Неосновательное обогащение: последствия для бизнеса

Когда организация становится стороной неосновательного обогащения

Неосновательное обогащение – это получение одной из сторон имущества или денежных средств без законных оснований. Что это значит? Одна из сторон договора могла по ошибке перечислить другой большую сумму или передать имущественный объект в пользование. При этом вторая сторона скрывает факт получения и незаконно сберегает чужое имущество или финансы.

В данной ситуации придется вернуть имущество или деньги, иначе не обойтись без судебного разбирательства, что негативно отразится на ведении бизнеса.

Неосновательно «обогатиться», то есть получить явную выгоду, в виде вещей, имущественных прав, финансов и других видов имущества – может любая компания. На практике процесс неосновательного обогащения встречается довольно часто:

Оплата по договору пришла дважды, в большей сумме, перечислена по иным реквизитам.

Аванс переведен до составления договора, а сотрудничество так и не состоялось.

Размещение рекламного баннера проведено без уведомления жильцов дома/магазина/иной постройки.

Оплата по договору, который был расторгнут до выполнения второй стороной своих обязанностей (по факту, оплата без предоставления услуг).

Выплата заработной платы в увеличенном размере из-за ошибки бухгалтера.

Безосновательно полученное имущество (деньги и т. д.) подлежит обязательному возврату. Это требование установлено действующим законодательством, и прописано в ст. 1102 ГК. Однако, есть и исключения.

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Что не относится к неосновательному обогащению

Не во всех случаях, полученная выгода относится к категории неосновательного обогащения. И этому есть законные объяснения.

В ст. 1109 ГК перечислены случаи, когда возврат необязателен:

Получение излишней зарплаты, стипендии, пенсии, алиментов .Если получение денег не является ошибкой бухгалтера или обманом со стороны получателя, возвращать их не нужно.

Истечение срока давности . Что это означает? Компании расторгли между собой договор о сотрудничестве, однако одна из сторон получила товар, но деньги за него не перевела. Возвращать средства не нужно только в том случае, если истек срок давности (это распространено в случае длительных судебных разбирательств).

Получение материальных средств в виде благотворительности . Если одна из сторон получила финансы или имущество в качестве благотворительности, возвращать их не нужно.

Передача финансов или имущества раньше установленного срока. Если одна из сторон получила деньги или товар раньше сроков, указанных в договоре, – оснований для возврата нет. Приобретатель ничего не нарушил, он действует в рамках договорных обязательств, а вот другая сторона явно поторопилась.

Что подлежит обязательному возврату?

Деньги, имущество, товар и т. д., которые не попадают под законные исключения, подлежат обязательному возврату.

В процессе возврата нет ничего сложного. Вернуть необходимо то, что было получено, в том же виде. Т. е. при получении денег, нужно вернуть установленную сумму, при получении товара, вернуть его же.

Это требование регулируется действующим законодательством. Согласно ст. 314 ГК возврат осуществляется в течение семи суток. А вот если сроки нарушены, начинается процесс досудебного разбирательства, который часто перетекает в решение вопроса в судебном порядке.

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С вещами и деньгами все просто. Трудности возникают с имущественными объектами, а также уже реализованными товарами. Вернуть их в том же виде не получится.

Но и для подобных случаев законом установлен порядок возврата. Если товар, имущественный объект невозможно вернуть в том же виде, выплачивается денежная компенсация. Это требование установлено ст. 1105 ГК.

При расчете стоимости, учитывается средняя цена по рынку.

Например, если речь идет об арендной плате, учитывается стоимость квадратного метра аренды по ценам, актуальным на сегодняшний день.

Что будет, если не вернуть неосновательное обогащение?

Если приобретатель или получатель не возвращает деньги, полученные в качестве неосновательного обогащения, к установленной сумме прибавляются проценты. Начисление процентов начинается сразу после окончания законного срока возврата (как упоминалось ранее, он составляет семь суток).

Начисление процентов – это регулируемый процесс, который установлен ст. 395 и 1107 ГК. Расчет осуществляется по ключевой ставке. Вдобавок к этому, пострадавшая сторона может рассчитывать на выплату убытков и неполученных доходов, но это нужно подтвердить документально.

Необоснованное обогащение не несет для приобретателя никакой опасности. На бизнес это не влияет. Но только в том случае, если приобретатель своевременно вернет полученную сумму денег, имущество или товар. В данной ситуации ни одна из сторон не пострадает.

Что касается отказа в возврате, то для приобретателя – это высокая вероятность судебного разбирательства и потери репутации. А для пострадавшей стороны – это лишние временные затраты, а также убытки, связанные с простоем, отсутствием товара и необходимостью участия в судебном разбирательстве.

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