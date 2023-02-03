Через доверенных лиц владеть бизнесом можно, но есть риски. Какие?

На деловом завтраке Глеб Архангельский поделился менеджерскими инструментами владельческого контроля – бизнес-ритм совещаний, жесткое управление повестками и протоколами, показал новое ИТ-решение, которое может облегчить эту работу.

Также были выделены преимущества владения через доверенных лиц и связанные с этим риски и возможности их минимизации.

Независимый аудит-самый эффективный инструмент контроля: финансовой отчетности; бизнес-процессов; системы внутреннего контроля.

Развитие : разработка стратегии развития предприятия; построение системы продаж; подготовка инвестиционных меморандумов, бизнес-планов.

Финансирование: выпуск ценных бумаг; поиск инвесторов; применение льгот, получение субсидий.



Спикеры мероприятия: Глеб Архангельский, эксперт по корпоративному тайм-менеджменту, Александр Марин, внешний эксперт КСК ГРУПП

Если у вас есть дополнительные вопросы по использованию юридических инструментов – Глеб Архангельский приглашает вас на семинар «Корпоративный тайм-менеджмент», который состоится 17 февраля.

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