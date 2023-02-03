Через доверенных лиц владеть бизнесом можно, но есть риски. Какие?

На деловом завтраке Глеб Архангельский поделился менеджерскими инструментами владельческого контроля – бизнес-ритм совещаний, жесткое управление повестками и протоколами, показал новое ИТ-решение, которое может облегчить эту работу.
Также были выделены преимущества владения через доверенных лиц и связанные с этим риски и возможности их минимизации.
Независимый аудит-самый эффективный инструмент контроля:
финансовой отчетности;
бизнес-процессов;
системы внутреннего контроля.
Развитие:
разработка стратегии развития предприятия;
построение системы продаж;
подготовка инвестиционных меморандумов, бизнес-планов.
Финансирование:
выпуск ценных бумаг;
поиск инвесторов;
применение льгот, получение субсидий.
Спикеры мероприятия: Глеб Архангельский, эксперт по корпоративному тайм-менеджменту, Александр Марин, внешний эксперт КСК ГРУПП
Если у вас есть дополнительные вопросы по использованию юридических инструментов – Глеб Архангельский приглашает вас на семинар «Корпоративный тайм-менеджмент», который состоится 17 февраля.