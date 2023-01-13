FORBES включил КСК ГРУПП в число лучших юридических компаний России

КСК ГРУПП была отмечена в двух номинациях по «Налогообложению»:

«Личное налогообложение и планирование» (категория «Лидеры»). «Налоговое структурирование бизнеса» (категория «Ведущие фирмы»).

Кроме того, компания вошла в две номинации по «Операциям с активами»:

«Корпоративное структурирование личных активов» (категория «Ведущие фирмы»). «Сделки с активами, ценными бумагами и инвестиции» (категория «Рекомендованные фирмы»).

Цель исследования – оказание помощи членам Forbes Club, состоятельным персонам, частным инвесторам и крупным бизнесменам в выборе надежного юридического консультанта.

«Для обслуживания многомиллионных состояний не подходят стандартизированные продукты, здесь требуется индивидуальный подход, конфиденциальность и высокие стандарты работы, готовность участвовать в сложных проектах, контролируя все вопросы и учитывая не только особенности бизнеса, но и интересы конкретной семьи», – сообщают аналитики Forbes.