяться, а какие – будут.

Далее следует «отметить» изменяемые показатели для МСФО и провести их корректировку в формате «было», «корректировка № 1», «корректировка № 2», ... «стало». Некоторые показатели могут быть скорректированы один раз, а другие – несколько. Это зависит от конкретных показателей в компании, сколько операций повлияло на изменение строки отчета.

Есть сведения, которые в РСБУ отражаются в одних строках, а в МСФО – в других. Также не всегда период отражения той или иной операции соответствует правилам МСФО. В первую очередь речь идет о финансовых показателях (доходах/расходах), которые в итоге влияют на финансовый результат компании в целом.

Единый список статей и корректировок отсутствует, форма и формат предоставления тоже. С чего начать? Как во всем этом разобраться? Сложно делать трансформацию первый раз без навыка, подготовки и опыта. Специалисты компании КСК ГРУПП помогут в составлении отчетности по МСФО. На протяжении многих лет компания занимается, в том числе и трансформацией отчетности из РСБУ в МСФО.

Для того чтобы верно трансформировать отчетность, нужно проанализировать каждую строку отчета РСБУ.

Чаще всего корректировать приходится:

Данные по амортизации и СПИ (хотя новый ФСБУ 6/2020 внес свои коррективы).

Информацию о НМА (например, по торговым маркам, созданным самой организацией).

Сведения о выручке (например, по «отложенной» выручке, или дисконтированию показателя).

Сведения о доходах сотрудников по трудовым договорам (в частности, по годовым премиям).

Данные о долгосрочной и краткосрочной дебиторки и кредиторки.

Информацию по обесценению активов, формированию резервов.

Некоторые изменения могут повлечь за собой изменение финансового результата, а некоторые – нет, однако в рамках трансформации следует привести в соответствие все статьи отчетности.

Подведем итоги

Чтобы верно провести трансформацию отчетности нужно:

Составить ЛНА , где будут прописаны все правила трансформации для вашей компании.

Составить таблицу с показателями отчетности , в которой будут отражены все изменения.

Проанализировать данные на необходимость корректировок , оформить перечень несоответствий.

Провести корректировки показателей из РСБУ и МСФО . К числовым показателям лучше всего дополнительно делать пометки со ссылками на конкретные нормы (ПБУ и ФСБУ – если речь идет о РСБУ и на IAS и IFRS – если по МСФО), также следует добавлять текстовые комментарии в сложных или неоднозначных ситуациях.

Составить отчетность по МСФО, используя новые показатели, полученные из трансформационной таблицы.

Если в вашей компании нет специалистов по МСФО, или нужна помощь эксперта – обращайтесь к специалистам КСК ГРУПП. Они помогут трансформировать отчетность, проведут аудит МСФО отчетов как самой фирмы, так и дочерних предприятий, проведут процедуру консолидации отчетности по МСФО.