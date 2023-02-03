Ведение бизнеса

Через доверенных лиц владеть бизнесом можно, но есть риски. Какие?

1 февраля прошёл бизнес-завтрак от КСК ГРУПП на тему «Владельческий контроль: юридический и управленческий». На нем рассказали о преимуществах и рисках владения компанией через доверенных лиц

Версия для печати

На деловом завтраке Глеб Архангельский поделился менеджерскими инструментами владельческого контроля – бизнес-ритм совещаний, жесткое управление повестками и протоколами, показал новое ИТ-решение, которое может облегчить эту работу.

Посмотреть запись бизнес-завтрака.

Также были выделены преимущества владения через доверенных лиц и связанные с этим риски и возможности их минимизации.

  • Независимый аудит-самый эффективный инструмент контроля:

    • финансовой отчетности;

    • бизнес-процессов;

    • системы внутреннего контроля.

  • Развитие:

    • разработка стратегии развития предприятия;

    • построение системы продаж;

    • подготовка инвестиционных меморандумов, бизнес-планов.

  • Финансирование:

    • выпуск ценных бумаг;

    • поиск инвесторов;

    • применение льгот, получение субсидий.

Спикеры мероприятия: Глеб Архангельский, эксперт по корпоративному тайм-менеджменту, Александр Марин, внешний эксперт КСК ГРУПП

Если у вас есть дополнительные вопросы по использованию юридических инструментов – Глеб Архангельский приглашает вас на семинар «Корпоративный тайм-менеджмент», который состоится 17 февраля.

Записаться на семинар.

КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Профессиональные решения для развития бизнеса

Вебинары для бухгалтеров

⚡ ИП на патенте: как зарабатывать бухгалтеру на таком предпринимателе

Малому бизнесу на патенте без бухгалтера не обойтись. Появились изменения, в частности по уплате страховых взносов, из-за которых потребуется помощь специалиста. Теперь есть риск, что ИП неверно определят стоимость патента.

Права потребителей

Чтобы скрыть меньший объем, производители молока на упаковках пишут «1 кг»

«Домик в деревне», Viola и «Бежин луг» стали указывать на упаковках с молоком вес, а не реальный объем. Так они хотят незаметно для покупателей скрыть меньшее количество молока, себестоимость которого выросла на 7-8%.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Трудовые отношения

Особенности перевода сотрудника к другому работодателю

Увольнение через перевод к другому работодателю – распространенная форма расторжения трудового договора. Она не несет в себе обязанности выплаты компенсации за время поиска работником нового места работы, и в целом почти не отличается от стандартной процедуры увольнения.

Особенности перевода сотрудника к другому работодателю

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ВЭД

Валютный контроль сделок ВЭД в 2023 году: представление сведений в уполномоченный банк

В связи с частыми изменениями законодательства РФ и введения санкций разных стран, а также введении ограничения указами Президента, валютный контроль постоянно меняется. Введены новые пороги сделок, которые приводят к обязательствам. Об этом мы расскажем в статье

Валютный контроль сделок ВЭД в 2023 году: представление сведений в уполномоченный банк

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ипотека

У ФНС есть данные не по всем участникам СВО. Поэтому с кредитными каникулами возникли сложности

Участникам СВО на Украине и мобилизованным гражданам, согласно 377-ФЗ, положены кредитные каникулы. Однако у банков до сих пор проблемы с подтверждением информации о военнослужащих.

Бухгалтерский учет

Как устроен бухгалтерский счёт 03 «Доходные вложения в материальные ценности»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счёт 03 Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

Как устроен бухгалтерский счёт 03 «Доходные вложения в материальные ценности»
Читать еще